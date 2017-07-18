Летательный исход

Казахстанцы выбились в мировые лидеры по воздушному хулиганству

Летнее обострение

За первые пять месяцев этого года зарегистрировано 140 случаев деструктивного, как его называют авиаторы, поведения на борту самолетов. За год на 1000 полетов в среднем приходится восемь зарегистрированных случаев деструктивного поведения пассажиров, такие показатели по мировым меркам считаются высокими. К примеру, в европейских странах на долю хулиганов или скандалистов, проявивших несдержанность на борту самолета, приходится только два случая на 1000 полетов.

Авиаторы классифицируют четыре уровня угрозы деструктивного поведения пассажиров: от нарушения дисциплины в салоне до попыток проникновения в кабину пилотов. Наибольшую обеспокоенность вызывают нарушения, которые классифицируют вторым уровнем угрозы и выше.

За пять месяцев этого года зарегистрировано 11 случаев, которым был присвоен второй уровень угрозы.

Как отметила старший менеджер по управлению рисками безопасности полетов авиакомпании «Эйр Астана» Галия Тулепбергенова, 35% всех нарушений составляют попытки курения на борту авиалайнера, другим частым видом нарушений является неподчинение инструкциям по безопасности – пользование телефонами во время посадки и взлета, непристегнутые ремни безопасности и грубость в обращении с персоналом.

Эти нарушения по классификации IKAO относятся к первому уровню угрозы. Лидерами по таким случаям являются внутренние рейсы из Алматы в Астану. По международным рейсам самым «курящим» является Алматы – Тбилиси – Алматы, неподчинение инструкциям по безопасности случается чаще всего на рейсах из Алматы в Анталью, Дубай и обратно в летнее время.

В прошлом году агрессивный пассажир во время выполнения рейса Киев – Алматы начал избивать свою спутницу. Обстановка на борту накалилась настолько, что к хулигану вынуждены были применить спецсредства, ограничивающие движение. На дебошира надели пластиковые наручники и фиксирующий ремень. В итоге экипаж совершил незапланированную посадку в Самаре. Авиакомпания подала на пассажира судебный иск о взыскании ущерба. Затраты на такую посадку для высадки или передачи дебошира в руки полиции варьируются от 10 до 200 тысяч долларов. А еще это стресс для экипажа и сбой графика работы авиакомпании.

И стар и млад

Чаще всего хулиганят в самолете казахстанцы, но, бывает, показывают себя во всей красе и иностранные граждане, что порой не поддается никакому объяснению. Вот сидела себе дама в бизнес-классе, и вдруг ее стали раздражать окружающие люди. Она подняла такой крик, что ее чуть не сняли с борта. Не сняли только потому, что та не «принимала на грудь» и после устного предупреждения успокоилась. А через неделю нервная пассажирка написала жалобу на бортпроводников, которые якобы оскорбляли и унижали ее. Благо некорректное поведение бизнес-леди подтвердили свидетели скандальной ситуации.

– Однажды у нас нарушал правила поведения семилетний мальчик. Он летел без сопровождения, и бортпроводники, естественно, окружили его заботой и уделяли ему повышенное внимание, – рассказывает инструктор по безопасности компании «Эйр Астана» Даурен Патсаев. – В какой-то момент ребенок решил, что ему позволено абсолютно все, и начал поливать отборным матом стюардов. Пассажиры были просто шокированы. Так что дебоширства можно ждать от кого угодно.

В случае нарушения порядка на борту авиакомпании бортпроводники передают пассажиру письмо-предупреждение и стараются урегулировать конфликт мирным путем. Если пассажир допустил правонарушение, за которое полагается административная или уголовная ответственность, экипаж заполняет необходимые документы и передает пассажира в линейный отдел полиции в аэропорту прилета. В особых случаях, когда пассажир представляет высокий риск для безопасности полетов, командир может принять решение произвести вынужденную посадку.

Почему не применяют электрошокер, как в некоторых американских авиакомпаниях? Все потому, что дебошир может потерять сознание или умереть. Помощь пассажиров тоже нежелательна, пояснили авиаторы. И напомнили про рейс российской авиакомпании в Канаду, когда хулигана скрутили сами пассажиры, а у него остановилось сердце.

Цена дебоша

Как отметил старший вице-президент по правительственным, законодательным вопросам и безопасности авиакомпании «Эйр Астана» Ербол Оспанов, в серьезных случаях мы вынуждены задерживать сам рейс, на котором случилась нештатная ситуация, до ее урегулирования. В том числе с участием полиции, что влияет на всю сетку выполнения полетов. За первые пять месяцев задержка, вызванная деструктивным поведением пассажиров, относящимся ко второму уровню угрозы, составила пять часов. То есть сам самолет задерживается как минимум на час, далее он опаздывает на свой следующий вылет, к тому же мы вынуждены задерживать другие рейсы для транзитных пассажиров. С начала года по причине деструктивного поведения пассажиров задержано 14 рейсов, экономический ущерб с одного рейса составляет от 10 до 200 тысяч долларов. Сумма ущерба варьируется в зависимости от длительности задержки, деньги уходят на непредвиденные расходы по экстренной посадке, дозаправку, размещение в отелях транзитных пассажиров.

– По закону мы не можем вносить пассажиров в черный список. Однако нами составлен свой серый список. В нем сейчас 22 человека. Это так называемый список контроля, пассажиры вносятся в него коллегиальным решением совета по безопасности. С момента внесения в список за пассажиром при каждом последующем полете ведется наблюдение, о чем его уведомляют при посадке. Выйти из списка такой пассажир может спустя три года либо после 12 полетов без единого замечания. Повторное серьезное нарушение оставляет за нами право не допускать такого пассажира на борт, – сказал старший юрист авиакомпании Шухрат Изизов.

В Казахстане за нарушение правил поведения, совершенное в виде невыполнения распоряжений командира воздушного судна или экипажа, предусмотрен штраф в размере трех МРП (один МРП составляет 2269 тенге), пользование сотовой связью на борту – пять МРП, мелкое хулиганство – 10 МРП или арест до 10 суток. Примечательно, что курение на борту, за которое ранее назначался штраф в три МРП, в этом году приравнено к ситуациям, угрожающим безопасности полета, и карается штрафом уже в 200 МРП или арестом до 15 суток.

Ключевым приоритетом авиакомпании «Эйр Астана» является обеспечение безопасности полетов и строгое следование международным стандартам безопасности. В связи с этим «Эйр Астана» поддерживает инициативы по ужесточению мер наказания за правонарушения во время выполнения рейсов и приведение казахстанского законодательства в соответствие с международной практикой.

Юлия ЖОРОВА