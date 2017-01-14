Нетёплые отношения

Жильцы одной из алматинских многоэтажек оказались в удивительной ситуации

В прошлогоднем номере «Вечерки» (№ 75 от 21.06.2016 года) был опубликован материал «Обойдемся без посредников». Жильцы одной из алматинских многоэтажек оказались тогда в удивительной ситуации.

Напомним, в мае прошлого года жильцы двух подъездов многоквартирного жилого дома внезапно обнаружили, что оплачивать за тепло им теперь придется через посредника. А именно – через КСК «Жандосова, 34а», что управляет этим объектом кондоминиума. Во всяком случае, именно так значилось в квитанции АО «АЛСЕКО», куда они обратились за разъяснениями.

– Там-то нас и просветили, – писали тогда Р. Абдужапаров и Н. Базилевич. – Оказывается, жильцы двух подъездов нашего дома… выведены из публичного договора с ТОО «АлТС» (всего в доме 10 подъездов. – Прим. авт.). И еще «сюрприз»: на нашем элеваторе внезапно появился прибор учета тепла.

Никаких пояснений по этому поводу в администрации кооператива жильцам получить тогда не удалось. Пошли к тепловикам.

– Это произошло не по их инициативе, – выяснили жильцы. – Оказалось, что председатель КСК предоставила поставщикам тепла выписку из протокола заседания правления, где было принято решение «…вывести квартиры 5-го и 6-го подъездов из публичного договора; заключить договор с ТОО «АлТС» на эти квартиры и производить расчеты с ТОО «АлТС» по показаниям прибора учета тепла с расчетного счета КСК «Жандосова,34а» по выставленному ТОО «АлТС» счету-фактуре за расчетный период».

То есть между тепловиками и жильцами этих двух подъездов появился посредник в виде управляющего органа объекта кондоминиума – КСК. Причем решение было принято не общим собранием – высшим органом в КСК, а правлением. Прецедент, однако! Мало того, правление оговорило еще и возможность выставления пени по строке «отопление» и взыскания задолженности через суд, если кто из «несознательных» позволит себе не оплатить счет вовремя.

И еще: по словам жильцов вышеуказанного дома, у них нет договора ни с одной лицензированной аварийно-технической службой. А ведь тепловики неоднократно заявляли, что одним из условий установки общедомового прибора учета тепла является именно наличие договора с такой службой.

Несогласные с произволом жильцы написали заявление в ТОО «АлТС» с отказом оплачивать тепло через посредника. Спустя две недели получили ответ, в котором их заверили, что «…договор на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии, заключенный с КСК, расторгнут с 1 июля. Расчеты по услуге «отопление» будут производиться по условиям публичного договора».

Казалось бы, нелепая ситуация с посредником разрешилась, о чем мы и известили читателей. Но, как оказалось, возвращенные в лоно публичного договора радовались рано.

– Вскоре от ТОО «АлТС» было получено письмо с сообщением… о правомерности заключения договора с КСК на оказание услуг по передаче и/или распределению тепловой энергии и отзыве предыдущего письма о расторжении указанного договора, – подключились к расследованию жильцы тех же подъездов Е. Абжанова и Д. Ягудеева. – Этим же письмом нас поставили в известность об оплате за отопление… на основаниях публичного договора.

Вы что-нибудь поняли? Мы тоже. Не поняли ничего и жильцы. А потому за разъяснениями они обратились в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В октябре получили оттуда ответ, где был подробно расписан… алгоритм оплаты услуг по отоплению, а также указано что ТОО «АлТС» заключило договор с КСК в марте 2016 года на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии на основании заявления КСК.

Вот так. Люди спрашивали об одном, а им ответили о другом. Но обратившиеся в редакцию возмущены тем, что основанием для исключения их из публичного договора с ТОО «АлТС» явился протокол заседания правления, а не решение общего собрания жильцов дома, как это предписывается законом.

– Нашего согласия производить взаиморасчеты за тепловую энергию через КСК никто не спрашивал! – возмущаются потребители тепла.– И потом, что это за эксперименты: два подъезда платят через КСК, а остальные восемь – непосредственно АлТС?

Собственники квартир, посчитавшие, что их права нарушены, еще в октябре прошлого года направили письмо в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы. Но ответа не получили до сих пор.

В настоящее время счета на оплату коммунальных услуг в этих двух подъездах многоэтажки разительно отличаются: те, кто взбунтовался против произвола, и те, кто молча принял «волю правления», оплачивают тепло по разным тарифам. У тех собственников квартир, которые якобы отказались от установки прибора учета тепловой энергии, тариф общегородской. И это при наличии единого элеватора! Как такое возможно?

– Неужели никто не видит вопиющие нарушения законодательства? – спрашивают отчаявшиеся люди.– Мы совсем не против установки приборов учета тепловой энергии, но категорически отказываемся оплачивать услуги через посредника.

Не получив ни одного четкого ответа, кроме совета идти в суд, жильцы дома предполагают, что «…ТОО «АлТС» вступило в сговор с председателем КСК и заключило договор на оказание услуг по передаче и/или распределению тепловой энергии в нарушение конституционных прав граждан».

– Почему мы должны решать эти вопросы в суде? Зачем нам нужна «прокладка» в виде КСК для оплаты услуг за отопление непосредственно субъекту естественной монополии на данном рынке услуг – ТОО «Алматинские тепловые сети»? Почему все госорганы, к которым мы обращались, в один голос твердят, что такого не может быть, что наш случай уникальный, но никто не хочет вмешаться и помочь нам? – резонно возмущаются выведенные из публичного договора.

С этими вопросами мы обратились в ТОО «АлТС» и получили из пресс-службы ответ: «…В сложившейся ситуации для решения вопроса о переходе на публичный договор жильцам данного дома необходимо представить протокол собрания жителей, оформленный в соответствии с законодательством, о согласии перевода на расчеты по условиям публичного договора». То есть чтобы вывести жильцов двух из десяти подъездов дома из публичного договора, протокол общего собрания тепловикам не потребовался. Зато, чтобы вернуться в тот же самый публичный договор и платить за тепло без посредников, такой протокол стал совершенно необходим…

В заключение напомним, что Глава государства постоянно призывает сокращать количество посредников между поставщиками услуг и их потребителями. Почему эти призывы с самой высокой трибуны не слышат на местах?

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА