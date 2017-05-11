Холодный приём

Резонанс

Молниеносная реакция на материал «Кто рано встает, тому только холодная» (читайте № 47 от 25 апреля 2017 года) заставила нас вновь обратиться к теме, главный вопрос которой: почему летом алматинцы расходуют горячей воды больше, чем зимой? Естественно, и платят они за благо цивилизации из трех букв – ГВС – вдвое, а то и втрое больше.

Письмо, которое написали в редакцию сразу 32 председателя КСК из Бостандыкского района, – яркое свидетельство актуальности «горячей темы», причем горячая она и в прямом, и в переносном смысле. Увы, их мысли не прояснили ситуацию до конца, но добавили «перченых вопросов».

«…В соответствии с условиями публичного договора поставщик, то есть ТОО «АлТС», обязан бесперебойно подавать потребителю горячую воду не ниже 65 градусов в течение 350 суток в году, – пишут домоуправы. – А что мы имеем на практике? После отключения отопления температура на входе в элеваторный узел фактически равна 40 градусам. И так будет продолжаться в течение всего весенне-летнего периода. Таким образом, ТОО «АлТС» поставляет горячую воду на 20–25 градусов меньше, однако расчеты производятся по тарифам 65 градусов. И даже в тех домах, где установлены приборы учета тепловой энергии, в межотопительный сезон стоимость горячей воды увеличивается вдвое в сравнении с зимним периодом, так как увеличивается сброс остывшей горячей воды…».

Не это ли главная причина того, что летом в кране с красной отметиной практически нет горячей воды?

На жалобы жителей в АлТС операторы дают один ответ: обращайтесь в свои КСК.

«…А что может сделать КСК? – задается вопросом председатель ПК «Новый центр» Айман Кончакова. – При обращении в ТОО «АлТС» за разъяснениями от тепловиков был получен ответ, что «…температура зависит от степени разбора горячей воды и от удаленности объекта от источника теплоснабжения». Нам рекомендовано отказаться от горячей воды в летний период и установить прибор учета тепла (ОПУ) в доме.

Но в домах, обслуживаемых ПК «Новый центр», ОПУ уже стоят. И что?

«…Наших жителей не волнуют вышеуказанные причины ТОО «АлТС», – констатируют председатели. – Разве люди виноваты, что живут в отдалении от объекта источника теплоснабжения? Никто не хочет сбрасывать остывшую воду по таким большим расценкам.

Некорректна и формулировка «АлТС» «отказаться от горячей воды». Во-первых, у горожан нет выбора, так как «АлТС» является единственным поставщиком тепловой энергии в Алматы. Во-вторых, потребитель желает и имеет полное право получить вовремя тепло и горячую воду, ведь именно за эти услуги он платит поставщику. Почему в век современных технологий и прогресса жители многоэтажек должны возвращаться в пещерный период и греть воду на газе?

При таких условиях становится понятно, почему многие алматинцы не желают устанавливать ОПУ в своих домах: платить за их установку, гарантийное обслуживание, поверку, но при этом не получать никакой экономии за потребляемую горячую воду. В чем смысл?

Кстати, тепловики объясняют завышенный тариф на отопление и горячую воду тем, что председатели КСК вовремя не сдают показания ОПУ. Но на сегодняшний день показания с приборов учета снимают сами контролеры «АлТС», домоуправы не имеют к этому никакого отношения».

Учитывая все вышеизложенное, председатели обращаются с предложениями к ТОО «АлТС» и городским властям:

«…Необходимо производить расчет за потребляемую горячую воду только при наличии ее не ниже 65 градусов в точке водоразбора (элеваторный узел), – требуют домоуправы. – Во всех остальных случаях тариф считать недействительным. Вернуть потребителям сверхначисленные суммы в размере до 50 процентов. Расчет по потребляемой тепловой энергии и горячей воде проводить в зависимости от температуры в точке водоразбора.

Мы считаем, что представители «АлТС» обязаны рассказывать в СМИ о причинах низкой температуры горячей воды, а не обвинять КСК, так как за потребляемую горячую воду и отопление жители платят поставщику услуг, то есть АлТС, но не обслуживающим компаниям.

Также необходимо провести общественные слушания с представителями акимата города, Управления энергетики, ТОО «АлТС», председателями КСК и ПК, общественными организациями, представителями СМИ. О результатах встреч нужно обязательно оповещать потребителей через СМИ».

– Как говорится, накипело, – уже в личной беседе рассказали нам профессионалы домоуправления. – При подготовке текста письма мы взяли за основу ответ на вопрос, почему вода в «горячем кране» холодная. У прежних руководителей АлТС, у нынешних навряд ли что-то изменилось:

«…Причина низкой температуры горячей воды заключается в том, что при создании централизованного теплоснабжения в городе Алматы (1961 год) была принята и получила развитие схема теплоснабжения с открытым водоразбором. Эта схема, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки. Недостатком является невозможность создания циркуляции в связи с ремонтом одного из трубопроводов, неизбежность возникновения тупиковых участков в системе теплоснабжения, несоответствие расхода воды и диаметра трубопроводов, которые рассчитаны для одновременного несения нагрузки отопления и горячей воды. В отопительный период расчетная температура ГВС обеспечивается за счет циркуляции теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей. В летний период в связи с проведением плановых ремонтов отпуск горячей воды производится только по одному трубопроводу по тупиковой схеме (то есть циркуляция отсутствует), что приводит к ее остыванию в трубопроводе.

Температура напрямую зависит, во-первых, от степени разбора воды потребителями, во-вторых, от удаленности объекта от источника теплоснабжения.

В сложившейся ситуации ТОО «Алматинские тепловые сети» предлагает отказ от потребления горячей воды в летний период, о чем необходимо письменно известить ТОО «АлТС» с приложением решения общего собрания жителей дома.

Рекомендуем установить общедомовой прибор учета тепла, который позволит учитывать температуру воды и ее количество, а также оплачивать за фактическое потребление тепловой энергии.

С уважением, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам М. Хохлова».

Что тут скажешь? Пора, видимо, и алматинцам отключаться от подачи ГВС на весь период «слива горяченькой» в канализацию и устанавливать бойлерные системы – проверено: дешевле будет водичка.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА