Кто рано встает, тому только холодная

Что делать, когда пользоваться холодной водой вместо горячей вынуждают?

Сразу по окончании отопительного сезона к «дежурному по городу» стал поступать вал обращений алматинцев. Вот лишь некоторые из них:

«Последние три года с переходом горячего водоснабжения на летний режим эксплуатации в пятиэтажном жилом доме полотенцесушитель холодный – отсутствует циркуляция, – жалуется алматинец Владимир Николаевич. – Это подтверждается значительно повышающимся фактическим расходом горячей воды в летний период. Председатель КСК обвиняет поставщика, то есть «АлТС», в чем я очень сомневаюсь. На выставленные письменные претензии председатель КСК не отвечает. Кто может провести техническую экспертизу с оформлением соответствующего акта для обращения в суд?»

«Я проживаю в доме № 53 микрорайона Жетысу-2, – вторит Оксана. – После отключения отопления у нас совершенно холодный полотенцесушитель в ванной. Каждый год мы мучаемся с этой проблемой с председателем нашего КСК. Она говорит, что все идет от разбора, что змеевик нагревается, когда жильцы дома пользуются горячей водой. Но в этом году нам заявили, что змеевик не будет греться вообще, мол, тепловики запретили. Так ли это? И почему в других районах города полотенцесушители горячие? Почему мы мучаемся каждый год в момент завершения отопительного сезона? В ванной холодно настолько, что даже полотенца не сохнут. К кому обратиться, чтобы получить разъяснения по этому вопросу?»

«Я живу в микрорайоне Аксай-4, дом № 61, – сообщает «дежурному по городу» алматинка Айгуль. – После отключения отопления мне приходится пропускать горячую воду по 20 минут, чтобы она стала хотя бы немного теплой. Полотенцесушитель еле теплый, и то только по вечерам, в остальное время холодный. У нас стоит общедомовой прибор учета. Расход горячей воды, естественно, намного увеличился, так как и утром, и вечером мне приходится пропускать объем воды, эквивалентный 4–5 полным ваннам. В КСК говорят, что при строительстве дома изначально была неправильно проведена система водоснабжения. Слабо верится в эту версию, но она идеально подходит для того, чтобы откреститься от назойливых жильцов и ничего не предпринимать».

«Дежурный по городу», как и другие горожане, ощущает эту проблему на своем кошельке – ежегодно расход горячей воды в межотопительный сезон возрастает по крайней мере в два раза. Тепловики традиционно на подобные вопросы отвечают, что это явление объясняется, во-первых, естественным сезонным уменьшением температуры в системе горячего водоснабжения, во-вторых, малым разбором горячей воды потребителями (и это весьма спорно, так как именно в летний период мы сливаем в канализацию в 2–3 раза больше воды из горячего крана), в-третьих, проводящимися после отопительного сезона ремонтными работами на трубопроводах и, соответственно, отключением некоторых веток теплокоммуникаций. Но каков же выход?

На общественных слушаниях, проходящих в ТОО «АлТС», член комиссии городского Совета ветеранов Аблимит Джаппаров неоднократно поднимал этот вопрос и со знанием дела разъяснял тепловикам, что ремонтные работы никоим образом не должны отражаться на поставке потребителям горячей воды, равно как и на ее температуре, так как в системе городского теплоснабжения на случай ремонтных работ предусмотрены обводные трубопроводы. Тепловики внимательно слушали ветерана, кивали на КСК, соглашались, обещали, но… дальше разговоров дело так и не пошло: по-прежнему алматинцы в полном смысле этого слова с содроганием ждут окончания отопительного сезона. Многие подумывают об отказе на летнее время от централизованного горячего водоснабжения в своих квартирах, заменив его на электрические бойлеры, благо выбор их сейчас огромен и устроит любой кошелек. Рачительные хозяева уже подсчитали, что даже при немалой цене на электроэнергию все равно будет экономия.

– Да, но проблему холодных змеевиков в ванных комнатах бойлеры все равно не решат! – возмущается пенсионер Равиль Пернешевич. – За что я оплачиваю деньги по статье «обслуживание ВДГО», если в ванной сыро и промозгло?

Что касается полотенцесушителей, то тут вывод однозначный: не работают председатели КСК, которые обязаны переключить элеваторные узлы в летний режим и пустить ГВС через пресловутый «змеевик». Им подобная работа ни к чему. Нужно идти в их офисы и требовать. По крайней мере, если не горячими, то теплыми полотенцесушители будут хотя бы днем, когда происходит основной разбор ГВС.

«Дежурный по городу» и алматинцы ждут разъяснений от ТОО «АлТС» – когда вода в кранах и полотенцесушители в ванных будут по-настоящему горячими?

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА