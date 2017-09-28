На вопросы читателей отвечает юрист Рамазан Газизов

Правовая экспертиза

– Я родилась в 1973 году на территории КазССР, затем переехала с родителями в Россию, где и получила гражданство. Но теперь хочу вернуться в Казахстан и вновь обрести здесь гражданство.

Татьяна Таирова

– Это можно сделать в соответствии с пунктом 26 Инструкции по оформлению дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и полномочными представительствами Республики Казахстан документов по вопросам гражданства Республики Казахстан. Для этого гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий за пределами страны, подает заявление о восстановлении в гражданстве через загранучреждения с приложением: анкеты-заявления установленной формы; автобиографии; трех фотографий; копий свидетельств о рождении детей и браке (при наличии); документы, удостоверяющие бывшую принадлежность заявителя к гражданству Казахстана; документа об уплате консульского сбора.

Размер консульского сбора составит от 15 до 200 долларов США или от 10 до 145 евро, или от 10 до 125 английских фунтов стерлингов.

– Несколько лет назад я уехала в Канаду, получила в этой стране ПМЖ. Но у меня в Алматы осталась мама. Может ли она оформить на меня завещение на квартиру и не возникнет ли у меня проблем в принятии наследства.

Светлана Данина

– Согласно Закону о жилищных отношениях, если иностранный гражданин, постоянно не проживающий в Казахстане, получил наследство в виде недвижимого имущества на территории РК, ему необходимо в течение одного года произвести отчуждение этого имущества. Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются своими имущественными и личными неимущественными правами наравне с гражданами Республики Казахстан.

Временно пребывающие в Республике Казахстан иностранцы имеют право пользования имущественными и личными неимущественными правами на основаниях и в порядке, установленными законодательством и международными договорами Республики Казахстан.

– Я гражданин Казахстана, выехал на ПМЖ в Болгарию. Могу ли я получать там казахстанскую пенсию? Что для этого нужно сделать?

Ерлан Акмаев

– Да, можете. Для этого нужно обратиться с заявлением в соответствующий пенсионный фонд за изъятием пенсионных накоплений в связи с выездом.

Согласно Правилам и методике осуществления расчета размера пенсионных выплат по графику, утвержденным постановлением Правительства РК от 04.07.2003 г №661, иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся получателями пенсионных накоплений за счет обязательных и добровольных профессиональных пенсионных взносов, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, должны представить:

1) заявление о назначении пенсионных выплат согласно приложению к настоящим правилам;

2) при передаче через средства почтовой связи или поверенное лицо:

копию паспорта либо удостоверения лица без гражданства, нотариально засвидетельствованную (если нотариальное свидетельствование производится в государстве проживания) и легализованную, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

при личном обращении получателя потребуются копия паспорта либо удостоверения лица без гражданства и оригинал паспорта либо удостоверения лица без гражданства для обозрения;

копию миграционной карточки и оригинал миграционной карточки для обозрения, за исключением лиц, выдача которым миграционной карточки не производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.