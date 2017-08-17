Краткий курс выживания

Будем жить

Оказывается, система человеческого иммунитета формируется к 10 годам, достигает своего пика к 12, а затем постепенно начинает терять свою оперативную силу и постепенно стареет. «Будем жить» подготовил краткую научную информацию, позволяющую вернуть к норме защитные силы организма.

Старение тимуса

Немного науки: клетки иммунитета Т-лимфоциты рождаются в тимусе – особом органе иммунной системы, расположенном в верхней части грудной клетки. С возрастом тимус деградирует, особенно от неправильного питания (употребление сахара, курение и др. вредные пристрастия) Этот процесс, называемый инволюцией, начинается в период полового созревания, и к старости ткань тимуса почти полностью замещается жировой. Естественно, уменьшается и почти полностью останавливается выработка Т-лимфоцитов. Но в наших силах продлить жизнь иммунной системы. Например, снизить процессы деградации и даже восстановить тимус помогает низкокалорийное питание (не путать с недоеданием). По мнению биологов, этому способствует «гормон голода» – грелин. Таким образом, средством, повышающим иммунитет у взрослых, может стать низкокалорийная диета или употребление препарата грелина. В настоящее время ведутся исследования влияния на восстановление иммунной системы кратковременных голоданий (24 часа 1 раз в неделю). Необходимо помнить, что более длительные голодания приводят к тяжелым последствиям для организма.

Злокачественные опухоли

Клетки человеческих тканей делятся и заменяют друг друга. Но время от времени появляются клетки-мутанты. Они могут резко отличаться от собственных клеток организма. Иммунитет распознает такие клетки и уничтожает. С возрастом иммунитет становится слабым и уже не может противостоять мутантам, что дает возможность размножаться патологическим клеткам. Так возникает опухоль. Злокачественные опухоли поражают около 40% населения планеты в преклонном возрасте. В последнее время внимание ученых-иммунологов привлекает действие противораковых механизмов у растений. Растения в отличие от человека не имеют иммунной системы, но они защищаются от агрессии мутаций с помощью специальных биологических веществ. Например, сульфорафан (брокколи), ликопин (помидоры), кверцетин (яблоки), антоцианы (чернослив), эллаговая кислота (гранат), куркумин (куркума), лютеолин (чабрец и мята), апигенин (петрушка и укроп), капсаицин (перец чили), селен (южноамериканский бразильский орех, фундук). Все эти вещества оказывают сильное противоопухолевое действие. В последние годы на основе данных веществ даже создаются лекарства от рака, средства, повышающие иммунитет у взрослых. Именно поэтому важно для профилактики онкологических заболеваний употреблять каждый день много сырых овощей.

Аутоиммунные реакции

Псориаз, красная волчанка, аллергия – все это аутоиммунные заболевания, возникающие в результате старения иммунной системы. В результате таких заболеваний собственные клетки иммунитета начинают проявлять агрессию к собственным тканям, что вызывает процессы воспаления. Курение, вредные условия труда, бесконтрольный прием медикаментов провоцируют быстрое старение иммунитета и возникновение аутоиммунных реакций. Например, сейчас популярны препараты с содержанием йода. Их рекламируют, но никто не говорит, что длительный прием йодсодержащих препаратов может запустить аутоиммунный тиреоидит. Ежедневный прием продуктов питания с содержанием ОМЕГА-3 жирных кислот (рыбий жир, рыба и морепродукты) приводит к снижению чрезмерной активности иммунной системы, мешая развитию аутоиммунных заболеваний.

Для борьбы с таким тяжелым аутоиммунным заболеванием, как псориаз, необходимо снизить развитие кератиноцитов (излишнего слоя кожи), а также снизить ангиогенез (процесс образования новых кровеносных сосудов). Ежедневный прием суточной дозы витамина А в комплексе с витамином Д (2000-4000 МЕ) приводит к торможению развития кератиноцитов. Ежедневный прием петрушки или укропа (содержащих апигенин) подавляет ангиогенез.

Какие средства способны повысить иммунитет у взрослых для борьбы с аутоиммунными заболеваниями?

 Низкокалорийное питание – выходить из-за стола с легким чувством голода, следить за массой тела.

 Сон – минимум 7–8 часов в день. Пожалуй, дефицит сна – это самый сильный катализатор раковых опухолей в организме человека. Недостаток сна повышает на 36% вероятность заболеть любым видом рака.

 Отказ от курения.

 Короткие голодания омолаживают иммунитет.

 Регулярные физические нагрузки резко замедляют старение иммунитета.

 Изучение долгожителей, которым удалось избежать рака и болезней сердца, показало, что у них наблюдается повышенная активность противовоспалительных цитокинов в организме (вещества, по действию подобного аспирину). Ежедневное употребления малых доз аспирина оказывает на организм человека подобное действие. Показано, что длительный и регулярный прием низких доз аспирина (75 мг в день) снижает общий уровень воспалительных реакций в организме и поэтому снижает общий риск смерти от рака на 20%. Кроме того, аспирин препятствует распространению метастазов опухоли. Таким образом, прием низких доз аспирина могло бы спасти миллионы людей от рака.

 Отказ от употребления сладостей и продуктов с высоким гипогликемическим индексом.

Рост воспалительных реакций организма

Хронические воспалительные реакции в организме – один из признаков старения человека. Для того чтобы определить наличие очагов воспаления в организме, существует специальный способ – анализ на С-реактивный белок. Этот анализ может обнаружить наличие воспаления, когда видимого воспаления в организме не наблюдается (например, воспаление легких, воспаление сустава и т. п.), то есть веское основание предположить, что данное воспаление происходит из-за активного атеросклеротического процесса в сосудах. Помимо того что хроническое воспаление в сосудах приводит к их закупорке холестериновыми бляшками (результат – инсульт и инфаркт), есть и еще одно очень плохое последствие. Воспаление – это реакция иммунной системы, которая в период воспаления работает с повышенной нагрузкой. Постоянное воспаление истощает иммунную систему организма. Результат – аутоиммунные реакции организма, которые могут не только принести неприятности (например, себорея, псориаз), но также закончиться летально (например, красная волчанка). Какие же есть средства, повышающие иммунитет у взрослых для снижения общего уровня воспаления в организме? Предотвратить хроническое воспаление сосудов способно ежедневное применение маленьких доз аспирина (50–100 мг), ежедневное применение препарата метформин (обязательно обсудите это с вашим врачом), включение в рацион питания ОМЕГА-3 жирных кислот (рыбий жир, рыба и морепродукты), ежедневное потребление селена (200 мкг), а также ежедневных больших доз витамина D – 2000 – 4000 МЕ. Кроме того, в Сеульском университете в 2010 году проводились исследования, которые показали, что у людей, регулярно употребляющих в пищу такую крупу, как просо, очень существенно снижается уровень воспаления и, соответственно, резко снижается такой показатель, как С-реактивный белок. Достоверно доказано, что ежедневный дефицит сна (менее 7–8 часов в сутки) резко повышает С-реактивный белок (уровень воспалительных реакций).

Изучение долгожителей показало, что у них наблюдается повышенная активность таких противовоспалительных цитокинов, как IL-10 и TGF-beta.

В организме пожилых людей, как и в организме мышей, растет объем гормонов, которые вызывают воспалительные реакции, поражающие здоровые ткани и повышающие вероятность заболеть раком.

Бесконтрольное употребление некоторых лекарственных средств

Одним из широко распространенных в постсоветском пространстве лекарств является анальгин. А между тем этот препарат запрещен во всех цивилизованных странах, начиная с 70-х годов ХХ века. Дело в том, что, попадая в нашу кровь, анальгин вызывает агранулоцитоз (гибель белых клеток крови – клетки иммунной системы, которые защищают кровь от инфекции). Анальгин лучше заменять на парацетомол, ибупрофен или напроксен.

Воздействие на организм вируса герпеса

Иммунологами уже достаточно изучен процесс влияния вируса герпеса на старение иммунной системы. В экспериментах было показано, что вирус, попадая в клетки, провоцирует аутоиммунные заболевания организма. Сейчас учеными разрабатываются методы уничтожения иммунных клеток, пораженных вирусами, для лечения старения иммунитета.

Дефицит сна

Еще в советское время ученым удалось достоверно установить, что ничто так не влияет на сокращение продолжительности жизни, как дефицит сна. Во время сна увеличивается количество дофамина в мозге, который способствует выработке сомотропина (гормона роста), который отвечает за обновление и омоложение клеток всего организма. Все долгожители спят не менее 7–8 часов в день. Исследования, проведенные в США, показали, что сокращение времени сна до 3–4 часов ежедневно сокращает количество клеток иммунной системы, киллеров (клеток иммунитета, которые убивают раковые клетки) и активность Т-лимфоцитов. Это обозначает ослабление иммунной системы. И, наоборот, у ежедневно спящих 9 часов вместо обычных 7 часов активность клеток иммунной системы несколько выше нормы. До появления электричества люди спали и просыпались, подчиняясь ритмам смены дня и ночи. В современном мире режим дня не соблюдается, особенно в городе. В среднем современный человек спит около 7 часов в сутки – на 2 часа меньше, чем нужно для здоровья.

Павел ВОЛОДИН