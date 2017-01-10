КСК и крепостное право

Невеселым выдался новогодний праздник для руководителя кооператива собственников квартир «Мадина» Т. Орумбаева

В канун 2017 года инспекторы городского Управления жилья и жилищной инспекции выдали ему предписание. А в нем черным по белому написано: «По итогам проверки управлением 20 декабря 2016 года председателю ПКСК «Мадина» Т. Орумбаеву дано предписание по устранению следующих нарушений:

– рассмотреть на общем собрании собственников помещений вопрос об избрании или освобождении председателя правления кооператива, членов правления и ревизионной комиссии;

– составить смету расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума и утвердить ее на общем собрании членов кооператива;

– зарегистрировать многоквартирные жилые дома как объекты кондоминиума в органах юстиции.

В случае неисполнения предписания Управлением будет открыта повторная проверка по контролю исполнения данного предписания…»

Впрочем, все началось с жалоб, которые жильцы адресовали сначала в районный акимат, а затем и в прокуратуру. И, похоже, что противостояние, породившее тугой узел проблем, здесь только начинается.

…Неприглядная картина во дворе домов № 3/1, что стоят на улице Сауранбаева, и домов № 5,7,9 и 9а на улице Белградской усугубляется плохо убранным двором, страшным гололедом и обшарпанными фасадами. Впечатление такое, словно попадаешь в хозяйство, руководителю которого давно пора на покой по немощности.



– Что вы? – становится на защиту председателя КСК руководитель районной ассоциации кооперативов собственников квартир Бибигуль Жунуспаева, – он работает весьма неплохо…

И тут мы не спорим.

Однако «неплохо» не означает хорошо.

…Едва завидев корреспондента, жильцы спешат с жалобами. Недовольных много. У кого-то когда-то протекал потолок, а теперь с маленького козырька новой кровли вода стекает на наружные стены. Кстати, по смете этого ремонта у людей тоже возникло недоверие к руководству. Некоторые из них кроме некачественно исполненной кровли недовольны захламленным сырым подвалом, работой дворника, постоянным сбором средств на ремонт дома, другими хозяйственно-житейскими проблемами. Но чаще всего люди гневно говорят об отсутствии отчетности.

На недавнем совещании, проведенном в Алматы на уровне парламентариев страны, было отмечено, что больше всего жалоб акиму города поступает на халатность и бездействие руководителей КСК. А львиную долю проблем в них составляет… догадались? Отсутствие прозрачности в вопросах финансов.

Вот и здесь вопрос, куда и на что тратятся деньги, – в приоритете. За ним следует проблема, скажем помягче, некорректного обращения руководителя и бухгалтера КСК с теми, кто платит им зарплату. И уж никак не обходится без классики данного жанра: собрания не проводились с 2011-го по 2016 год.

– А как же вы решаете возникающие проблемы и получаете ответы на свои вопросы? – спрашиваем людей.

– С нами никто не советуется. Все решает председатель и бухгалтер. Она даже отчитывалась вместо него на собрании, которое, наконец-то, хоть и с нарушением закона, но в прошлом году провели…

И здесь будет уместным предложить вниманию читателей жалобу квартировладельца из дома № 3/1 с улицы Сауранбаева

Ш. Шаирбаева.

«…В нарушение Закона РК «О жилищных отношениях», предписывающего уведомлять о предстоящем собрании за десять дней, объявление было вывешено накануне, то есть 4 ноября 2016 года, – пишет Ш. Шаирбаев. – Поэтому 5 ноября на собрании присутствовало всего 22 человека из 54 квартир – кворума не было, а значит, собрание не могло быть признано состоявшимся.

Без голосования меня назначили секретарем этого собрания. Я отказался писать протокол неправомочного собрания, присутствовал на нем просто как член КСК и с большим интересом наблюдал за происходившим, потому как никаких отчетов мы не получали с апреля 2011 года.

А происходило вот что: почему-то не председатель, а главный бухгалтер КСК

Р. Махметова выступила с отчетом.

В частности, она сообщила о произведенных тратах на капитальный ремонт кровли в сумме 2 600 000 тенге и о текущих расходах на содержание дома. И попутно предложила повысить зарплату дворнику, несмотря на постоянные жалобы жильцов именно на его работу.

У собравшихся сразу же возникли вопросы: почему о предстоящем капитальном ремонте кровли не были поставлены в известность жильцы? Почему затраты уже несколько лет жильцам предоставляются постфактум, то есть когда работы уже произведены? А был ли мониторинг цен по городу?

На мой вопрос, будет ли голосование по так называемому отчету бухгалтера, госпожа Р. Махметова ответила, что голосование будет проводиться по опросному листу…

Кстати, полной неожиданностью для собрания явилось сообщение бухгалтера о том, что наш дом является объектом кондоминиума, а ПКСК «Мадина» – его органом управления. И все это – без решения общего собрания…»

– Без меня меня женили! – возмущается Ш. Шаирбаев. – А для чего тогда существует Закон РК «О жилищных отношениях», на который так рьяно ссылается руководство КСК?

Далее бдительный член КСК приводит несоответствия цифр расходов в отчете бухгалтера, на сайте ПКСК и на сайте Управления жилья.

– В трех местах три разные цифры! – возмущен наш заявитель. – Разница в полмиллиона тенге! Считаю, в этом должны разобраться компетентные органы.

В компетентные органы и к нам в редакцию пишет жалобы и соседка Шаирбаева Л. Дочупайлова. Она считается в КСК должником, хотя в суд на нее за долги никто не подавал и ее мнение о том, что целевой сбор может повышаться только по решению общего собрания, не оспорил. То есть протокол с решением о повышении целевых обнародован не был. Да и был ли таковой документ?

Этот вопрос председателя врасплох не застиг.

– Решения о повышении целевого сбора имеется, и не одно, – говорит руководитель КСК. – Есть у меня и отчеты на все виды работ…

И здесь мы еще раз вспомним о предписании жилищной инспекции, что приведено в начале материала.

Видимо, нарушения в КСК есть, и они достаточно серьезные, раз инспекторы предлагают рассмотреть вопрос об избрании председателя. Думается, не ускользнуло от их внимания и то, что попало в наш фотообъектив, – удручающее состояние строения и коммуникаций. А также тот факт, что горячего водоснабжения в этом доме нет, но плата за техобслуживание взимается с квартировладельцев по полной программе. Инспекторы предлагают зарегистрировать кондоминиум. Тогда на каком основании в счета квартировладельцев вставляется строка «Накопления на капитальный ремонт»? Согласно букве закона эти средства зачисляются на спецсчет, и распоряжаются ими исключительно члены кондоминиума, а не руководитель КСК.

Вопросы, вопросы…

Можно предположить, что искать ответы на них придется, сделав проверку в этом КСК еще раз. Заодно направляем инспекторов по адресу: ул. Белградская, дома № 5, 7, 9 и 9а. Жильцы, а это 23 подписанта под коллективной жалобой в редакцию, как под копирку сообщают все те же претензии к председателю, что написаны выше. Вот неполный текст их письма: «…Собрания не проводят, никаких отчетов не делают... жильцам не предоставлена смета на замену аварийного общедомового рубильника… кровли протекают, штукатурка отваливается… окна в подъездах не закрываются, стекла разбиты… в подвале дома № 9 после демонтажа бывшей котельной оставлены большие кучи мусора…»

Мы не ставим точку в этом материале, поскольку в борьбе против крепостного права хозяев и руководства КСК «Мадина» пока наступило всего лишь «боевая ничья».



Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА

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