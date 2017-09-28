Карты правду говорят

Алматы: инструкция по применению

Криминогенную обстановку как во всем городе, так и во дворе собственного дома алматинцы отныне могут отслеживать самостоятельно – в реальном времени. Каждому пользователю доступна интерактивная «Карта уголовных правонарушений», поднявшая на новый уровень работу самих органов. «Вечерка» выяснила, как узнать об объектах зоны особого внимания, и составила по последним сводкам собственный обзор.

Уникальный проект Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК не имеет аналогов во всем мире. Электронную карту преступности разработчики впервые протестировали в Казнете еще два года назад. За это время функционал программы расширили, усовершенствовали и еще больше адаптировали для широкого пользования. Уголовный гид, размещенный в открытом доступе на сайте qamqor.gov.kz, впечатляет географией покрытия. Навигатор позволяет отследить локацию и статистику происшествий жителям не только Алматы, Астаны и областных центров, но и мелких населенных пунктов. Посмотреть, какие преступления произошли в течение года или даже за сутки по определенному адресу или близ него, можно в любое время. Программа работает бесплатно и без регистрации, сводки обновляются каждый час.

Впрочем, в первую очередь портал стал незаменимым инструментом в службе самих правоохранительных органов. Ноу-хау открыло перед силовиками объективную картину собственной эффективности, указав конкретными адресами на слабые стороны. Принципиально новым подходом казахстанских коллег к работе над ошибками уже заинтересовались в органах Кыргызстана и Грузии.

– «Карта уголовных правонарушений» была создана в рамках реализации пяти институциональных реформ Плана нации «100 конкретных шагов». Программа позволяет сотрудникам полиции и прокуратуры анализировать уровень преступности на конкретном участке и принимать профилактические меры. По интерактивной карте можно определить самые криминогенные и, наоборот, самые безопасные улицы и дома мегаполиса, – прокомментировал заместитель начальника Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по г. Алматы Муратбек Ержанов. – Главная цель проекта – предоставление достоверной информации об уголовных правонарушениях и возможности отслеживания их геолокации и точного времени. Мы тщательно проанализировали ситуацию с квартирными кражами в Алматы и определили жилые дома с наибольшим их количеством за последнее время. Расположены они на территории Алмалинского района. В целях пресечения и предупреждения преступлений проведено совещание с участием представителей КСК и участковыми инспекторами полиции, закрепленными за данным криминогенным участком.

Уголовная карта указывает органам на эффективность расстановки не только нарядов полиции, но и системы видеонаблюдения. GPS-датчики позволяют увидеть, где в момент совершения преступления находился ближайший патруль полиции, а имеющаяся на карте маркировка показывает, оснащен ли камерой фигурирующий в деле участок. Только с начала текущего года по Алматы в маршруты патрулирования полицейских было внесено более 120 корректировок.

Мониторить обстановку в любом радиусе от своего дома можно практически по всем видам уголовных правонарушений. В несколько кликов открывается доступ к статистике по краже, разбою, грабежу, а также фактам изнасилования, мошенничества, доведения до самоубийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и другим статьям Уголовного кодекса. При этом эксперты заостряют внимание: на карте отображаются только те преступления, по которым принято решение о регистрации уголовного дела и известно точное место совершения.

– Сотрудник полиции заводит уголовное дело и размещает данные в базе единого реестра досудебных расследований. Информация автоматически проецируется на нашей карте, – объясняет алгоритм работы статистик отдела формирования УКПСиСУ ГП РК по г. Алматы Вячеслав Евстратов. – Чтобы ее увидеть, на сайте qamqor.gov.kz пользователю нужно выбрать опцию «Геокарты», далее – «Карта уголовных правонарушений». Он самостоятельно задает тип карты – точечный или тепловой, а также все необходимые поисковые параметры. Указываются город и район, если интересует конкретный адрес – улица и номер дома. На этой же панели выбираем период. Максимальная точка отсчета – с 2015 года по настоящее время, вплоть до нескольких часов прошедших суток. По каждому делу вы найдете детальную информацию: когда, каким органом и по какой статье оно было возбуждено, а также номер заявления, степень тяжести преступления и, конечно, точную локацию. Можно выбрать отдельную интересующую категорию преступлений. Фильтр предоставляет и опцию мониторинга по видам объектов. Это могут быть кафе или ресторан, территория вуза, общественный транспорт и многое другое. Всеми этими возможностями программы сегодня активно пользуются как сотрудники Местной полицейской службы ДВД города, так и сами жители. Немаловажно, что на карте можно увидеть участковые пункты полиции. Информация особенно полезна тем, кто собирается приобрести дом или квартиру: на карте отчетливо видны наиболее спокойные участки.

Чтобы быть в курсе обстановки, добавил специалист, совсем не обязательно каждый раз открывать карту и вновь вводить параметры. Для большего удобства пользователи могут оформить подписку на личную почту. Достаточно ввести интересующие координаты и радиус охвата точки – до 4 км, а также указать электронный адрес и выбрать периодичность, с которой хотелось бы получать уведомления. В перспективе программу планируется дополнить фотографиями участковых. Кроме того, специальными навигаторами с интерактивной картой оснастят все патрульные экипажи полиции. Не исключено и размещение детальной информации о подозреваемых – по аналогии с картой педофилов, которую, к слову, можно найти на том же сайте. Благодаря порталу алматинцы и жители любого другого города могут легко узнать этих потенциально опасных лиц среди соседей или случайных прохожих.

– Учет ведется по лицам, совершившим насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а именно детей до 14 лет, с 1991 года. На карте пользователь видит только тех, кто в этот период отбыл наказание и уже вышел на свободу. Мы ежемесячно направляем запрос в ДВД, чтобы обновить информацию, – рассказала старший прокурор отдела специальных учетов УКПСиСУ ГП РК по г. Алматы Динара Кунулекова. – Бывшие осужденные хотя и находятся на свободе, но под постоянным контролем, особенно их перемещение. Любой пользователь может увидеть на карте адреса фактического проживания, равно как и ключевые персональные данные этих лиц: фотографию с Ф.И.О., датой рождения, возрастом на момент совершения преступления, сведениями о сроке наказания и дате освобождения. Здесь же – каким органом гражданин был осужден и по какой статье.

Аналогичный учет, подчеркивает прокурор, ведется территориальными управлениями в каждой области республики. А потому, даже если преступление было совершено за пределами Алматы, но при этом отбывший наказание педофил сегодня проживает в мегаполисе, информация появится на карте последнего. Вот только знают ли о такой базе данных те, для кого она предназначена, – совсем другой вопрос. Этой осенью сотрудники управления возобновят презентации в алматинских школах для родителей учащихся.

Марина ПЕСТРЯКОВА