Новости здоровья

Держи меня за руку! Я знаю свой ВИЧ-статус

Держи меня за руку!

Под таким девизом прошел Международный день детей, больных раком.

Он ежегодно проводится по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком.

– В прошлом году на онкоучете по Казахстану состоял 1591 ребенок в возрасте до 14 лет, у 346 детей коварное заболевание было выявлено впервые. В Алматы 115 детей больны раком, у 11 из них тяжелый диагноз также был поставлен впервые, – говорит директор КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова. – Лечение гематологических и онкологических заболеваний – долгий и очень непростой процесс. Борьба с болезнью требует от всех участников лечебного процесса огромных усилий. Ребенок, страдающий от тяжелого заболевания, и его семья не должны быть одиноки. Наши врачи, психологи, социальные работники, учителя готовы сделать все возможное, чтобы каждая семья в больнице чувствовала поддержку, помощь и заботу. Чтобы воодушевить пациента на выздоровление и вернуть ему радость жизни, все мы щедро делимся душевным теплом и любовью.

День борьбы с раком – это не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не равнодушен к чужому горю. Его помог провести отдел психолого-социальной помощи института.

Доброе начинание поддерживают волонтеры – неравнодушные и инициативные люди, всегда готовые прийти на помощь как в работе с детьми в больнице, так и в качестве курьеров. Благодаря их участию удается проводить много различных мероприятий как в стационаре, так и вне больницы.

Во время праздника дети, больные онкологией, поделились своими историями. Была организована ярмарка изделий, которые маленькие пациенты сделали своими руками. Их ждал концерт, который подготовили детский балет «Антрэ» и юные звезды эстрады. В завершение ребята получили подарки.

Я знаю свой ВИЧ-статус

Акция с таким названием прошла в Казахском национальном университете имени аль-Фараби

Для молодежи был подготовлен перформанс «Открытое лицо», песочное шоу, флешмоб, общение с людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ).

– Целью мероприятия является привлечение внимания молодежи к вопросам заботы о своем здоровье и окружающих через проверку своего состояния. Регулярное тестирование на инфекцию дает несколько важных преимуществ, среди которых возможность узнать свой ВИЧ-статус и принять необходимые меры и решение о своей дальнейшей жизни на основе знаний о состоянии своего здоровья, – сказал президент Центральноазиатской ассоциации ЛЖВ и Казахстанского союза ЛЖВ Нурали Аманжолов.

Мобильная лаборатория Центра по профилактике и борьбе со СПИД Алматы работала на протяжении всей акции. Любой желающий может сделать бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на условиях анонимности и конфиденциальности, получить дотестовое и послетестовое консультирование специалистов.

Проект поддержали Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также проект «Будущее – мой выбор», который в партнерстве с компанией «Шеврон» реализует образовательный центр «Бiлiм – Центральная Азия».

ОЮЛ «Казахстанский союз ЛЖВ»: в 2005 году организации, созданные ЛЖВ и их близкими, объединились для развития долгосрочного сотрудничества с правительством, гражданским обществом и бизнесом РК в обеспечении ЛЖВ и их близким достойного качества жизни, включая доступ к качественным услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ