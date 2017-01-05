Мутная ситуация

«Убедительная просьба откликнуться, подать весточку, прояснить мутную ситуацию!»

«Убедительная просьба откликнуться, подать весточку, прояснить мутную ситуацию!» Письмо с такой мольбой отправили жильцы многоквартирных жилых домов председателю своего органа управления – КСК.

Все началось с того, что председатель ПКСК «Кызмет» Сергей Ковтунец трудился на ниве обслуживания многоквартирных жилых домов и прилегающей к ним территории. Работал он, по-видимому, самоотверженно, так как не был в трудовом отпуске аж два года. А потому, когда летом прошлого года он попросил у правления КСК заслуженный отдых на два положенных по закону месяца и еще один – без содержания, это ни у кого не вызвало возражений. Тем более что председатель не бросил КСК на произвол судьбы, а назначил на время своего отсутствия управляющего – некоего Сактапбергена Буранбаева.

Правда, как утверждают члены правления ПКСК «Кызмет» Р. Джаназарова, Н. Богомолова, Н. Палтусова, во-первых, председатель этим действием «…превысил свои полномочия», а во-вторых, «…после трех месяцев отпуска председатель правления С. Ковтунец 19 октября на рабочем месте не появился». Жильцы попытались выйти с ним на контакт, писали письма, разыскивали его по месту жительства, но напрасно – председатель исчез. Что это – элементарные прогулы или пропажа человека, никто сказать определенно пока не может. А потому жильцы многоквартирных жилых домов (Валиханова, 24, Макатаева, 56, Есенова, 17, Пушкина, 20, Джангильдина, 1, и других) в ближайшее время собираются обращаться в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении своего домоуправа.

Но что делать людям сейчас? Кооператив не может оставаться без законного руководства, а дома – без обслуживания.

После бесплодных попыток разыскать председателя члены правления посчитали, что им не остается ничего другого, как провести общее собрание собственников квартир, которое, как известно, является в КСК высшим органом.

И оно состоялось 15 ноября. Как водится, кворума не собралось, а потому в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» было решено провести поквартирный письменный опрос по самым насущным вопросам, а именно: выборы членов правления и ревизионной комиссии ПКСК «Кызмет». Опрос был проведен, 15 декабря подведены его итоги.

– По результатам опроса был избран новый состав правления, – пишут в прокуратуру и акимат Медеуского района А. Качмазова, Т. Короткова, А. Уалиев и другие (всего 28 подписей). – Принято решение об освобождении от занимаемой должности С. Ковтунца и прекращении полномочий С. Буранбаева.

Но, как следует из письма обратившихся в редакцию, временный управляющий заявил, что общее собрание и новое правление он не признает.

– Печать, чековую книжку, учредительные и другие документы, материальные ценности по акту приема-передачи С. Буранбаев отдавать не собирается, – констатируют члены вновь избранного правления. – На рабочем месте он появляется редко, проблем КСК не решает.

На запрос временному управляющему собственников квартир ПКСК «Кызмет» тот дал правлению ответ в письменном виде, предусмотрительно направив копии для сведения районному акиму и прокурору. В этом письме ВРИО председателя обосновывает свою позицию наличием трудового соглашения, а также эмоционально описывает обстановку в правлении, которое он именует не иначе, как «неустойчивая компания».

– Каждый по отдельности воевал друг с другом, – обличает членов правления С. Буранбаев. – Во мне увидели образ нового врага, всякие козни устраивают, сами не понимая того, препятствуют работе ПКСК, и за это должны наступить правовые последствия при дальнейшем нагнетании обстановки.

Вот так: ни много ни мало – правовые последствия… Но пока идет вся эта нелицеприятная переписка и разбирательства, по словам нового правления, работа КСК парализована, и им не остается ничего другого, как подавать иск в суд об истребовании документации, печати и всего остального у временно исполняющего обязанности председателя КСК «Кызмет», срок сомнительных полномочий которого, по их мнению, давно истек.

– В день собрания 15 декабря С. Бу­­ранбаев выдернул шнур от компьютера, парализовав таким образом работу бухгалтера и КСК, – утверждают в заключение члены правления.

Все это было бы смешно, если б не было так печально: жители семи домов в заложниках «мутной ситуации».

От редакции: Исчезновение и поиски председателя, выяснение отношений с назначенными управляющим и попытки заполучить от него документы и печать и предстоящие судебные разбирательства – не слишком ли бурная жизнь для КСК? Не пора ли жилищной инспекции наконец начать выполнять свои прямые обязанности – проинспектировать деятельность кооперативов собственников квартир и направлять их деятельность в русло закона?

Мы обратились в Медеуский акимат. Как оказалось, ситуация в ПКСК «Кызмет» взята чиновниками на контроль.

– Мы полностью на стороне владельцев квартир и поддерживаем их инициативу о проведении выборов председателя, – сказал нам руководитель отдела коммунального хозяйства Ермек Тлекенов. – Кого выбирать – дело их, а обеспечить законный порядок – наша прерогатива.

Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА