Как вернуть давление в норму

«Будем жить» начинает серию публикаций, подробно рассказывающих о методах и системах самостоятельного оздоровления

Эти знания предлагаются для людей среднего и пожилого возраста. Оздоровительные практики нацелены на болезни, возникающие именно в этот период. В качестве ежедневных занятий и других лечебных процедур предлагаются легко выполнимые упражнения и приемы. Сейчас лето, и для гипертоников это самое тяжелое время года. По древневосточной концепции пяти первоэлементов У-СИН лето относится к энергии Жара, так же, как и гипертоническая болезнь. Для того чтобы справиться с этим недугом, можно обратиться к разным методикам, начиная с традиционной диеты и заканчивая асанами из йоги.

Питание при артериальной гипертензии

Начнем с питания. Зачастую причиной гипертонии является избыточный вес. Самая многочисленная категория людей, страдающих гипертонией, – пожилые. Диета при повышенном давлении именно для них имеет огромное значение. Помимо гипертензии у них часто есть и другие заболевания. Итак, какие продукты разрешены, а от чего лучше отказаться?

Рекомендуемые продукты:

1. Подсушенный хлеб в виде сухарей или из муки грубого помола, отрубей.

2. Нежирные мясные и рыбные продукты – индейка и курица без кожи, щука, треска.

3. Первые блюда на овощном бульоне либо на молоке.

4. Йодсодержащие дары моря – кальмары, креветки, морская капуста.

5. Кисломолочная продукция с низким процентом жирности – кефир, молоко, йогурт, творог.

6. Сметана и масло сливочное – 20 г непосредственно в блюде.

7. Омлет из белков или яйца всмятку – 4 шт. в неделю.

8. Несоленый и нежирный сыр.

9. Зелень и овощи вроде кабачков и тыквы, снижающие холестерин.

10. Масла растительные (лучше оливковое и льняное) в виде заправки к овощным салатам.

11. Сухие и свежие фрукты и ягоды.

12. Напитки из цикория и ячменя, отвар шиповника, компот.

13. Фруктовые муссы и желе, мед, мармелад.

14. Корица, ванилин, лавровый лист, тмин.

Нерекомендованные продукты:

1. Сало и жиры.

2. Копчености.

3. Майонез.

4. Жирное мясо.

5. Крепкие чай и кофе.

6. Перец и горчица.

7. Какао и шоколад.

8. Соленья и маринады.

9. Сдоба и кондитерские изделия.

10. Газированные напитки.

11. Крепкий алкоголь.

Рецепты фитотерапии для лечения гипертензии

Сбор № 1

Листья мяты – 1; ростки пустырника – 1; трава зверобоя – 1; плоды боярышника – 1; корни валерианы – 1;

трава желтого донника – 0,5; листья мелиссы – 1; ростки таволги – 1.

Сбор № 2

Цветки липы – 1; листья брусники – 1; ростки тысячелистника – 1; трава астрагала – 2; листья черники – 1;

ростки пустырника – 5; листья подорожника – 1; ростки омелы белой – 3; трава мелиссы – 1.

В рецептурах приведено количество ингредиентов в расчете на столовую ложку. Приготовление: взять из общей массы 3 ст. ложки, залить двумя стаканами кипятка, емкость укутать и настоять в течение двух часов. Потом процедить и пить жидкость по ¼ стакана за четверть часа до приема пищи.

Снижение давления методами восточной медицины

Проблемы сердечно-сосудистой системы – это результат недостаточного развития мышц. Нам кажется, что сосуды и сердце надо ограждать от нагрузок, а это неправильно – без нагрузки мышцы атрофируются. Чем больше физическая нагрузка, тем интенсивнее сокращается миокард, тем напряженнее работа сосудов, которые тоже состоят из гладкой мускулатуры. А значит, физическая тренировка тела – это тренировка сердца и сосудов, как любых других мышц. Но кроме тренировки в среднем возрасте важно добиться и снижения нагрузки на сосуды, то есть нормализации давления.

1. Массаж точки юнцюань. Точка юнцюань находится на стопе, если согнуть пальцы по направлению к пятке, то на середине стопы образуется ямка – это и есть точка юнцюань. Это выходное отверстие меридиана почек. Кроме снижения давления, ежедневный массаж этой точки способствует улучшению зрения, снижению давления, улучшению работы почек и печени, нормализует сон.

2. Массаж ушной раковины спереди и сзади. Задняя часть ушной раковины по-китайски называется впадиной, понижающей давление. Массируем ушную раковину большим и указательным пальцами (указательный палец согнут) сверху вниз 36 раз. При этом большой палец массирует заднюю поверхность уха, а указательный переднюю. Массаж сверху вниз! Это упражнение нужно делать утром и вечером. Кроме того, на ухе находится огромное количество точек, оказывающих положительное влияние практически на все органы в теле. Лучше делать этот массаж и после излечения, чтобы избежать рецидива болезни, как утреннюю и вечернюю гимнастику.

Волшебные точки

1. От точки 1, которая находится чуть ниже мочки уха, легко проведите линию до точки 2, не нажимая при этом на шею. Проделайте это упражнение легкими поглаживаниями по 10 раз с обеих сторон шеи. Это помогает за несколько минут привести давление в норму. Кстати, это же самое поглаживание приводит в норму и пульс при тахикардии. Справиться с пульсом можно также с помощью легкого нажатия на глазные яблоки.

Народные методы снижения давления

1. До 30 ед. артериальное давление можно снизить, расслабившись и задерживая дыхание на выдохе по 10 секунд (в течение 2–3 минут).

2. Выпейте что-нибудь кислое, хорошо помогает стакан зеленого чая с долькой лимона или каркаде.

3. Намочите холодной водой полотенце, скрутите его жгутом и приложите к низу живота. Кровь отхлынет от сердца, и давление снизится. Либо можно опустить ноги в тазик с холодной водой.

4. Салфетки, обильно смоченные яблочным уксусом, можно приложить к ступням ног на 10 минут.

5. Утром натощак выпивать стакан воды с растворенной в ней ложкой меда и 5 каплями яблочного уксуса.

Метод Су-Джок терапии

Обычно, для повышения давления рекомендуется провести массаж среднего пальца руки, а для понижения – массаж безымянного. Если вы хотите привести давление в норму, просто глубоко промассируйте оба этих пальца.

Йога при гипертонии

Йога при повышенном давлении направлена в первую очередь на расслабление определенных мышц тела. Существует несколько эффективных и простых для выполнения асан. Перед выполнением основного комплекса упражнений рекомендуется уменьшить нервное напряжение. Для этого осуществляется поочередное дыхание левой и правой ноздрей. Левая ноздря перекрывается пальцами, и пациент медленно и глубоко вдыхает через правую ноздрю, затем после небольшой задержки закрывает правую ноздрю и выдыхает через левую. Аналогично выполняются дыхательные упражнения с правой ноздрей. Рекомендуется выполнить пять-восемь повторений с обеими ноздрями.

1. Шавасана – это, как ни странно, одна из основных поз йоги. Успехи в ее правильном выполнении приравниваются к успехам в остальных упражнениях йоги. Порядок выполнения: лягте на спину лицом вверх максимально ровно. Поясница – ровная, большая часть спины соприкасается с полом, руки расположите вдоль тела ладонями вверх, пальцы немного согнуты, кисти положите в десяти сантиметрах от бедер, закройте глаза. Ноги раздвиньте на ширину бедер, стопы направлены в противоположные стороны и расслаблены. Расслабьте мышцы лица, чтобы рот был приоткрыт, а расслабленный язык находился за верхними зубами, вытяните шею. Одно за другим расслабьте плечо, предплечье, локоть, запястье, пальцы: сначала на одной руке, потом на другой. Расслабьте таз, ягодицы, диафрагму, живот, бока, ребра и всю грудную клетку. Теперь представьте, что вы распластаны по полу – настолько расслабленной должна быть спина. Дышите в своем естественном ритме через нос, концентрируясь на дыхании. Тело тяжелое, неподвижное и расслабленное. Лежать так нужно 30–40 минут, отпустив все мысли. Нужно выполнить 2-3 таких подхода в день. Оптимально перед завтраком, через два часа после второго завтрака и вечером. Кишечник перед этим желательно опорожнить, а желудок не отягощать пищей. Выходите из шавасаны так: сначала пошевелите пальцами рук, затем – ног, переложите руки вверх, а затем перевернувшись обязательно на правый бок, спокойно поднимитесь в сидячее положение.



2. Поза пятиконечной звезды. Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч, носки направлены прямо. Руки вытягиваются в стороны и тянутся максимально далеко. Плечи опускаются, макушка тянется строго вверх, взгляд направлен прямо. Делается глубокий вдох через грудь и живот, после чего воздух плавно выдыхается. В подобном положении человек находится в течение шести дыхательных циклов.



3. Наклон к ногам сидя. Традиционно эта асана выполняется без вспомогательных предметов, но для гипертоников можно использовать пледы или одеяла. Сядьте на несколько сложенных пледов, вытяните ноги вперед и выпрямите их. Разместите на них плед или сложенное одеяло и лягте на него корпусом. Ухватитесь ладонями за стопы – согните ноги, если необходимо.



Индийский метод лечения гипертонии йодом

Если вам нужно доказательство того, что ваше тело нуждается или не нуждается в йоде, выполните простой тест. Купите йод в аптеке и нарисуйте квадрат в 10 квадратных сантиметров на любом участке тела (кроме щитовидной железы). Если квадрат исчезнет менее чем за восемь часов, вы отчаянно нуждаетесь в йоде. Если он исчезает в течение 24 часов, вы так же должны употреблять йод. Если он просто остается на руке и начинает медленно терять цвет спустя сутки, в вашем теле достаточно йода.

В то время как лечение гипертонии йодом не является общепринятым способом избавления от высокого кровяного давления, в сочетании с другими средствами, такими как точечный массаж при гипертонии, йод может помочь контролировать высокое давление. Если тест показал нехватку йода, можете приступить к следующим манипуляциям.

Перед тем как отойти ко сну, нарисуйте круг по схеме, приведенной на рисунке. Рядом с местом нанесения йода указаны дата первой процедуры и вторая дата для повторения курса. Курсы йодных аппликаций обычно проводят весной и осенью. Например:

1 сентября (повтор – 21 сентября) – круг над запястьем левой руки.

2 сентября (повтор – 22 сентября) – круг над косточками ступни правой ноги.

3 сентября (повтор – 23 сентября) – круг над запястьем правой руки.

4 сентября (повтор – 24 сентября) – круг над косточками ступни левой ноги.

5 сентября (повтор – 25 сентября) – круг над локтевым суставом левой руки.

6 сентября (повтор – 26 сентября) – круг над коленным суставом правой ноги.

7 сентября (повтор – 27 сентября) – круг над локтевым суставом правой руки.

8 сентября (повтор – 28 сентября) – круг над коленным суставом левой ноги.

9 сентября (повтор – 29 сентября) – попросите кого-нибудь провести линию по вашей спине от плечевого сустава левой руки наискосок к правому бедренному суставу ноги. На схеме это нанесение показано пунктиром. Круг замыкать не требуется.

10 сентября (повтор – 30 сентября) – проведите линию на спине наискосок от плечевого сустава правой руки к левому бедренному суставу ноги.

После 10 сентября возьмите паузу до 21 сентября и повторите курс. Весною курс индийского метода лечения гипертонии йодом возобновляется. Правила проведения точно такие же, как в сентябре: перед сном, с 1 по 10 марта, затем перерыв до 21 марта и повторение курса до 30 марта.



Ольга АКСЮТИНА