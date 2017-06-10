Нас старость дома не найдёт

Клуб активных пенсионеров «Шар-Айна»

Клуб активных пенсионеров «Шар-Айна» Медеуского района Алматы, который можно смело назвать первой ласточкой в сфере туристической отрасли, где не только планируют, но и организовывают путешествия для алматинских пенсионеров, открыл на прошлой неделе новый туристический сезон.

Открытие прошло в парке 28 гвардейцев-панфиловцев 19 мая. Кто помнит, в советское время в этот день отмечали День пионерии. Вспомнить заодно этот праздник решили активисты клуба активных пенсионеров «Шар-Айна», устроив настоящий пионерский салют и возложив цветы к Вечному огню, но предварительно заслуженный работник экскурсии и туризма Татьяна Соболева провела тематическую экскурсию по парку, которая началась у памятника легендарного генерала Ивана Васильевича Панфилова. Завершается экскурсия, кстати, в Доме армии, куда ветераны были приглашены на конкурс патриотической песни среди детских дворовых клубов города.

Единственное условие для участия в мероприятии клуба «Шар-Айна» – прийти в пионерской форме и с хорошим настроем. И, несмотря на дождливую погоду, желающих пройтись в пионерском галстуке по парку 28 гвардейцев-панфиловцев было достаточно.

– Во всем мире люди пенсионного возраста много путешествуют, – говорит один из инициаторов создания клуба активных пенсионеров «Шар-Айна» Роза Кунирова. – К сожалению, наши пенсионеры пока не являются активными туристами в силу многих причин. Наш клуб делает первые шаги в этом направлении. Туры, которые мы будем предлагать, – по окрестностям нашего любимого города и рассчитаны по времени на пять-шесть часов. Мы будем подбирать экономтуры автобусом, но без ночных переездов.

Местом первого путешествия и презентации клуба активных пенсионеров «Шар-Айна» прошлым летом стало красивейшее озеро Иссык. Знакомство с достопримечательностями Енбекшиказахского района Алматинской области началось с посещения Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык». После музея путешественники поднялись к озеру Иссык.

Первая поездка запомнилась надолго. Главное – во время поездки была позитивная атмосфера, признаются новоиспеченные путешественники. С удовольствием вспоминает о поездке и о времени, проведенном у озера, активистка ветеранского движения, член общественного совета женщин Алматы Клара Летникова.

Экскурсии по Алматы и туры одного дня для пенсионеров в новом сезоне в клубе активных пенсионеров планируют проводить регулярно. Активисты ветеранского движения Медеуского района Алматы, создавая свой клуб, сразу поставили перед собой задачу, и, кстати, не самую простую – это формирование позитивного имиджа старости.

– Походы выходного дня; туристические поездки; экскурсии; творческие встречи, знакомство с историческими достопримечательностями, флорой и фауной родного края – это еще не все наши планы. Мы хотим узнать больше о том, что нас окружает, об истории и культуре страны. Одним словом, этот социальный проект позволит пожилым людям жить активно. Наш девиз: оптимизм не настроение, это стиль жизни. Есть у нас и свой гимн, – говорит председатель клуба «Шар-Айна» Сауле Садилова.

Президент ОФ «Активное долголетие» Гульшара Урмурзина считает, что различные познавательные экскурсии и туры выходного дня для пенсионеров – путешествие за здоровьем. Сама Гульшара Газизовна – яркий пример, как быть энергичной и активной. У нее есть комплекс упражнений, благодаря которому она старается поддерживать себя в форме. Она в прошлом вице-министр здравоохранения, к тому же педиатр с многолетним практическим стажем, а сейчас человек, глубоко заинтересованный в том, чтобы сохранить не только свое, но и здоровье окружающих ее людей. Точнее, своих ровесников и тех, кому за… Самой Гульшаре Газизовне идет восьмой десяток…

Клуб активных пенсионеров «Шар-Айна» – это общественная организация. В основе ее деятельности, как говорит председатель клуба «Шар-Айна» Сауле Садилова, идеи, инициативы и предложения актива. Во-вторых, клуб не является коммерческим проектом, это площадка для общения пожилых людей. К тому же он является подразделением при организационной комиссии совета ветеранов Медеуского района Алматы.

– Если есть желающие присоединиться к нам, конечно, с чистыми помыслами и добрыми инициативами, пожалуйста, мы открыты для всех, и найти нас можно в совете ветеранов Медеуского района, – говорит председатель организационно-методической комиссии совета ветеранов Медеуского района Роза Кунирова.

В планах – поездка в Астану на EXPO-2017. Сейчас над этим работает актив клуба. Главное ведь для пожилых туристов, чтобы был адаптированный и, конечно, бюджетный тур. Этот тур пока нельзя назвать массовым явлением. Но даже такие шаги нужно приветствовать, убеждены в совете ветеранов Медеуского района Алматы.

В поездке в столицу акцент будет сделан на познавательный туризм. Как признались ветераны, у многих из них впервые появится возможность посетить столицу. Их ждет обзорная экскурсия по Астане, посещение музея Первого Президента и комплекса «Байтерек». «Байтерек» выбран не случайно организаторами тура – это один из символов независимого Казахстана.

Еще одним безусловным хитом тура станет посещение Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и EXPO-2017.

Любопытно

По подсчетам ВОЗ, к 2050 году в мире станет в четыре раза больше 80-летних людей, а число тех, кому 65 и больше, превысит число детей младше 14 лет. В Европе уже давно действуют разные формы туризма для пожилых. Там, например, существует несколько лет социальный проект «Калипсо», который объединяет насколько европейских стран и охватывает исключительно пенсионеров со скромным достатком и людей с ограниченными возможностями.

Мира БЕЙБУТОВА,

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