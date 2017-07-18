Неполный порядок

«Помогите избавиться от автохлама под окнами и навести порядок во дворе!»

С таким криком о помощи обратились к «дежурному по городу» жильцы восьмиквартирного дома № 5 по улице Мустафы Озтюрка.

Напомним, что в жилом массиве квадрата улиц Манаса – Озтюрка – Ауэзова – Жандосова в прошлом году УМР-6 меняло канализационные сети. Дворы долгое время оставались в необустроенном состоянии. Были выкорчеваны деревья, взломан асфальт, грязь, пыль, земля проваливается, на территориях, где раньше росла трава, образовались стихийные автостоянки. Об этом «дежурному по городу» сообщил пользователь Facebook житель указанного района Андрей Зубов.

После острого сигнала «дежурный по городу» обратился в отдел благоустройства Бостандыкского района, где получил комментарий от чиновников: «На границах улиц Жандосова – Озтюрка – Манаса – Ауэзова была произведена реконструкция канализационной сети, строительной организацией «УМР-6». Заказчиком работ является КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы». Восстановительные работы будут выполнены силами подрядной организации ТОО «УМР-6» в срок до 20 мая 2017 года».

Хоть и с задержкой, но относительный порядок, по сообщению Андрея Зубова, все же навели. И вдруг выясняется:

«В указанном квадрате, к сожалению, не во всех дворах навели порядок, – жалуется «дежурному по городу» в Facebook жительница дома № 5 по улице Мустафы Озтюрка Оксана Саванина. – Более трех лет мы наблюдаем под своими окнами ржавый автохлам – два кузова брошенных микроавтобусов. В них обустроили явки наркодилеры и их клиенты, иногда здесь же принимают только что купленную дозу, сюда приходят на ночевки бомжи. Средь бела дня автосалоны, внутри которых уже образовалась целая свалка мусора, служат туалетом для прохожих».

По информации патрульного экипажа полиции, кузова разукомплектованы, двигатели отсутствуют, все колеса спущены. Перемещение возможно только на портале.

«Дежурный по городу» заинтересовался столь экзотической проблемой и отправился по указанному адресу. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что все еще хуже, чем описывала Оксана и рапортовали полицейские: при недавней укладке трассы трубопровода рабочие рыли траншею, аккуратно обкапывая вокруг этих автобусов. Как рассказывают местные жители, при облагораживании двора после раскопок асфальт уложили частично, грунт утрамбовали вручную, горячий асфальт пристукали лопатами: мешают брошенные микроавтобусы. Какое уж тут уплотнение катком?

«Рабочие электросетей не смогли установить мачту освещения, так как к нужному месту нет доступа! – продолжает жаловаться Оксана. – Опять же стали препятствием злополучные брошенки. Засохший огромный аварийный тополь не могут спилить из-за этих же микроавтобусов. Чеэсники с «коброй» отказались пилить ветви, нависающие над автобусами, боясь испортить так называемое имущество!»

По словам местных жителей, чеэсники приостановили работы на данном участке, пообещав продолжить только тогда, когда участковый инспектор полиции (УИП) отыщет хозяина микроавтобусов.

Он ищет, но не так, как это делал в фильме Анискин, а не спеша – более трех лет!

«…Последние 15 лет вместо детской площадки во дворе дети видят харкающих и писающих посторонних дядей и тетей, полуголых и полуживых наркоманов, кучи экскрементов с вонью и мухами! – продолжает живописать в Facebook Оксана. – Прекрасный пример для подражания!»

Выяснилось, что этот дом не обслуживается каким-либо КСК, жильцы содержат его самостоятельно. И это, можно было бы сказать, похвально, мол, незачем кормить административно-управленческий аппарат, если большинство проблем можно решить самостоятельно.

Большинство, но не все. Проблема с брошенками как раз из разряда таких нерешаемых на обывательском уровне. Здесь требуется вмешательство властей.

Но неужели так сложно избавить двор от развалюх, у которых, по слухам, все же есть хозяин? По словам жильцов дома № 5, они принадлежат одному из проживающих здесь. Несколько лет назад владелец брошенных авто построил в этом же дворе каменный гараж, где обустроил СТО. Местных жителей такое соседство не обрадовало. Как боролись с СТО – отдельная история. И отдельный вопрос к уполномоченным органам: по какому праву во дворе жилого дома одним из жильцов построен капитальный гараж?

Сейчас же всех волнует другое: подрядчики работ по благоустройству двора ограничены сроками и не могут бесконечно ждать, когда участковый инспектор наконец соизволит найти хозяина авто-

хлама и предоставить доступ для установки мачты освещения и сноса аварийного дерева, угрожающего падением в любой момент.

– Почему участковый не может найти владельца этого автохлама? – недоумевает местная жительница Наталья. – Ведь на нем имеется госномер, этого вполне достаточно для установления личности владельца.

Вместе с жильцами дома № 5 на улице Мустафы Озтюрка «дежурный по городу» ожидает решения проблемы брошенных авто в самое ближайшее время.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА