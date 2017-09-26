Неужели – опять в суд?

"Отчаявшись, решил обратиться к вам..."

«…Отчаявшись, решил обратиться к вам, так как вижу эффективность вашей работы на благо горожан, испытывающих проблемы в коммунальной сфере».

С таким посылом обратился за помощью в редакцию алматинец Манарбек Ермуханов. По поводу эффективности – вопрос весьма спорный, так как далеко не всегда те, от кого зависит решение проблем коммуналки, реагируют на публикации в нашей газете. Тем не менее попробуем разобраться по существу и, конечно же, попросим помочь нашему заявителю в этом случае.

«…Прошу оказать содействие в решении моей жилищной проблемы, которая фактически не решается с марта 2009 года, – пишет нам Манарбек. – Дом № 6 микрорайона Аксай-1а обслуживает ТОО «Алматы тургын уй» при КГУ «Управление жилья и жилищной инспекции», учредитель – акимат города Алматы. Квартира № 49, в которой проживает моя семья, служебная. Суть проблемы – нарушение кровли, сопровождающееся проникновением талых и ливневых вод в мое жилище. Обслуживающая компания в последний раз дала письменную гарантию отремонтировать крышу до 15 июля 2017 года, но не выполняет его.

Написанное подтверждается актом, составленным и подписанным руководством ТОО «Алматы тургын уй» еще в феврале этого года. Читаем то, что написано черным по белому: «…Мягкая кровля имеет множество трещин и требует полной замены покрытия». Тем же актом было определено единственно возможное решение проблемы – проведение капитального ремонта кровли в рамках реализации программы развития регионов «Модернизация». А до начала ремонтных работ жильцам квартиры № 49 домоуправленцы предложили… установить дополнительные ловушки сбора воды для предотвращения подтопления.

Вот так ноу-хау! И это совет профессионалов, на действия которых должны равняться все аварийные службы в системе ЖКХ?!

– Получается, мне посоветовали каждый раз после дождичка опорожнять емкости и сливать воду? Куда? На утепление, что в техническом этаже? А может быть, стелить газеты и другие впитывающие материалы, чтобы хоть как-то ослабить поток воды в квартиру? – жалуется Манарбек. – Во время осадков нам нельзя покидать жилище, так как 20-литровые баки быстро переполняются и их необходимо через каждые полчаса сливать. Чуть зазеваешься – и влага проникает внутрь, портит мебель и напольное покрытие.

Жилец страдающей от затопов квартиры написал множество жалоб и прошений, не раз и не два побывал на приеме у руководства управляющей компании и Управления жилья и жилищной инспекции. Неоднократно проводившиеся текущие ремонты протекающей кровли не дают долговременного эффекта.

– Должностные лица при встречах краснеют, виновато твердя одно и то же: дайте нам время, и мы обязательно отремонтируем кровлю, – сообщает Манарбек подробности общения. – Они дают то твердые обещания, то мужское слово, то гарантийные письма, но на сегодняшний день воз и ныне там…

Манарбек и его семья с содроганием ожидают очередной сезон осеннего ненастья. И вот он наступил! Отец семейства прибег теперь уже к крайней мере – направил директору ТОО «Алматы тургын уй» предсудебное претензионное письмо. Но скорой помощи от Фемиды ожидать не приходится – как правило, с момента подачи иска до получения окончательного решения проходит не меньше полугода. Так что в предстоящий осенне-зимний период семье Ермухановых, видимо, опять придется не покидать квартиру, дежурить в ней с тазами и ведрами…

Подготовили

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА