Как вырастут пенсии и пособия в 2017 году

Подразделения Дирекции «Межведомственный центр социальных выплат», филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», в декабре завершили перерасчет размеров пенсий и пособий гражданам нашей страны, и с начала нового года производится их выплата в новых размерах. Новые размеры пенсий и пособий в 2017 году.

Республиканским бюджетом утверждены базовые показатели, которые используются при расчете социальных выплат.

С 1 января 2017 года устанавливаются следующие показатели:

месячный расчетный показатель (МРП) составит 2269 тенге;

минимальная пенсия – 28 148 тенге;

прожиточный минимум (ПМ) – 24 459 тенге;

базовая пенсионная выплата – 12 802 тенге;

минимальный размер заработной платы – 24 459 тенге;

максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсий – 41 МРП (93 029 тенге).

Пособие на рождение детей

При рождении первого, второго и третьего ребенка – 71 270 тенге (31, 41 МРП);

четвертого и более ребенка – 118 783 тенге (52,35 МРП);

при рождении двойни (тройни и т. д.) единовременное пособие на рождение выплачивается на каждого ребенка и его размер зависит от очередности рождения.

Пособие по уходу за ребенком по достижении им 1 года

На 1-го – 13 070 тенге (5,76 МРП);

на 2-го – 15 452 тенге (6,81 МРП);

на 3-го – 17 812 тенге (7,85 МРП);

на 4-го и более – 20 195 тенге (8,9 МРП).

Данное пособие по уходу за ребенком выплачивается неработающей матери (или отцу) из средств республиканского бюджета.

Работающим матерям (отцам) выплачивается ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования, и ее размер составляет 40 процентов от среднемесячного дохода, от которого производились социальные отчисления за последние

24 месяца перед рождением ребенка.

Родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов, выплачивается 25 682 тенге (1,05 МЗП), пособие назначается независимо от доходов семьи ребенка.

Государственные социальные пособия по инвалидности

1. Инвалидам от общего заболевания, трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидам детства:

инвалидам I группы – 43 538 тенге (1,78 ПМ);

инвалидам II группы – 33 999 тенге (1,39 ПМ);

инвалидам III группы – 23 970 тенге (0,98 ПМ);

детям-инвалидам до 16 лет – 32 042 тенге (1,31 ПМ);

инвалидам с детства I группы – 43 538 тенге (1,78 ПМ);

инвалидам с детства II группы – 35 466 тенге (1,45 ПМ);

инвалидам с детства III группы – 27 884 тенге (1,14 ПМ).

2. Инвалидам из числа военнослужащих срочной службы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы; лицам, инвалидность которых наступила при ликвидации последствий аварий на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в результате аварийных ситуаций на ядерных объектах; инвалидам вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и/или их последствий при условии установления причинно-следственной связи:

инвалидам I группы – 51 609 тенге (2,11 ПМ);

инвалидам II группы – 41 581 тенге (1,7 ПМ);

инвалидам III группы – 32 042 тенге (1,31 ПМ).

3. Инвалидам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы; сотрудникам органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета РК при исполнении служебных обязанностей:

инвалидам I группы – 67 018 тенге (2,74 ПМ);

инвалидам II группы – 47 696 тенге (1,95 ПМ);

инвалидам II группы – 32 042 тенге (1,31 ПМ).

Пособие по случаю потери кормильца

При наличии одного нетрудоспособного – 21035 тенге (0,86 ПМ);

при двух иждивенцах – 36 444 тенге (1,49 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при трех иждивенцах – 45 250 тенге (1,85 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при четырех – 47 940 тенге (1,96 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при пяти – 49 652 тенге (2,03 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 2,11 ПМ (от 51 609 тенге);

в случае потери обоих родителей детям (круглым сиротам) месячное пособие назначается в размере 28 862 тенге (1,18 ПМ) (на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – в размере 13 208 тенге (0,54 ПМ), но не более 2,56 ПМ (62 616 тенге) на всех нетрудоспособных членов семьи.

Государственное пособие

По списку № 1 – 21 374 тенге (9,42 МРП);

по списку № 2 – 19 015 тенге (8,38 МРП).

Пособие на погребение

На погребение получателей пенсий и пособий – 35 624 тенге (15,7 МРП);

на погребение участника и инвалида ВОВ – 83 046 тенге (36,6 МРП).

Специальные государственные пособия

Участникам ВОВ – 36 304 тенге (16 МРП);

инвалидам ВОВ – 36 304 тенге (16 МРП);

лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ, – 14 046 тенге (6,19 МРП);

лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ, – 17 131 тенге (7,55 МРП);

вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившим в повторный брак, – 10 166 тенге (4,48 МРП);

семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьям военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время; семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьям умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний, – 10 415 тенге (4,59 МРП);

женам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также женам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак, – 5809 тенге (2,56 МРП);

Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней, лицам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшкышы», – 314 552 тенге (138,63 МРП);

Героям Социалистического Труда из числа участников ВОВ – 169 381 тенге (74,65 МРП);

Героям Социалистического Труда, кавалерам орденов Трудовой Славы трех степеней – 21 783 тенге (9,6 МРП);

лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не награжденным государственными наградами, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.,– 4833 тенге (2,13 МРП);

ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 гг., эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, – 4833 тенге (2,13 МРП);

инвалидам I и II группы – 3381 тенге (1,49 МРП);

инвалидам III группы – 1453 тенге (0,64 МРП);

детям-инвалидам до 16 лет – 2179 тенге (0,96 МРП);

детям-инвалидам с 16 до 18 лет:

– I и II группы – 3381 тенге (1,49 МРП);

– III группы – 1453 тенге (0,64 МРП);

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміcалқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, – 14 522 тенге (6,4 МРП);

многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в вузах, средних, технических и профессиональных учебных заведениях, после достижения ими совершеннолетия до окончания ими учебных заведений (но не более чем до 23-летнего возраста) – 9440 тенге (4,16 МРП);

жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, – 2428 тенге (1,07 МРП);

лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, – 2428 тенге (1,07 МРП).

Размеры трудовых пенсий,

назначенные до 2017 года, увеличены на 9%. Другая часть пенсии – базовая – в 2017 г. равна 12 802 тенге, что составляет 52% от прожиточного минимума (ПМ).

В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Республики Казахстан, 15 декабря 2016 года Глава государства – Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев поручил «правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20 процентов к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 миллиона 100 тысяч казахстанцев. Также с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20 процентов».

Таким образом, с 1 января 2017 года произведено повышение пенсионных выплат на 9%. С 1 июля 2017 года во исполнение поручения Президента Республики Казахстан размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размер государственной базовой пенсионной выплаты будут повышены с целью обеспечения их роста до 20% в сравнении с 2016 годом.

Во исполнение поручения Главы государства с 1 июля 2017 года планируется повышение размера пособия на рождение ребенка на 20% с внесением соответствующих изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей».

Работники Дирекции «МРЦСВ» приложат все усилия для четкого и своевременного исполнения наказа Главы государства по повышению размеров указанных пенсий и пособий.

Бостандыкское районное отделение департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы