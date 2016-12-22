Лечение творчеством

В Женеве состоялась выставка картин казахстанских детей, проходящих лечение в онкоклиниках Казахстана под названием «Энергия».

В рамках мероприятий по празднованию 25-летия Независимости Республики Казахстан ее организовали Постоянное представительство Казахстана при поддержке общественного фонда «Исмет», компания MPL и благотворительный фонд l’Etoile de Martin. Главной целью выставки, основанной на уроках арт-терапии известных казахстанских художников, является психологическая поддержка детям, их родным и близким, а также вера в скорейшее выздоровление маленьких казахстанцев.

На выставке было выставлено 80 детских рисунков. Все эти работы создавались под руководством именитых казахстанских художников и скульпторов, таких как Эдуард Казарян, Марат Бекеев и Андрей Нода, а также французского фотографа Стефана Эрбера.

Постоянный представитель РК при ООН в Женеве Жанар Айтжанова отметила уникальность проекта, который не только дарит положительные эмоции детям, но и объединяет страны и культуры.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ