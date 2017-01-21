Крещенская сила

В ночь с 18 на 19 января верующие отметили один из великих православных праздников – Крещение Господне, или Богоявление

В эти дни все желающие смогли совершить погружение в «иордань» – источник с освященной водой – в различных храмах Алматы. Традиционно состоялись они и на озере Сайран. Сюда приходили не только христиане, но и мусульмане.



Перед погружением в прорубь священнослужители традиционно провели чин великого освящения воды. Они прочитали молитвы, с помощью которых вода в этот день и получила благодатную силу.

– Одно из величественнейших священнодействий – освящение воды – стихии, без которой невозможно существование нашей жизни, – говорит протоиерей Александр Суворов, ключарь Вознесенского Кафедрального собора города Алматы. – Вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и считается великой святыней. Церковь освящает воду для того, чтобы возвратить ей первозданную чистоту, низвести на нее благодать Божию. Святой водой окропляются жилища и рабочие места, одежда и продукты питания. Крещенскую воду принято употреблять натощак после прочтения утренних молитв с особым благоговением.

Люди верят, что трижды окунувшись в ледяную воду, исцелятся от недугов и очистятся духовно. Алматинцы приходили на Сайран рано утром, многие приводили сю-

да и своих детей. Некоторые окунались в воду впервые.

– Я никогда раньше не погружалась в холодную воду, – поделилась Надежда. – Но вот решилась и не пожалела! Было ощущение, будто я заново родилась, даже простуда прошла. Тем более что погода в этом году не такая холодная, как обычно на Крещение.

Рядом дежурила карета скорой помощи и спасатели, которые давали рекомендации, как правильно дышать, входить и выходить из воды. Также был организован специальный пункт обогрева. Однако, как показывает практика, плохо во время погружения в купель в Крещение никому не становится.

Впервые в этом году купания были организованы возле Вознесенского Кафедрального собора в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Там тоже установили женскую и мужскую купели. Кроме того, возле храма организованы источники, откуда можно набрать освященную воду. Считается, что целебная вода хранится три года и даже небольшая ее капелька способна исцелять различные недуги.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ