Когда, позади «Москва»

Дежурный по городу

«Администрацией торгового центра нарушаются права жильцов рядом стоящего жилого дома».

Такое заявление с множеством других претензий (антисанитария, загруженность двора автотранспортом и пр.) пришло «дежурному по городу» за подписью пятнадцати горожан, проживающих в доме № 37, что в восьмом микрорайоне.

– С момента открытия торгового центра «Москва» наша жизнь изменилась в худшую сторону, – утверждают заявители. – Причина – предпринимательская деятельность администрации ТЦ и неисполнение застройщиком условий меморандума.

На месте корреспонденты встретились с жильцами, представителями застройщика ТЦ «Москва-Метрополитен», чиновниками Ауэзовского акимата и работниками КСК «Управление домами № 14».

Выяснилось, что при начале строительства с жильцами дома и КСК был заключен меморандум взаимопонимания, где застройщик обязался за счет своих средств озеленить и благоустроить двор, обустроить детскую площадку. (Она-то и стала нынешним «яблоком раздора» между… самими жильцами.)

– Мне удобно, чтобы игровая площадка была между ТЦ и домом, – заявляет жительница по имени Светлана. – Я хочу из окна своей квартиры видеть ребенка на детской площадке.

Другим жильцам с окнами квартир на юг нужно, чтобы детская площадка была с другой стороны дома. В свою очередь многих пожилых людей раздражают детские вопли под окнами, и они вообще против устройства детских и спортивных площадок рядом с домом.

Ну что же вы, господа, жаловались на застройщика и коммерсантов, а в своем доме друг друга не понимаете, газету вызываете как третейского судью?

В любом случае в соответствии с Правилами благоустройства территории города детская и спортивная площадки должны быть обустроены, а где – решать жильцам.

– Мы не отказываемся от своих обязательств, – уверил всех представитель застройщика Батыр Мирсаидов. – Но пока еще строительство ТЦ не закончено. Тем не менее многие пункты меморандума нами выполнены. Например, проведен капитальный ремонт дома и частичное благоустройство двора. На эти цели уже потрачено 16 миллионов тенге.

– За ремонт огромное спасибо застройщику, – констатирует активистка от жильцов дома по имени Бибигуль. – Когда бы мы накопили средства на это? Правда, соседи у нас не всегда блещут культурой, не особо следят за чистотой в подъездах.

«Дежурный по городу» не увидел в тот день ни свалки мусора под окнами дома, ни полчищ мух, о которых сообщалось в обращении, не ощутил никаких зловонных запахов, да и от жильцов жалоб на антисанитарию не услышал.

«А для чего это писалось?» – резонно спросим мы тех, кто подписал жалобу. Или подписи сделаны одной рукой? Той, что желает извлечь личную выгоду из соседства с бизнесменами?

– Мы живем в мегаполисе, где бизнес вынужденно соседствует с обывателями, – высказал свое здравое мнение жилец дома Зейнулла. – Всем угодить невозможно, недовольные найдутся всегда.

Трудно не согласиться. А чтобы не скатываться в пучину пустых склок, «дежурный по городу» советует квартиро­владельцам действовать строго в рамках закона. К примеру, недовольным обилием транспорта, а таких жалоб много, паркующегося прямо под знаком «остановка запрещена», звонить по телефону 102 и, дождавшись приезда патрульного экипажа, писать заявление о правонарушении. Согласитесь, наведение должного порядка в рамках президентского наказа «Нулевая терпимость» требует некоторых усилий со стороны граждан. И мы обязаны их прикладывать.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА