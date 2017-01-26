Лучше гор могут быть только горы

Геральд Пфайлер поделился своими впечатлениями об Алматы и Казахстане в целом

Австрийский бизнесмен и альпинист Геральд Пфайлер поделился своими впечатлениями об Алматы и Казахстане в целом.

В нашей республике он покорил несколько вершин: Турист, Комсомольский Пик Назарбаева и Канбастау. А недавно к этому списку добавилась гора Казбек, на вершине которой альпинист установил флаг Казахстана. Свое восхождение он посвятил тысячелетию Алматы и 25-летию Независимости Казахстана.

– Не могу сказать, что это было просто, но я рад, что добился поставленной цели, – рассказывает Геральд Пфайлер, – Во время восхождения важно учитывать любую мелочь. На пути встречаются самые разные препятствия. Это и лавины, и камнепады, и обрывы и резкая смена погоды. Чтобы преодолеть все преграды, важна серьезная физическая подготовка. Например, я в течение полугода активно занимался велоспортом, поднимал тяжести, бегал кросс. Не менее важно посещать психологические тренинги и готовить себя самостоятельно.

Кроме того, Геральд Пфайлер рассказывает, что по приезду в Алматы, начал тщательно готовиться к восхождению на месте. Внимательно изучил особенности гор и маршрут, проверил снаряжение, закупил в дорогу сухофрукты и курт, собрал аптечку.

– Конечно, на подготовку к восхождению уходит очень много времени. При этом важна каждая мелочь. Однако, когда ты достигаешь своей цели, испытываешь огромную радость, наслаждаясь невероятной красотой горных пейзажей и единением с природой, – поделился впечатлениями Геральд Пфпайлер.

Впервые австрийский альпинист и бизнесмен посетил Казахстан в середине девяностых годов, и, приехав снова более чем через двадцать лет, был поражен тем, как изменилась наша страна и в, частности, Алматы.

– Город стал совершенно другим. Честно говоря, в девяностые годы мало кто в мире знал об Алматы. Сейчас же ситуация совершенно изменилась, – говорит Геральд Пфпайлер, – В Алматы сегодня много современных красивых зданий, большое разнообразие кафе ресторанов, хорошие дороги. Мегаполис, можно сказать расцвел. Стало гораздо больше любителей природы. Если раньше я встречал в горах в основном иностранцев, то сегодня изучать окрестности стремятся и алматинцы. Правда, в этом есть и отрицательная сторона, потому что в горах можно увидеть много мусора. Кроме того, нет карты для пеших прогулок с указанием сложностей дальности маршрутов, мало мест для отдыха в горах. Алматы – чудесный город, у которого есть все шансы стать экотуристическим центром Средней Азии. Во аремя посещения вашего города и его окресностей туристам представляется уникальный шанс увиднеть горы и степь, искупаться в горных реках и Капшагае, а также поохотиться и порыбачить, – подытожил Геральд Пфайлер.

Елена СОКОЛОВА