На счёт вашего счёта

Почему при регулярной оплате ей выставляют долги за пользование газом

А это ответ абонентского расчетного центра «Алматыгаз» на обращение жительницы частного дома с улицы Глубокой. Она также не понимает, почему при регулярной оплате ей выставляют долги за пользование газом.

– Реализация газа осуществляется на основании Договора розничной реализации товарного газа бытовым потребителям (опубликован в «Вечерке» 30.04.2016 года). Этот документ, согласно статье 387 ГК РК, является публичным и считается заключенным на неопределенный срок, – отвечает заместитель генерального директора

К. Шалбекова. – В соответствии с договором (пункт 14) «…бытовой потребитель производит оплату за газ по действующей цене, установленной уполномоченным органом: при отсутствии прибора учета газа – ежемесячно по нормам потребления, утвержденным уполномоченным органом, при наличии приборов учета газа – ежемесячно по показаниям приборов учета в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным». В соответствии с тем же договором «…бытовой потребитель, допустивший неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по оплате за газ, выплачивает неустойку в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Нацбанка РК, установленной на дату выставления неустойки, за каждый день просрочки до момента полного погашения задолженности» (пункт 18).

Согласно пункту 15 договора «…показания прибора учета снимаются представителями поставщика совместно с бытовым потребителем в срок после 20 числа текущего месяца. При невозможности снятия показаний приборов учета, находящихся в квартире или индивидуальном доме в течение двух расчетных периодов по вине бытового потребителя, поставщик вправе произвести расчет газопотребления в указанный период по норме потребления». Пункт 11 обязывает бытового потребителя «…обеспечить представителям поставщика беспрепятственный доступ к газопотребляющему оборудованию, газовым сетям и прибору учета при предъявлении служебного удостоверения для снятия показаний и проверки прибора учета, газового оборудования, достоверности данных по количеству проживающих и наличия действующих свидетельств о государственной поверке».

Ежемесячно с 20 числа до конца месяца работниками ТОО «Абонентский расчетный центр «Алматыгаз» осуществляется снятие контрольных показаний у абонентов частного сектора, имеющих индивидуальный прибор учета газа, в связи с чем потребителю необходимо предоставлять доступ к прибору учета газа с обязательным фотографированием прибора учета газа.

Для сведения: снятие показаний прибора учета с фотографированием счетчика производится контролером один раз в три месяца. Последующие два месяца показания фиксируются Call-центром по телефону.

А вот конкретика по поводу обращения потребителя с улицы Глубокой:

– В апреле 2017 года в счете-квитанции к оплате была выставлена сумма

14 005,86 тенге, – констатируют специалисты расчетного центра. – 19 апреля потребителем произведена частичная оплата –

10 533,03 тенге (долг – 3472,83 тенге). В мае в счете-квитанции выставлено начисление за газ в сумме 4468,07 тенге (начисление за апрель) и пеня в сумме 4,99 тенге. С учетом задолженности за март к оплате выставлена общая сумма 7945,89 тенге. 16 мая потребителем произведена частичная оплата в размере 4463,08 тенге по услуге «газ со счетчиком», 4,99 тенге по услуге «пеня газ счетчик» (долг – 3477,82 тенге). В июне в счете-квитанции выставлено начисление 1891,59 тенге (начисление за май) и пеня в сумме 22,93 тенге, с учетом задолженности за апрель к оплате выставлена сумма 5392,34 тенге. Потребителем 21 июня произведена частичная оплата в размере 1868,66 тенге по услуге «газ со счетчиком», 22,93 тенге по услуге «пеня за газ счетчик» (долг – 3500,75 тенге).

В июне 2017 года работникам ТОО «Абонентский расчетный центр «Алматыгаз» отсутствовал доступ для снятия контрольных показаний. В связи с этим начисление за газ за июнь не было выставлено, только начислена пеня в сумме 29,09 тенге. Таким образом, в июле 2017 года в счете-квитанции к оплате выставлена сумма 3529,84 тенге с учетом задолженности за июнь.

По состоянию на 27 июля по лицевому счету, открытому для учета расхода газа, числится по услуге «газ со счетчиком» 880,57 тенге (начисление за июль 2017 года).

ОТ РЕДАКЦИИ: не знаем, удовлетворены ли обратившиеся к нам потребители услуг разъяснениями монополистов, но мы поняли лишь то, что поставщик услуг всегда прав. Увы…

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА