Не спешите за лекарством

А инвалиды имеют доступ к медицинским услугам?

Насколько алматинцы обеспечиваются лекарствами, а инвалиды имеют доступ к медицинским услугам? Об этом говорилось на заседании Совета по защите прав пациентов и противодействую коррупции в области здравоохранения.

По словам руководителя отела лекарственного, материально-технического обеспечения и мониторинга Управления здравоохранения Алматы Анар Боранбаевой, в прошлом году 145 839 человек по 36 нозологиям обеспечивались в городе бесплатными медицинскими препаратами. Однако, как выяснилось, далеко не все лекарства идут на пользу здоровью граждан.

– Довольно часто пожилым людям, которые страдают целым букетом заболеваний, выписывают массу лекарств, – говорит президент общественного фонда «Активное долголетие» врач Гульшара Урмурзина. – Я уже не говорю о том, что приобрести их многим попросту не по карману. Возможно, лучше просто отправить малообеспеченного человека в хоспис, чтобы он хотя бы какое-то время смог хорошо питаться и набраться сил. К тому же мы нередко сталкиваемся с тем, что разные специалисты назначают лекарственные препараты, которые не сочетаются друг с другом, приводят к массе побочных эффектов. Поэтому при поликлиниках было бы целесообразно создавать консультативные комиссии, которые бы занимались этим вопросом.

О степени готовности медицинских организаций к совершенствованию, внедрению передового опыта красноречиво говорят результаты месячника качества, которые огласили на Совете по защите прав пациентов.

– Месячник во всех лечебных учреждениях Алматы проходил для укрепление взаимодействия медицинских организаций города с населением, совершенствования обратной связи, повышения ответственности всех заинтересованных сторон и, соответственно, улучшения качества работы организаций здравоохранения, – говорит заместитель главного врача городской клинической больницы № 4 Канат Шакенов. – За время месячника в сall-центр и общественную приемную поступило 6067 сообщений, что на 24 процента больше, чем в прошлом году. Количество жалоб снизилось на 45 процентов и составило 58. Максимально высокую оценку волонтеров (32 балла) получили поликлиники №№ 1 и 23. По заключению сall-центра максимальную оценку – 5 баллов, в частности, имеют центральная городская клиническая больница, больницы №№ 1, 5, кардиоцентр, наркоцентр, ревмоцентр, роддома №№ 1, 4, 5, Центр перинатологии, поликлиники №№ 6, 13, 15, 16, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 34, поликлиника ВОВ, студенческая поликлиника, городская и детская стомполиклиники.

Для исследования «Тайный пациент» впервые была привлечена консалтинговая компания, работающая с организациями в сфере улучшения корпоративного управления и сервисного обслуживания. При сотрудничестве с АО «Центр развития города Алматы» ею было проведено исследование качества обслуживания в 24 медорганизациях, где оценивалось сервисное поведение сотрудников регистратур и приемных покоев. Конечно, радует, что 18 из 24 поликлиник и больниц получили оценку «отлично» и «хорошо». Однако в отдельных лечебных учреждениях все же неважно обстоят дела с вежливостью, выявлением потребностей пациентов, а также управлением конфликтными ситуациями. В связи с этим рекомендовано организовать тренинги для сотрудников медицинских организаций по развитию сервисного поведения. По мнению присутствующих на встрече, правильнее было бы не ограничиваться небольшими временными рамками, а контролировать деятельность медучреждений на постоянной основе.

В то же время практически все медицинские учреждения города не приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

– Совместно с Управлением занятости и соцпрограмм мы провели рейд по поликлиникам и больницам Алматы, – отметил зампредседателя Алматинского городского общества инвалидов Улан Инкарбеков. – Его результаты, увы, оказались неутешительны. Не говоря о старых, новые медучреждения и соцобъекты при строительстве, к сожалению, не согласуются с представителями организаций по защите прав инвалидов. В результате в туалетах устанавливаются не приспособленные для использования инвалидами унитазы и раковины, пандусы, отсутствуют подъемники на батарейках, которые уже давно применяются во всем мире.

Кроме того, на Совете по защите пациентов была затронута и еще одна проблема – далеко не все люди с ограниченными возможностями имеют карточки индивидуальной программы реабилитации, что затрудняет реализацию их прав на трудоустройство и получение бесплатного санаторно-курортного лечения.

Вместе с тем на встрече прозвучали и хорошие новости. В этом году запланировано строительство двух поликлиник в Наурызбайском районе, реконструкция Центра психического здоровья с учетом интересов людей с ограниченными возможностями. Будет улучшено материально-техническое оснащение онкоцентра. А в 2018 году планируется строительство нового корпуса больницы сестринского ухода.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ