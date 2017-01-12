Новости медицины

Опасный смартфон. Спасительный Интернет

Опасный смартфон

Дети, проводящие за экраном смартфона от трех часов и больше, чаще, чем их менее подверженные влиянию современных гаджетов сверстники, страдают от синдрома сухого глаза (ССГ). К такому выводу пришли корейские ученые, которые провели исследование 916 детей в возрасте от семи до 12 лет. В ходе проверки зрения выяснилось, что у 6,6% испытуемых уже был синдром сухого глаза. Почти все дети пользовались смартфонами в течение 3,2 часа в день. Ученые пришли к выводу: чтобы симптомы сухого глаза исчезли, нужно в течение месяца не пользоваться смартфонами.

Синдром сухого глаза возникает в том случае, если организм не в состоянии производить достаточно слез. В результате глаза становятся красными и раздраженными и возникает ощущение, что в них попал песок. Как правило, ССГ диагностируется у пожилых людей. Однако в последнее время заболевание начало стремительно молодеть.

Спасительный Интернет

В приложении Instagram появилась опция для пользователей, переживающих трудные времена и способных причинить себе вред. Пользователи могут анонимно оповестить команду Instagram о том, что кто-то из их подписчиков находится в депрессии или может навредить себе из-за негативных эмоций. Администрация соцсети оперативно предложит ему помощь: связаться со специалистами горячей линии поддержки по месту проживания, поговорить с другом или получить советы от сотрудников Instagram. По словам исполнительного директора Instagram Марн Левин, при разработке нового инструмента компания консультировалась с экспертами в области психического здоровья.

– Благодаря функции поддержки пользователи будут знать, что вокруг них всегда есть сообщество, готовое о них позаботиться. Особенно в тот момент, когда человек, возможно, больше всего в этом нуждается, – пояснила Левин.

Подготовила

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ