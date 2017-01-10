На что поставил Нацбанк

Новый экономический год для алматинцев начался развенчанием слухов: прогнозы о подорожании жизни не сбылись

Новый экономический год для алматинцев начался развенчанием слухов: прогнозы о подорожании жизни не сбылись. Здоровье экономики стабильное – кредитным аппетитам потребителей и бизнесменов ничего не угрожает. Это подтвердил Нацбанк сохранением базовой ставки на уровне 12 процентов. «Вечерка» разбиралась с экспертами, как и почему ключевой индикатор влияет на жизнь каждого из нас, и чего от него ждать в этом году.

Базовая ставка, устанавливаемая Нацбанком, выступает тем самым «термометром» для определения самочувствия национальной экономики. Именно эти проценты руководят ценообразованием кредитных продуктов, это и ориентир для приема средств на депозиты от коммерческих банков. Ключевая ставка регламентирует поведение финансового рынка в любой стране. Если бы ставка Нацбанка пошла в рост, то это говорило бы об усилении инфляционных процессов, а значит, стоило бы ждать рикошет по кошельку рядовых потребителей. Автоматически был бы дан старт накруткам в коммерческих банках – бизнес во что бы то ни стало попытался бы сохранить маржу, так что новым заемщикам за взятые в долг деньги пришлось бы переплачивать.

О том, что регулятор принял решение сохранить показатель на уровне 12 процентов с коридором колебаний +/-1 процент, накануне сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев. Глава главного банка уточнил, что ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 13 процентов, по операциям изъятия – 11. Более того, по словам председателя, позитивные тренды в экономике повышают вероятность дальнейшего снижения ставки при отсутствии внешних и внутренних шоков. Годовая инфляция за 2016 год, по информации Нацбанка, составила 8,5 процента. Ожидается, что на конец 2017-го этот показатель будет держаться в пределах 7,3-7,7 процента.

Головной банк Казахстана пошел по сценарию российского Центробанка, чей показатель, по мнению аналитиков, должен быть в паритете с казахстанским в виду партнерства в ЕАЭС. Соседи решили удержать планку на уровне 10 процентов годовых на фоне позитивных тенденций, в том числе дорожающей нефти.

Напомним, что в 2016 году критический максимум базовой ставки Нацбанка составил 17 процентов, а уже в мае показатель снизился до 15 процентов, в июле – еще на две позиции в минус. «Пик формы» для нацэкономики с наиболее благоприятным инфляционным фоном пришелся на середину ноября – Нацбанк остановился на 12 процентах. Теперь же главный рыночный индикатор не потревожат вплоть до последней декады февраля – до обновления решения. А пока мы захотели прояснить у финансовых экспертов, как проценты влияют на конечную стоимость банковских продуктов – чего ждать в расценках на кредиты, депозиты и ипотеку.

Ставка на стабильность цен

Нацбанк объясняет, что динамика изменения базовой ставки направлена на достижение основной цели регулятора – обеспечение стабильности цен. А поскольку ключевая ставка является важным инструментом денежно-кредитной политики, в спектре задач и регулирование ставок по депозитам и кредитам.

– Банковские ставки по депозитам и кредитам формируются под воздействием множества факторов. Среди них следует выделить уровень инфляции в экономике, динамику доходов населения и предприятий, процентную политику самих банков, премию за риск и маржу банка, стоимость фондирования и другие. Изменение базовой ставки также оказывает влияние на рыночные ставки по банковским продуктам, однако оно не является прямым или пропорциональным, а проявляется через другие, в том числе вышеперечисленные, факторы, – прокомментировал директор департамента исследований и статистики Национального банка РК Виталий Тутушкин. – Снижение базовой ставки отражает в целом позитивные тенденции, происходящие в экономике и в финансовом секторе. К ним относятся, например, улучшение ситуации в экономике, снижение уровня инфляции и инфляционных ожиданий, уменьшение рисков. Также следует отметить, что влияние базовой ставки на ставки банковских продуктов может идти с определенным запаздыванием. Постепенное снижение базовой ставки с 17 до 12 процентов в течение 2016 года способствовало снижению процентных ставок по банковским кредитам и депозитам. Если в феврале прошлого года процентная ставка по кредитам небанковским юридическим лицам в национальной валюте составляла 19,1 процента, то по итогам ноября данный показатель был равен 14,9 процента. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам небанковских юридических лиц за рассматриваемый период снизились с 15,3 до 10,8 процента.

Менее значительное влияние колебания главных процентов, по словам представителя Нацбанка, оказывают на ставки по депозитам физических лиц. Банки устанавливают ставки на эти продукты с учетом решения Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) по рекомендуемой максимальной ставке по вновь привлекаемым депозитам физических лиц. Тем не менее снижение базовой ставки служит сигналом о снижении реальной стоимости денег в экономике. Процентные ставки по кредитам физическим лицам демонстрируют значительную корреляцию со ставками по депозитам.

– С 1 февраля прошлого года фонд увеличил рекомендуемую максимальную номинальную ставку с 10 до 14 процентов. А с 1 января 2017 года ранее утверждаемые максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц относятся не к номинальным ставкам, а к годовым эффективным ставкам вознаграждения, – добавил господин Тутушкин. – Таким образом, учитывая снижение в 2016 году уровня базовой ставки и рекомендуемой максимальной ставки КФГД по депозитам физических лиц, в 2017 году на банковском рынке ожидается снижение процентных ставок по депозитам и кредитам.

Дальше – меньше, кредиты – доступнее

Базовая ставка Нацбанка, подчеркивают и в инвестиционной компании АО «Фридом Финанс», имеет прямое влияние на казахстанский долговой рынок. От уровня базовой ставки зависит стоимость предоставления заемного капитала населению и бизнесу. Эксперты полагают, что в дальнейшем главные проценты действительно пойдут на понижение – тому есть предпосылки.

– При снижении базовой ставки происходит понижение стоимости ликвидности, а при повышении – наоборот. Для казахстанского долевого рынка это должно иметь положительный экономический эффект, так как стоимость заемного капитала для новых проектов снизится. К тому же краткосрочная ликвидность может стимулировать активность на вторичном рынке акций, поскольку является инструментом операций РЕПО, – отметил директор департамента аналитики АО «Фридом Финанс» Ерлан Абдикаримов. – В условиях укрепления тенге и улучшения макроэкономической ситуации в стране возникает необходимость вернуть более щадящие условия кредитования. Учитывая существенное снижение инфляции до уровня 8 процентов в 2016 году, по данным Комитета статистики Министерства национальной экономики РК, мы ожидаем, что НБ РК понизит ставку до уровней, соответствующих таким результатам.

Позитивный сценарий по динамике предрекают ключевой ставке и аналитики инвестиционной компании «Казкоммерц Секьюритиз». Долгосрочно эксперты прогнозируют снижение показателя под конец 2017 года до 10,5 процентов, а еще через два года – до 9. Базовая ставка Нацбанка, напоминают специалисты, не только формирует остальные проценты финрынка, но и напрямую влияет на курсообразование. Учитывая и взаимосвязь с ценами на нефть, аналитики подсчитали, что в 2017 году средний курс тенге составит около 337 тенге за доллар США. Ожидаемый диапазон движения курса – 330–350. Средняя же цена на черное золото марки Brent по итогам года – 52 доллара за баррель.

– Исходя из наших прогнозов по курсу тенге, а также учитывая разницу в доходностях в тенге и иностранной валюте, мы рекомендуем 70 процентов всех активов держать в тенге, а остальные 30 – в иностранной валюте, в основном в долларах США, – сообщил начальник отдела аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлан Ашинов в аналитическом отчете «Видение по курсу тенге и нефти на 2017 год». – При значительном укреплении тенге – ниже 330 тенге за доллар – мы бы увеличили долю портфеля в долларах и поступили бы наоборот при значительном ослаблении валюты. На курс тенге, по нашему мнению, будут воздействовать такие краткосрочные факторы, как мировые цены на сырье, а также динамика курса российского рубля. В долгосрочной же перспективе на курс будет влиять разница в темпах инфляции в Казахстане и США, разница в доходности инвестирования в тенге и долларах США, а также инвестиционная привлекательность Казахстана и движение капитала.

Ожидания по инфляции эксперты компании называют умеренными – базовый сценарий на 2017 год составляет 7,5 процента, а это соответствует ожидаемому коридору Нацбанка в 6–8 процентов.

Ипотеку не коснется

А вот на ипотечном рынке, говорят в Нацбанке, эхо от движения ключевой ставки сегодня вовсе никак не сказывается. Поскольку данный сегмент кредитования практически не развивается, то и денежно-кредитная политика на него, соответственно, влияния не оказывает. Коммерческие банки подчеркивают: проценты под жилищные займы больше зависят не столько от ключевой ставки, сколько от возможностей самого банка.

– На ставки по ипотеке базовая ставка Нацбанка имеет косвенное влияние. На расчет стоимости ипотечных займов влияет кривая доходности, структура срочности, доступность долгосрочных средств фондирования, – отметил директор финансового департамента Банка ВТБ (Казахстан) Карим Толеутаев. – Долгосрочные займы несут для банка большой риск. Чтобы иметь возможность выдавать ипотечные займы на длительной срок, сам банк должен располагать долгосрочными пассивами. Чем крупнее банк, тем легче ему самостоятельно удлинять собственную пассивную базу. В итоге банки обычно рассчитывают ставки по ипотечным продуктам, полагаясь на масштабы собственного бизнеса.

Между тем, напомнил регулятор, в конце 2016 года правительством была одобрена программа «Нұрлы жер», разработанная Министерством нацэкономики. Одним из рассматриваемых в ней вопросов как раз является снижение ставки по выдаваемым ипотечным кредитам. Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках программы «Нұрлы жер» планируется перенести акценты с прямого финансирования строительства жилья на стимулирование частных застройщиков. Кроме того, как отметил Глава государства, давая поручение о разработке программы, необходимо выработать меры по удешевлению и стимулированию ипотечного кредитования коммерческими банками, включая субсидирование процентной ставки. Компонентом программы должно стать продолжение строительства кредитного жилья через систему жилстройсбережений. При этом предусмотрен перевод строительства кредитного жилья на внебюджетное финансирование.

Марина ПЕСТРЯКОВА