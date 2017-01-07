Куда израсходовали целевые?

Спрашивают жители дома № 138, что на улице Панфилова

Они жалуются на действия, а точнее, на бездействие председателя КСК «Ак Бата».

– За все время, а дом наш сдан в эксплуатацию в 1992 году, в подъезде ремонт производился только один раз, – жалуются жильцы Лебеденко, Бурашев, Цой, Полуянов, Мурзагалиев, Джуличова, Банченко, Моргунова, Видун, Балыбина и другие. – Лестничные пролеты замусоренны, со стен осыпается старая краска, межпролетные рамы окон заколочены досками, стекла окон в трещинах и сколах, местами выбиты полностью. На первом этаже развелась плесень, подъезд медленно, но верно разрушается. В лифте грязь. Электрическая проводка в жутком состоянии, есть опасность возгорания. Входная дверь часто выходит из строя, и периодически в подъезд попадают чужие люди. Но хуже всего невыносимый запах канализации: трубы периодически забиваются, подвал заливает, временами нечистоты вытекают даже в подъезд.

По словам жильцов указанного дома, они неоднократно обращались к председателю своего КСК «Ак Бата» с просьбой сделать ремонт подъезда. Ответ один – нет денег.

– Куда идут наши целевые и зачем мы их платим? – резонно спрашивают собственники квартир.

Наш корреспондент отправился на пересечение улиц Шевченко и Панфилова. Фотокамера беспристрастно зафиксировала увиденное. Все так, как описано в письме: грязь и не ухоженность. И хотя понятно, что во всем происходящем есть «заслуга» проживающих в этом одноподъездном доме жильцов (окна-то им выбили не инопланетяне, и лестничные пролеты замусорили тоже не они), мы все же созвонились с председателем КСК «Ак Бата».

Ерлан Тасбулатов подтвердил, что подъезд не ремонтировался более десяти лет, но причина этого, по его словам, в том, что расходы по дому прежде превышали доходы.

– И только после того, как в 2012 году РСЖ здесь подняли до 23, а затем, в 2016 году, – до 27 тенге с квадратного метра, в КСК стали появляться денежные средства на производство ремонтных работ, – поясняет председатель.

Управдом приводит детальные данные по проведенным с 2013 года ремонтным работам в указанном доме и потраченным на это средствам (если жильцам интересно, они могут ознакомиться с этим отчетом в редакции). Также из пояснения домоуправа следует, что задолженность жильцов перед КСК составляет 433 763 тенге, а на накопительном счете дома всего 56 911 тенге.

Здесь у нас сразу возникает вопрос: как работают здесь с должниками? Ведь всем хорошо известно, что председатель КСК обязан подать в суд на взыскание долга по РСЖ не позднее трех месяцев с момента образования долга. Об этом в пояснении – ни слова.

Идем дальше.

– У этого дома много проблем, – сетует Ерлан Тасбулатов. – Кровля нуждается в капитальном ремонте. Стоимость – не менее 700 000 тенге (напомним, что дом одноподъездный. – Прим. авт.). Необходимо заменить стояки отоп­ления. Стоимость – 1 500 000 тенге. Требуется замена лифта. Стоимость – не менее 5 000 000 тенге.

Председатель КСК, по его словам, так и не смог убедить жителей отремонтировать дом по государственной программе модернизации жилья. И вообще, обвинений в адрес жильцов дома со стороны администрации КСК хватает, мол, перекрыли доступ к поэтажным электрощитам, выбрасывают мусор из окон дома, засоряют канализацию.

– А вообще-то пишите, что хотите, – безнадежно завершил разговор с корреспондентом председатель КСК.

Такое безразличие председателя КСК к жалобам жильцов и бесконечные взаимные обвинения оставляют мало надежд на скорое решение насущных проблем дома. А потому мы обратились в отдел коммунального хозяйства Алмалинского района.

Реакция была молниеносной: на место выехал руководитель отдела коммунального хозяйства Руслан Айтанов.

– В принципе председатель КСК «Ак Бата» у нас на хорошем счету, особых нареканий на его работу нет. Ну а недостатки? Что ж, их нет только у того, кто не работает, – сказал Р. Айтанов. – Председатель КСК пообещал, что весной все недостатки устранит.

Как разрешить данную ситуацию? Ведь по факту многоэтажка действительно находится в самом неприглядном виде. Видимо, жильцам дома № 138 на улице Панфилова остается одно – обращаться в Управление жилья и жилищной инспекции (УЖиЖИ) города Алматы и требовать проверки деятельности своего КСК, что входит в полномочия и компетенцию этого государственного органа.

Со своей стороны мы просим УЖиЖИ считать эту статью официальным обращением. Ждем от специалистов управления комментарии, которые мы обязательно опубликуем на страницах нашей газеты.

Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА