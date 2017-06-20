Каморка раздора

Всего четыре квадратных метра нежилой площади не хватает алматинцу Андрею Симаковскому для полного счастья

Есть у него мечта начать свое дело – открыть мастерскую по ремонту часов. И площадь под нее он приглядел во входной группе первого подъезда дома № 1 пятого микрорайона – это так называемый запасный выход, почти повсеместно давно и наглухо закрытый в старых алматинских домах, используемый жильцами под кладовые, а где-то – под небольшие сапожные или швейные мастерские.

– Но занять это нежилое помещение я не могу – нужно собрать собрание жильцов и получить их одобрение, – жалуется в газету часовой мастер.

При этом, как говорит Андрей, жильцы дома в большинстве своем за – будущий предприниматель провел предварительный опрос жильцов дома и собрал 46 подписей – более половины квартировладельцев. Но собрание проводить почему-то никто не спешит.

По словам старшей первого подъезда Светланы, мастерская по ремонту часов в доме им бы не помешала. Вроде и председатель КСК «Березка» Зауреш Байсенова вначале не возражала. Да и как она могла быть против, если, во-первых, сам Президент Республики Казахстан постоянно ратует за поддержку малого и среднего бизнеса, а во-вторых, не она распоряжается общедомовой собственностью, а владельцы квартир в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях». Но…

«Узнав о результатах голосования, председатель КСК под разными предлогами в течение двух месяцев отказывается проводить общее собрание по этому вопросу», – пишет в письме в редакцию Андрей Симаковский.

Почему? – задаст вопрос любой здравомыслящий человек. Объясняем: на этих четырех метрах, что привлекли внимание часовщика, несколько ранее хозяин стоматологического кабинета, что работает в этом же доме, хранит бытовой инвентарь. Так что – место занято! А значит, надо проводить аукцион?

– …По-любому я дам цену аренды выше вашей, и помещение останется за мной, – заявил Андрею и нашему корреспонденту владелец стоматологического кабинета Александр Критинин.

Он уже 18 лет владеет двумя квартирами на первом этаже дома, в которых и находится стоматология. А рядом, в каморке закрытого выхода подъезда, о которой идет речь, он хранит свои вещи – шланги, газонокосилку, грабли, стремянку и прочие приспособления для поддержания порядка на прилегающем участке.

Справедливости ради надо сказать, что участок перед стоматологией содержится в идеальном порядке – газонная травка пострижена, полита, тротуарная плитка выметена, все огорожено аккуратным заборчиком и радует глаз. Вот только никакого решения общего собрания о сдаче внаем четырехметрового помещения рядом со стоматологией ни председатель КСК, ни владелец стоматологического кабинета предъявить не смогли. Равно как и договора аренды. По их словам, договор был, но… потерялся. При этом оба утверждают, что аренда указанной каморки исправно оплачивается бизнесменом на счет КСК. Правда, в квитанции по оплате коммунальных услуг графы «аренда помещения» мы не обнаружили, только – «РСЖ» за квартиру № 3, где работают стоматологи.

Андрей Симаковский твердо решил не отступать. Он обратился в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы. Специалисты пояснили: входная группа является общим имуществом объекта кондоминиума, и «собственники помещений вправе использовать закрепленные за ними части общего имущества ограниченного пользования на условиях, установленных соглашением собственников помещений. При этом никакие разрешения от государственных органов не нужны. В случае если жильцы не давали согласие на аренду, то КСК без согласия общего собрания собственников и принятия соответствующего решения не вправе предоставлять части общего имущества в аренду».

Как видим из ответа УЖиЖИ, не на аукционе принимается решение, то есть – кто больше заплатит, а волеизъявлением жильцов.

Заметим, многие входные группы в этом и других домах кооператива заняты такими же мелкими арендаторами (мастерскими по ремонту обуви, одежды и пр.), оплачивающими, судя по документам, необременительную арендную плату – полторы тысячи тенге в месяц. К слову, офис КСК «Березка» находится в таком же помещении.

Ну что ж, теперь слово за общим собранием – высшим органом в КСК, которое председатель КСК «Березка» в присутствии специалиста отдела коммунального хозяйства акимата Ауэзовского района торжественно пообещала провести 23 июня.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА