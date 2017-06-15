Летние задания

С какими проблемами помогал справиться алматинцам «дежурный по городу»

Стойкий бар

Незаконные пристройки на улице Ауэзова продолжают всходить как грибы. Во всяком случае, алматинцы в Facebook продолжают возмущаться:

«Распоряжение акима о сносе заборов некоторым не указ. Лаунж-бар «Сиви», что на Ауэзова, 128, захватил часть общедомовой территории под летнюю площадку и установил уродливое деревянное ограждение. К одной незаконной пристройке пристроили новую... Кто-нибудь отслеживает это безобразие?» – пишет Лариса Черненко.

Впервые о самоуправстве, творимом в этом развлекательном заведении, мы узнали еще полгода назад. И сразу же обратились в различные инстанции с просьбой защитить законные права жильцов на отдых в собственных квартирах. Реакция правоохранительных органов была незамедлительной – составление протокола и штраф. Но, как оказалось, малопродуктивная. ГАСК действовал более решительно: инспекторы выяснили, что второй этаж кафе пристроен незаконно, и подали иск в суд. Другие компетентные органы предпочли отмолчаться на наш материал. Может быть, именно поэтому владельцы лаунж-бара позволили себе расширить сферу деятельности?

Однако туда стал регулярно наведываться участковый инспектор полиции и постепенно «завернул» активную летнюю обслугу посетителей на улице.

Впереди суд по иску ГАСК, который имеет неопровержимые доказательства незаконности строительства второго этажа этого заведения.

Старый центр в сохранности

«Дежурному по городу» позвонили алматинцы, проживающие в так называемом старом центре – в районе улиц Жамбыла, Байсеитовой, рядом с больницей управделами Президента и фонтаном «Неделька».

«Мы не на шутку встревожены, – делятся своими опасениями горожане. – В последние дни к нам в квартиры стучатся молодые люди, представляющиеся риелторами, и предлагают нам продать квартиры. Ничего криминального в этом мы не видим, но «риелторы» в один голос утверждают, что наши дома в ближайшее время будут снесены, а нам предложат жилье на северной окраине в новых микрорайонах. Действительно ли это так – старый центр будет сноситься?»

«Дежурный по городу» незамедлительно обратился в Управление архитектурно-строительного контроля по городу Алматы, где получил официальное разъяснение: «В указанных районах жилые здания сносу не подлежат, строительство новых домов не планируется».

Остановка по требованию

Пользователь Facebook Сакен Жусупбеков возмущен:

«С какой целью разрушают остановки вместе с навесом, киосками и скамейками? Разрушена остановка на проспекте Сейфуллина в северном направлении, на улицах Маметовой, Байзакова в южном направлении после улицы Толе би вверх, на пересечении проспекта Желтоксан и улицы Шевченко. На улице Масанчи между проспектом Абая и улицей Сатпаева тоже снесли кисок. Кому они мешали?»

«Дежурный по городу» напоминает, что власти Алматы еще в 2012 году решили навести порядок на улицах города и избавить мегаполис от невзрачных, не соответствующих единому архитектурному стилю, незаконных торговых точек. К тому же, как правило, такие «бутики» не соответствуют никаким требованиям противопожарной безопасности, а торговля в них – санитарным нормам.

По информации руководителя отдела торговли Управления предпринимательства города Алматы Ерлана Омарова, до конца июля планируется демонтировать все незаконные киоски, а их в городе порядка 400. Эти киоски в первую очередь демонтируются самостоятельно владельцами, которые забирают их на свое усмотрение, либо с согласия предпринимателей увозятся на штрафные стоянки, где позже киоски утилизируются. Всем владельцам были даны разъяснения, что они нарушают закон, а их киоски установлены без надлежащих разрешительных документов с нарушением СЭС, норм пожарной безопасности и в целом правил благоустройства.

Для информации: Правила благоустройства территории города Алматы, глава 13 «Требования к остановочным пунктам», статья 170: «Установка остановочных комплексов на остановочных пунктах допускается только в виде легких конструкций без размещения на них объектов обслуживания населения (за исключением таксофонов, торговых автоматов)».

Когда клиенты в дым...

Жители домов №№ 198 и 200 по улице Жарокова обратились к «дежурному по городу» буквально с криком о помощи:

«К дому № 198 примыкает кафе KazanMangal, – пишут нам А. Раисова, Б. Тасболатова, И. Хурамшин, Б. Едилова, З. Филатова, Б. Рамазанова и др. (всего 23 подписи). – Здание кафе построено еще в 2000 году. С февраля 2017 года кафе стало заниматься жаркой шашлыка, для чего был оборудован мангал на дровах, от которого отходят две дымоходные трубы, прикрепленные к стене дома № 198. От мангала идет дым, который расходится по всей округе, попадает в окна наших квартир. Для мангала регулярно завозят дрова на грузовике. Когда разжигают мангал, дым стоит в квартирах, во дворе, где играют дети. Мы задыхаемся, в жару у нас постоянно закрыты окна.

Кроме того, мы терпим шум, грохот музыки, пьяные крики посетителей кафе, ночные разговоры во весь голос сотрудников на заднем дворе. Все это безобразие происходит после 23.00. В полночь вышедшие из кафе подвыпившие посетители часто устраивают пьяные разборки у нас во дворе. Почему мы должны терпеть все это, проживая в собственных квартирах?»

«Дежурный по городу» выяснил, что жители указанных домов уже обращались с жалобой на кафе KazanMangal в Департамент по защите прав потребителей, но в проверке им было отказано из-за несоблюдения некоторых формальностей при написании заявления. Жаловались отчаявшиеся люди и в акимат Бостандыкского района, откуда им ответили, что «с администрацией заведения проведена профилактическая беседа». Просили помощи люди и у КСК «Атакент», в ведении которого находятся указанные дома. По словам председателя КСК А. Джулчиева, он передал руководству заведения KazanMangal жалобы жильцов и предписание о необходимости демонтажа дымохода, прикрепленного к северной стороне фасада дома № 198, так как при установке данного дымохода не было получено разрешение ни от жителей, ни от ПКСК. Фасад дома является собственностью жителей. На этом домоуправ посчитал свою миссию по защите прав своих работодателей, собственников квартир, завершенной.

«Дежурный по городу» побывал на месте и убедился, что, действительно, шашлык здесь жарится на открытом огне, а по стене дома

№ 198 протянуты трубы.

Вот что говорят по этому поводу Правила благоустройства территории города Алматы: «Не допускается сжигание мусора, листвы, тары, производственных и бытовых отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений, а также самовольное переоборудование фасадов зданий и конструктивных элементов».



Значит, здесь есть вопросы, находящиеся в ведении департаментов по охране общественного здоровья (СЭС), экологии, государственного архитектурно-строительного контроля по городу Алматы. А охрана общественного порядка (шум в ночное время) находится целиком в ведении местной полицейской службы. Не говоря уже о прямой обязанности акимата Бостандыкского района навести порядок на вверенной ему территории. «Дежурный по городу» обращается к руководству этих департаментов и служб – обратить внимание на проблемы жителей домов №№ 198 и 200 на улице Жарокова.

Такой футбол нам не нужен

К «дежурному по городу» обратился председатель КСК «Академик» М. Киркимбаев. Проблема, о которой он пишет, наболевшая, актуальная для всего города, и газета поднимает ее не впервые.

Итак: «Во дворе домов № 107 на улице Валиханова и № 114 на улице Кунаева установлены четыре металлических гаража временного типа без права продажи и передачи другому лицу. Несмотря на это, гаражи неоднократно передавались и перепродавались. Те, кто ими пользуется, не платят государству налоги, так как гаражи не оформлены как положено. Просим гаражи снести как незаконные и занимающие общую территорию двора». Такое же обращение 11 апреля М. Киркимбаевым было направлено в акимат Медеуского района, откуда незамедлительно поступил ответ: «Ваше письмо было направлено в Управление по контролю за использованием и охраной земель, Управление земельных отношений и в Управление архитектуры и градостроительства города Алматы для рассмотрения и принятия соответствующих мер».

Ровно через месяц председателю КСК наконец ответили из Управления земельных отношений, но никакой ясности этот ответ не внес. Чиновники всего лишь перенаправили обращение, теперь уже в Земельную инспекцию. Так и футболят друг другу требование снести незаконные строения. Прошло уже два месяца, а результата нет. Как занимали дефицитное место во дворе многоэтажек железные монстры, так и занимают. А ведь здесь можно было бы обустроить автопарковку или расширить детскую игровую площадку. Разбить цветник, в конце концов. Да мало ли как можно облагородить двор? Но...

Между тем согласно Правилам благоустройства территории города Алматы «не допускается размещение объектов различного назначения (…) а также возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений, препятствующих проезду». Более того, гаражи, расположенные во дворах, в настоящее время не узакониваются. Когда-то их было разрешено иметь только ветеранам ВОВ и инвалидам II группы c диагнозом болезней опорно-двигательного аппарата. «Дежурный по городу» сомневается, что указанные в обращении председателя КСК «Академик» гаражи используются по назначению указанными группами граждан. И даже если используются, то госактов на землю под ними ни у кого быть не может. Уже давно действует постановление о сносе подобных строений в черте города. Почему же чиновники бездействуют, затягивая решение вопроса, и откровенно футболят законное требование горожан? «Дежурный по городу» берет этот вопрос на контроль.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА