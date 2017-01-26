Иногда он возвращается

В первую очередь в группу риска попадут молодые

Гонконгский грипп последний раз приходил в Казахстан пол века назад. Поэтому в первую очередь в группу риска попадут молодые.

Казахстанские эпидемиологи выявили один из самых опасных вирусов гриппа – гонконгский. Какова эпидситуация по ОВРИ и гриппу в нашем городе и как уберечься от «пришельца». На эти вопросы ответил руководитель Департамента по защите прав потребителей Алматы Кайрат Баймухамбетов:

– Ежегодно случаи заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируются в осенне-зимний период. В настоящее время в Алматы отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря ведется ежедневный мониторинг состояния заболеваемости населения города ОРВИ, гриппом и циркуляцией вируса гриппа. С начала эпидемиологического сезона (с 1 октября 2016 года по 11 января 2017 года) в городе зарегистрировано более 40 тысяч случаев ОРВИ, заболеваемость на уровне прошлого года и не превышает пороговый уровень. В 65,7% случаев болеют дети. В городе зарегистрировано 103 случая гриппа, все заболевшие выявлены своевременно, получают лечение, и их состояние удовлетворительное.

– 600 граждан в Казахстане заразились гонконгским гриппом, сколько человек заболело им в Алматы и какой тип гриппа циркулирует в городе?

– Сезонный вирус типа А/H3N2/Hongkong один из подтипов вируса, который и ранее циркулировал среди населения, поэтому он для нас не новый. Последние изменения по вирусу гриппа типа А были зафиксированы именно в Гонконге, поэтому к названию этого подтипа присоединили наименование города, где он был установлен.

В нынешнем эпидсезоне у нас циркулируют сезонные вирусы гриппа типа В – (57 заболевших) и А/H3N2/Hongkong (46 заболевших), что соответствует прогнозам. Оба этих типа гриппа вакциноуправляемы. Параллельно в городе активизировались вирусы острых респираторных инфекции: респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, боковирус.

– Как гонконгский грипп проник в нашу страну и что нужно предпринимать, чтобы им не заразиться?

– Этот тип гриппа в последний раз посещал нашу страну в1968 году, и иммунная память сохранилась только у пожилых людей. Поэтому в первую очередь подвержена его воздействию молодежь, а также женщины детородного возраста.

Как и прежде, самой надежной защитой от гриппа является вакцинация. Однако в разгар заболевания делать прививку не стоит. Поэтому не следует пренебрегать традиционной профилактикой гриппа.

В период подъема заболеваемости необходимо избегать контакта с больными ОРВИ, если он неизбежен, то лучше надеть маску. В случае заболевания не следует заниматься самолечением. Во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, мыть руки как можно чаще. Также следует повышать иммунную систему: употреблять больше витамина С, использовать оксолиновую мазь. В период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом желательно сократить посещение массовых мероприятий, особенно тщательно проветривать помещения с проведением влажной уборки.

– Какие осложнения дает гонконгский грипп?

– Клиническое течение при любом гриппе может сопровождаться различными осложнениями, такими как пневмония, бронхит, а также осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, обострением хронических заболеваний. Грипп особенно опасен для детей первых лет жизни и беременных в силу их физиологических особенностей, также пожилых и ослабленных людей.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ