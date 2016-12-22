Медпомощь с особыми потребностями

В редакцию газеты «Вечерний Алматы» часто обращаются люди с ограниченными возможностями...

В редакцию газеты «Вечерний Алматы» часто обращаются люди с ограниченными возможностями с просьбой разъяснить, какие права они имеют по получению медицинской помощи, лекарственного обеспечения. На эти и другие вопросы ответили врач-эксперт поликлиники № 10 Екатерина Маниченко и руководитель отдела по работе с инвалидами и ветеранами управления занятости и соцпрограмм Лаура Абжанова.

– Какие виды медицинской помощи оказываются в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи для людей с ограниченными возможностями?

Е. М.:

– Согласно постановлению Правительства РК от 27.01.2014 г. № 29 «О внесении изменения в постановление Правительства РК от 15.12.2009 г. № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», все перечисленные в перечне виды медицинской помощи людям с ограниченными возможностями оказываются бесплатно.

– Какие специализированные медицинские учреждения имеются в нашей стране для людей с ограниченными возможностями?

Е. М.:

– Их несколько. Это республиканский детский реабилитационный центр «Балбулак», городской детский реабилитационный центр, расположенный в Алматы, Национальный центр детской реабилитации в Астане. Есть и частные учреждения, которые работают в нашем городе, – ТОО «Центр неврологии и реабилитации «Аspasia» и ТОО «Неврология эпилептология и реабилитация».

– Выдаются ли бесплатные лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специальные продукты питания для людей с ограниченными возможностями в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи?

Е. М.:

– Утвержден перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами.

Л. А.:

– В соответствии с Правилами, утвержденными приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года, инвалиды обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, средствами передвижения (кресло-коляски), тифлотехническими (тифлотрость, часы, читающая машина, прибор для письма по Брайлю), сурдотехническими (слуховые аппараты, сигнальная система, часы для глухих) и санитарно-гигиеническими средствами (подгузники, кало-, мочеприемники). Люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться услугой индивидуального помощника и специалиста жестового языка, санаторно-курортного лечения, услугой по замене речевого процессора к кохлеарному импланту.

Предоставление указанной социальной помощи осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, разработанной территориальными подразделениями медико-социальной экспертизы, за счет средств государственного заказа в рамках законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

С мая 2011 года в Алматы запущен специальный транспорт «инватакси». Социальные услуги по перевозке инвалидов предназначены для транспортного обслуживания инвалидов по их заявкам в пределах города Алматы.

Услугой «инватакси» инвалиды имеют право пользоваться при доставке к месту работы или учебы в высшем или среднем специальном учебном заведении, посещении местных представительных и исполнительных органов, суда, прокуратуры, объектов социальной сферы, юридических консультаций, аэропорта, железнодорожным вокзалом, автовокзалом, при посещении и для участия в культурно-зрелищных, спортивных мероприятий.

С 2011 по 2013 год социальные услуги по перевозке людей с ограниченными возможностями предоставлялись взрослым инвалидам и детям, передвигающимся на кресло-колясках. С 2014 года услуги автотранспорта получают инвалиды, которым оказываются услуги индивидуального помощника, и инвалиды-колясочники согласно индивидуальной программе реабилитации.

Нуждающимся в указанной социальной помощи инвалидам нужно обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ по месту постоянного жительства.

– Выезжают ли из поликлиник на дом врачи для людей с ограниченными возможностями?

Е. М.:

– Прием и консультация профильных специалистов на дому проводится людям с ограниченными возможностями по направлению специалиста первичной медико-социальной помощи.

– Какие виды дорогостоящих услуг предоставляют поликлиники на бесплатной основе людям с ограниченными возможностями?

Е. М.:

– В соответствии с перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи людям с ограниченными возможностями бесплатно предоставляются следующие виды услуг: МРТ, КТ, полимеразная цепная реакция, медико-генетические исследования беременных (ультразвуковой скрининг, оценка анатомии плода, инвазивные пренатальные процедуры, биохимический скрининг, цитогенетическое исследование в объеме и сроках, установленных уполномоченным органом в области здравоохранения, ангиография).

– Как осуществляется госпитализация пациентов с ограниченными возможностями в стационары города?

Е. М.:

– Плановая госпитализация пациентов с ограниченными возможностями осуществляется по показаниям при направлении специалистами ПМСП в соответствии с приказом МЗ РК № 492 от 03.07.2014 года с учетом изменений, внесенных приказом МЗ РК № 302 от 05.06.2014 года. Помимо этого руководитель независимо от формы собственности стационара в целях защиты прав пациента самостоятельно принимает решение о плановой госпитализации пациента при наличии медицинских показаний для социально незащищенных групп населения, куда входит категория «инвалиды».

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Коллаж Нурбола ОРЫСУЛЫ