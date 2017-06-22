Коварное солнце

Растет вероятность солнечных и тепловых ударов

Температура воздуха в Алматы ползет вверх. Вместе с тем растет и вероятность солнечных и тепловых ударов. И хотя в службу скорой помощи пострадавших от него пока не поступало, но алмаатинцам не помешало бы своевременно подумать, как уберечь себя от перегрева организма.

– Для нормального функционирования температура человеческого тела не должна быть выше 37 градусов, а в результате перегрева в организме усиливаются процессы теплообразования и одновременно замедляются процессы теплоотдачи. В результате все жизненные функции серьезно нарушаются, вплоть до остановки сердца в особенно сложных случаях,– говорит заместитель главного врача по медицинской части ГКП на ПВХ «Станция скорой медицинской помощи» Александр Лазарев. – Под прямыми лучами солнца голова перегревается, в результате кровеносные сосуды расширяются, и происходит сильный приток крови. При солнечном ударе прежде всего страдает нервная система. Но тепловой удар может произойти не только на пляже в жаркую погоду, но и в бане или сауне, дорожной пробке. Тепловой удар чаще всего случается при перегревании, длительной работе в жарком, плохо кондиционируемом помещении, при высокой температуре воздуха, в закрытом помещении. Нарушению теплорегуляции способствует активная физическая нагрузка в синтетической, прорезиненной или плотной одежде. Часто врачи приравнивают солнечный удар к тепловому, потому что у них схожие симптомы и проявления. Это его разновидность. Однако при солнечном ударе последствия значительно хуже и необходимо больше времени для восстановления организма.

Перегрев хуже переносится пожилыми людьми, потому что естественная терморегуляция организма слаба, и у детей, потому что еще несовершенна.

В группе риска также находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, люди с избыточным весом, люди, употребляющие алкоголь.

– Каковы симптомы теплового удара?

– Это головокружение и головная боль, слабость, рвота, учащенное дыхание и частый пульс, высокая температура тела, мышечные спазмы, полностью отсутствующее потоотделение, сухая горячая кожа, потеря сознания. В случае же солнечного удара все симптомы проявляются сильнее и проходят дольше. При первом их проявлении нужно сразу начать оказывать помощь.

– Как оказать помощь до приезда врача пострадавшему от теплового удара?

– Нужно обеспеччить приток свежего воздуха, открыв окна, и переместить пострадавшего в тень от прямого действия источника тепла, под голову положить валик из одежды, снять с пострадавшего стесняющую одежду, накрыть тело влажной прохладной простыней. Помогут холодные компрессы, которые необходимо прикладывать ко лбу и под затылок, обливать тело холодной водой (18–20 С), если есть возможность, то принять прохладную ванну. Одежду из плотной ткани или синтетики лучше снять и дать пострадавшему прохладное питье, а также, если позволяет состояние его здоровья, крепкий чай или кофе. Если сознание замутнено, то следует дать понюхать нашатырного спирта. После оказания первой помощи состояние больного оценит врач, в большинстве случаев рекомендуется постельный режим на несколько дней. Нужно полностью восстановиться после теплового или солнечного удара, потому что существует риск его повторения.

– Как избежать теплового удара?

– Лучше избегать физической активности в слишком жаркие дни и в часы активного солнца – с 11.00 до 16.00. Следует защищаться от солнца, надев головной убор, или воспользоваться зонтом. Врачи рекомендуют носить одежду светлых тонов из хорошо проветриваемых натуральных тканей, пить большое количество жидкости (1,5–2 л в день). Хорошо утоляют жажду морс, квас, и особенно горячий чай. А вот алкоголь употреблять не рекомендуется.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ