Лечение по новым правилам

Алматинцы выбирают, в каких лечебных учреждениях обслуживаться в рамках новой системы обязательного медицинского страхования

– Важно знать, что гражданин может быть закреплен только в одной клинике, – говорит главный врач больницы «Алатау», врач высшей категории Абеуова Жамиля Санаковна. – Для этого нужно прийти в поликлинику с документом, удостоверяющим личность, и написать заявление на имя главного врача. При этом никакой адресной справки не требуется. При прикреплении к новому медучреждению открепление от старого производится автоматически. При выборе поликлиники не стоит забывать об ее территориальной близости к вашему дому. Близкое расположение поликлиники удобно вам и вашему участковому врачу, ведь при вызове на дом он сможет обслужить вас своевременно и качественно. При свободном выборе гражданином врача и поликлиники прикрепление осуществляется не чаще одного раза в год. Важно понимать, что при переприкреплении к другой поликлинике вызов участкового врача на дом будет невозможен или, допустим, только в экстренных случаях. Второй способ прикрепиться – через электронное правительство. Запрос нужно подать на портале egov.kz в форме электронного документа с указанием данных гражданина. В поликлинике ответственный работник получит ваш запрос и оформит талон о прикреплении. Информацию об этом можно узнать на egov.kz в разделе «Выбери поликлинику». В случае если пациент выехал в другой населенный пункт (в командировку, в гости и так далее) и заболел, то за экстренной медицинской помощью он может обратиться в ближайшую медицинскую организацию по месту нахождения или может вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

– Для чего нужно определить статус в системе обязательного социального медицинского страхования?

– От этого будет зависеть, кто будет оплачивать страховку – государство, работодатель либо сам человек. Если человек не будет застрахован, кроме экстренной медицинской помощи, другой плановой помощи ему не окажут. Поэтому важно понять, к какой категории граждан он относится. От этого будет зависеть, кто станет оплачивать страховку – государство, работодатель либо делать это человек будет сам. Если человек работает, то с 1 июля 2017 года платить за него будет работодатель, а уже с начала 2019 года к взносам добавятся и выплаты самого работника. С 1 июля 2017 года плательщиками будут выступать индивидуальные предприниматели. Они будут платить взнос в размере 5% от двух минимальных заработных плат. В следующем году это составит 2828 тенге в месяц.

Большой вопрос вызывает самозанятое неактивное население. Это те, кто не работает в легальном бизнесе, либо занимается самостоятельно домашним хозяйством, либо работает где-то и не регистрируется. К ним также относятся члены сельских кооперативов и крестьянских хозяйств, домохозяйки. Люди, которые неактивны, будут оплачивать медицинскую страховку самостоятельно – 5% от одной минимальной заработной платы, в 2018 году это ориентировочно составит 1414 тенге.

Государство будет оплачивать страховку для 14 категорий льготников.

Если человек безработный, ему нужно обратиться в городской, областной или районный центр занятости для регистрации и получения статуса. Безработные должны быть зарегистрированы в центрах занятости.

Только в этом случае за его страховку будет платить государство.

– Что обеспечит наличие медицинской страховки гражданам в рамках ОСМС?

– Во-первых, медицинскую помощь в любой клинике по вашему выбору, заключившей контракт с Фондом социального медицинского страхования (ФСМС). В этом случае расходы клиники на оказание всего спектра медицинских услуг в рамках пакета системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) будут полностью покрыты фондом.

Во-вторых, вы будете освобождены от всех видов дополнительных платежей за медпомощь, предусмотренную в рамках пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС. В-третьих, полный доступ к расширенному и улучшенному по составу перечню лекарственных средств, предоставляемых вам в любой аптеке страны, которая зарегистрирована фондом как поставщик фармацевтических услуг. В-четвертых, возможность получения ежемесячной информации о взносах, перечисленных в ФСМС, и услугах, полученных пациентом в медорганизациях. В-пятых, фонд гарантирует защиту прав и интересов застрахованных граждан в случае некачественного обслуживания или нарушения прав как участников ОСМС.

– Как могут получать медпомощь в рамках ОСМС Казахстана оралманы и иностранные граждане?

– Согласно п. 2 ст. 2 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, а также оралманы пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим законом. Трудовым мигрантам медицинская помощь оказывается в рамках межгосударственных соглашений. К примеру, на территории пяти стран евразийского пространства (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь) скорая и неотложная медицинская помощь оказывается на безвозмездной основе. Если такие соглашения отсутствуют, то трудовые мигранты получат медпомощь в рамках добровольного медстрахования, а при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, – на бесплатной основе.

Лица, работающие в дипломатических и приравненных к ним представительствах иностранного государства, консульских учреждениях иностранного государства, аккредитованных в Республике Казахстан, будут платить 5% от начисленного дохода с 1 июля 2017 года.

Касательно лиц, работающих в международных и государственных организациях, зарубежных и казахстанских неправительственных общественных организациях и в фондах (не являющихся налоговыми агентами в соответствии с международными договорами), то они так же будут платить 5% от начисленного дохода с 1 июля 2017 года.

Государством сегодня определен перечень бесплатных лекарственных средств, предоставляемых населению.

На сегодняшний день этот перечень охватывает 49 видов заболеваний, часть из лекарственных препаратов население получает по показаниям в поликлиниках, часть в аптеках. В рамках пакета ОСМС данный перечень будет не только сохранен, но и расширен и улучшен по ряду позиций, а получение назначенного препарата будет возможно в любой аптеке, заключившей договор с Фондом ОСМС.

Список частных лечебных учреждений, в которых могут обслуживаться алматинцы в рамках ОСМС

ТОО «Медикер Ассистанс», ул. Тайманова, 208, тел. 259-73-95

ТОО «Макиза», медицинский центр «АСМЕД», ул. Тургута Озала, 101, тел. 374-74-71

ТОО «TURMAN», мкр. Кулагер, 44, тел. 384-74-39

ТОО «Almaty Medical Corporation», мкр. Кулагер, 44, тел. 384-74-39

ТОО «HealthGuard», ул. Гоголя, уг. ул. Калдаякова, 35/23, тел. 382-39-60

ТОО «Медицинский центр MedLine», ул. Сеченова, 28, тел. 381-69-33

ТОО «Достар Мед», ул. Сеченова, 28, тел. 244-03-03

ТОО «Smart Health Univer», пр. Аль-Фараби, 71, тел. 221-14-44

ТОО «Медцентр – Рахат», мкр. Жетысу-3, 2а, тел. 390-60-30

ТОО «Поликлиника № 55», мкр. Аксай-4, 117, тел. 373-06-06

ТОО «Максат МеД», мкр. Акбулак-1, 3, тел. 338-30-92

ТОО «РСВЦ», ул. Айтеке би, 83, тел. 255-81-00

ТОО «Med Lab Экспресс», мкр. 6, 56а, тел. 303-37-37

ТОО «Open medical channеl», мкр. Алгабас-1, 5, тел. 315-71-61.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ