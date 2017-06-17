Не хлопать глазками

Алматинский офтальмолог рассказала о том, как беречь зрение

В общении с пациентами офтальмологи часто называют органы зрения не глазами, а глазками. Тем самым они подчеркивают, насколько внимательно и бережно нужно относиться к своему здоровью, чтобы обладать способностью видеть. Врачи неустанно повторяют, что глаза – это индикатор общего состояния организма, поэтому, если возникают проблемы со зрением, это может быть следствием заболевания внутренних органов.

Космос как предчувствие

Иногда глаза называют космосом, в этом есть доля истины. Так же как с околоземной орбиты можно увидеть земной шар, так и с помощью исследования глазного дна можно определить целый ряд болезней, закравшийся в организм.

– Например, исследования глазного дна позволяют понять, в каком состоянии находятся сосуды головного мозга, что происходит с эндокринной системой, имеют ли место воспалительные процессы, – говорит врач-офтальмолог поликлиники № 30 Рано Ахметова.

Врачи констатируют, болезни молодеют. В частности, это касается проблем с сердечнососудистой системой, поджелудочной железой. Если человек ощущает сбои в организме, то обследованием и лечением не стоит пренебрегать, запушенные недуги не только ухудшат общее состояние, но и, вероятнее всего, отразятся на органах зрения.

– Бывает, что симптомы глазных болезней начинают проявляться с мелочей, человек замечает точки в глазах, пятнышки, потом они исчезают и наступает самоуспокоение. Длится оно до следующих подобных проявлений, – сказала офтальмолог.

Врачи подчеркивают – если возникают подобные симптомы, то пренебрегать ими нельзя, нужно оперативно обратиться к врачу.

– Есть коварные заболевания, в их числе катаракта, глаукома. Катаракту лечат, сегодня в любой серьезной офтальмологической клинике могут справиться с этой проблемой путем замены хрусталика глаза. Операция эта несложная и длится недолго. С глаукомой все гораздо сложнее, если форма запущенная, то это может привести к значительному ухудшению зрения, поэтому чем раньше пациент обратиться к врачу, тем прогнозы будут благоприятнее, – подчеркнула Рано Ахметова.

Там за туманами…

В числе молодеющих недугов – заболевания сетчатки глаза. Сетчатку можно сравнить с фотоаппаратом: если она находится в здоровом состоянии, то позволяет видеть без искажения, если в нездоровом, то все наоборот.

– Сетчатка – довольно прочная вещь, но есть факторы, которые могут ей угрожать. Например, это глазная гематома, или, как говорят на профессиональном языке, гемофтальм, – рассказала офтальмолог.

Гемофтальм возникает от того, что лопаются глазные сосуды, а происходит это в результате повышенного давления, проблем с сахаром или с хореическими вирусными заболеваниями. Для человека глазная гематома неприятна, она затуманивает взгляд, ухудшается зрение, иногда весьма существенно.

– Опасность заключается в том, что гемофтальм токсичен, он может обволакивать сетчатку и приводить к ее свертыванию, – ввела в курс дела Ахметова.

Современная медицина проводит лечение, направленное на восстановление сетчатки.

– Оно оперативное. Но вмешательства хирурга бояться не следует. Операция малоинвазивная, как правило, проводится при местной анестезии. Тем не менее если случай запущенный, то зрение может восстановиться только частично, и это в лучшем случае, – отметила врач.

Детские задачи

Сегодня поликлиники работают по смешанному типу, один узкий специалист ведет прием как взрослых пациентов, так и детей, нередко пациенты приходят семьями.

– Беседуя с родителями, врач делает акцент на том, что для профилактики заболеваний следует соблюдать элементарные правила. Во-первых, нужно следить за гигиеной, не переедать, стараться не набирать лишний вес, делать элементарную зарядку по утрам, взрослым – периодически измерять глазное давление. И это дело семейное, если родители соблюдают гигиену, правильно питаются, то и дети следуют их примеру, – подчеркнула Рано Ахметова.

Кроме того, как отметила офтальмолог, важно следить за осанкой ребенка, чтобы он не горбился, не увлекался игрой на компьютере, планшете или смартфоне, не читал при тусклом свете. Если ребенок делает уроки вечером, помимо местного освещения обязательно должно быть общее, здесь света жалеть не нужно.

– Расстояние от тетради до глаз должно быть 40 см. Длительность работы без перерыва – не более 45 минут. Если ребенок щурится, когда смотрит телевизор или читает, то это сигнал для родителей и учителей – у него ухудшается зрение, и надо идти к врачу, – подчеркнула специалист.

Прием, прием…

Консультация офтальмолога проводится в любой районной поликлинике, она положена гражданам по закону в рамках бесплатной медицинской помощи.

– Еще раз хочу повториться, нужно регулярно посещать консультации офтальмолога. В нашей поликлинике № 30, где недавно был проведен капитальный ремонт, есть все необходимое для первичного приема оборудование, в том числе по измерению глазного давления.

Вся наша команда специалистов, включая главного врача Жараса Калдыбаева, заместителя главного врача по лечебной части Нагиму Шугаеву, заведующую отделением узких специалистов Карлыгаш Алмабек, сделают все необходимое для оказания медицинской помощи.

Не бойтесь врачей, они желают только добра, нужно приходить, проходить скрининги, особенно после 40 лет, – особо отметила Рано Ахметова.

Вместе с офтальмологом прием ведет медицинская сестра, в нашей поликлинике это Гульзира Миябаева.

– Медсестра – правая рука врача, она занимается сбором документов для госпитализации, помогает в оформлении больничных листов, делает много важной работы, что позволяет оперативно консультировать пациентов, – сказала Рано Ахметова.

В канун Дня медицинского работника прием ведется так же интенсивно, как и в другие дни, каждого пациента нужно проконсультировать, направить на путь выздоровления.

– Может быть, это расхожая фраза, но мне, как и любому медицинскому работнику, лучшим подарком будет хорошее состояние здоровья больных, не болейте, пожалуйста! – пожелала Рано Ахметова читателям.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА