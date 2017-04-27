Как вернуться в город-сад?

Восстановлении зеленого фонда

О том, что с резким увеличением численности населения Алматы перестал соответствовать меркам города-сада, ученые сообщили еще 15 лет назад. И тогда же руководители мегаполиса заговорили о восстановлении зеленого фонда.

Вместе с тем стали возникать проблемы со старовозрастными деревьями, создающими угрозу для горожан. Их следовало сносить. Но подлежали сносу не только отжившие свое тополя и карагачи-великаны. Для строительных нужд сносились совершенно молодые полнокровные деревья. Взамен высаживались тысячи новых молодых саженцев.

Сегодня свою оценку эффективности озеленения Алматы и других крупных городов Казахстана дает Алим Букейханов – старший научный сотрудник алматинского филиала ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелио­рации», член Экологического совета города Алматы.

– По отчетам Управления природных ресурсов и регулирования природопользования в Алматы насчитывается порядка 1 443 000 деревьев. Их ежегодный снос, по данным 2011–2014 годов, варьировался от 21 до 32 тысяч. В том числе аварийные – от 13 до 29 тысяч.

Немногим более высаживалось в осенний и весенний периоды.

Сегодня с учетом приживаемости саженцев в целом в городе наблюдается ежегодный прирост численности деревьев от 4,5 до 13 тысяч.



Достаточно ли этого для двухмиллионного мегаполиса?

По меркам мирового ученого сообщества звание «город-сад» принадлежит тем населенным пунктам, где на каждого горожанина приходится 16 многолетних древесных растений – деревьев и кустарников.

Таким образом, можно смело предположить: при подобном приросте зеленых насаждений, отстающем от прироста населения Алматы, нам пока что едва-едва удается стабилизировать количество алматинских деревьев.

Что мешает озеленять город более стремительными темпами?

Если говорить об исполнении обязательств, заложенных в договоры по компенсационной посадке новых насаждений взамен снесенных, прирост должен был бы составить от 28 до 38 тысяч деревьев. И эти цифры весьма приемлемы для возрождения садовой славы Алматы. Однако эти обязательства не осуществляются в полном объеме. Так, в 2011 году по компенсационным обязательствам было высажено всего 9000 деревьев, а в 2013 году только 3200 деревьев. Тем не менее в общем числе компенсационные посадки составляют до 89% от осуществленных в городе.

Безусловный прирост зелени дают городу благоустройство и реконструкция скверов. Эта работа в городе по годам составляет: 2011 г. – 6,0 га; 2012 г. – 8,83 га; 2013 г. – 3,8 га и 2014 г. – 40,41 га. Всего с 2011 по 2014 год было реконструировано 13 зеленых зон города общей площадью 59,04 га. Добавим к этому 80 га площадей скверов 2015 и 2016 годов и получим весьма существенное озеленение в виде цветов и декоративных однолетников.

Интересно, что по данным Economist Intelligence Unit, опубликованным в августе 2015 года, Алматы занял сотое место из 140 городов мира, претендующих на звание самого зеленого. Причем по показателям загрязненности мы находимся еще ниже – с рейтингом 57,6 балла. Конечно, эти показатели подобраны очень тенденциозно. Однако они указывают на необходимость принятия направленных действий по снижению и локализации показателей загрязненности воздуха городской среды.

Ученые всего мира считают, что по мере обострения экологической ситуации, а это характерно не только для нашей страны, роль зеленых насаждений в улучшении городской среды и оптимизации экологических условий города невозможно переоценить. Именно наши зеленые братья способны воздействовать на микроклимат, снижение температуры, улучшение теплового режима, уменьшение скорости вредоносных ветров и, напротив, увеличение скорости направленного движения воздуха, повышение влажности воздуха. Они способны снизить вредоносные экологические показатели, такие как поглощение углекислого газа, адсорбция пыли и тяжелых металлов, ионизация воздуха и насыщение его фитонцидами. Деревья дадут нам снижение шумового эффекта до 25%, а также помогут в улучшении эстетического облика города и создании комфортных условий для горожан.

Вот справка: последняя схема озеленения для города Алматы была разработана в 1987 году по материалам инвентаризации 1983 года и в основном распространялась на территории застройки. Однако в последующем в связи с расширением площади города почти в 1,5 раза и интенсивным ростом численности его населения (в 1,3–1,5 раза), а также с ухудшением экологической обстановки ТОО «Экопроект» разработало в 2001 году концепцию схемы озеленения города с планировочными решениями и прогнозными объемами работ до 2010 года и на перспективу до 2020 года. Определенные наработки по вопросу концепции озеленения учтены в 2016 году при разработке, корректировке генерального плана Алматы.

Но этого катастрофически мало. Анализируя сегодняшнее состояние зеленого фонда, мы с коллегами заявляем, что основные проблемы, требующие реконструкции и восстановления зеленых насаждений, следующие: прежде всего это сохранение и нарастание тенденций старения, усыхания, истощения и отмирания зеленых насаждений посадок 40-х годов XX века (касается мягколиственных пород, предельный возраст которых для города Алматы ограничивается 70–80 годами); не только в Алматы, но практически во всех крупных городах страны существует дефицит площадей под закладку парков, скверов, бульваров; набирают обороты вынужденный снос молодых насаждений; наблюдаются недостаточный уход и санитарная химическая обработка, подкормка органическими и минеральными удобрениями посадок в первые пять лет, что приводит к гибели молодых насаждений; нередки нарушения технологии посадочных работ, особенно в дни субботников, а это верная гибель саженцев.

Не станем скидывать со счетов проблемы и дефицит лесопитомников, не способных в полной мере удовлетворить потребности города в посадочном материале.

Что необходимо предпринимать в подобных условиях?

Для устранения проблем и развития системы озеленения Алматы и других городов Казахстана целесообразна, на наш взгляд, реализация следующих мероприятий:

– полная инвентаризация зеленых насаждений, а также материально-технической и производственной базы лесопитомников;

– разработка предварительного технико-экономического обоснования проекта развития озеленения, развития лесопитомников с разработкой проектно-сметной документации;

– создание общественного фонда озеленения и увеличение городского бюджета на озеленение, выделение грантового финансирования для научно-исследовательских работ по озеленению, выделение финансирования для развития производственно-технической базы для деятельности лесопитомников;

– разработка и внесение изменений в нормативно-правовую базу (правила защиты и содержания зеленых насаждений), внесение определенных обязательств для предпринимателей, КСК, ТСЖ (объединений жильцов по эксплуатации жилых зданий) по озеленению прилегающих территорий;

– привлечение спонсоров для общественного фонда озеленения, проведение конкурсных процедур по реализации проектов озеленения и развития лесопитомников.

Именно для Алматы сейчас нужна новая генеральная схема озеленения, включающая нормативные требования к качеству применяемого посадочного материала. Увы, но пока что безрассудная высадка молоди никак не согласуется с научным подходом к озеленению – саженцы попадают не в свою геофизическую зону и гибнут.

Пример – высадка хвойных в нижней части Алматы. Их большая часть не прижилась!

Полное восстановление озеленительной инфраструктуры городов возможно только при большом количестве озеленителей, оснащенных необходимой современной специализированной техникой, аппаратами и агрегатами для ведения озеленительных работ, включая технику по химической и биологической защите насаждений.

Безусловно, каждый горожанин хотя бы один раз в год обязан посадить свое дерево и кропотливо за ним ухаживать. И тогда мы будем жить в саду.

Таково мнение ученого.

Сегодня многие пункты вышеизложенной программной статьи в Алматы реализуются. Мощными темпами озеленяются город и столица страны. Но и там экологи замечают низкую активность участия в этом процессе населения.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА