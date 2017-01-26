Нужные перемены

Предложения в поправки к Закону РК «О жилищных отношениях»

Продолжаем публиковать материалы с совещания, проведенного депутатами Мажилиса Парламента, принявшими от рабочей группы городского акимата предложения в поправки к Закону РК «О жилищных отношениях». Слово председателю ассоциации КСК Турксибского района Бибигуль Жунуспаевой.

Два десятка лет прошло с момента организации первых КСК, несмотря на различные мнения о законности передачи домов, ошибках при оформлении и регистрации. Большинство КСК выполнили задачу сохранения жилого фонда, накопили определенный опыт работы в сфере ЖКХ. Однако наступило время, когда нужны перемены, в том числе на законодательном уровне.

Не случайно в нашем городе по инициативе акима города Бауыржана Байбек идет поиск путей эффективного решения накопившихся проблем.

Одна из основных – недовольство жителей отсутствием прозрачности, неэффективностью использования финансовых средств. Собственники не знают, куда уходят их деньги. Публикуемые ранее электронные отчеты не были понятны квартировладельцам, в настоящее время в нашем городе форма отчета доработана, стала более подробной. Жители получили доступ к финансовой информации, однако этого мало.

Необходимо повысить роль ревизионной комиссии и правления, которые, будучи избранными общим собранием, должны контролировать целевое использование поступающих денежных средств. На деле ревизионными комиссиями проводится лишь проверка бухучета, зачастую они не участвуют в рассмотрении жалоб и заявлений собственников. Добавлю, что участие правления в решении текущих вопросов тоже зачастую формальное.

В рамках существующего законодательства необходимо подготовить и утвердить нормативные акты, регламентирующие деятельность органов управления: председателей КСК, правления, ревизионной комиссии. Должны быть четко прописаны правила содержания МЖД, стандарты предоставления услуг с учетом специфики домов.

Нарекания вызывают и отчетные собрания КСК. Зачастую они проводятся формально, без предоставления отчетов, смет расходов и доходов по каждому дому. Отдельные КСК не проводят их по два-три года, ссылаясь на низкую активность жителей. При этом ответственность за неисполнение закона не предусмотрена.

Необходимо определить конкретные сроки проведения ежегодных отчетных собраний КСК и иных органов управления МЖД. Собственники должны иметь возможность ознакомиться с отчетами правления, ревизионной комиссии, планом работы и сметой расходов на предстоящий год до собрания. Было бы целесообразно введение требования о предоставлении их для ознакомления всем собственникам квартир со дня объявления о дате проведения отчетного собрания. Графики проведения отчетных собраний должны быть представлены в жилищную инспекцию. Это позволит вести контроль за их проведением.

В Законе «О жилищных отношениях» основные статьи прописаны для объектов кондоминиумов, в то время как в 70 процентах МЖД кондоминиумы не зарегистрированы. Высказываются мнения, что это происходит по вине председателей, которые не хотят этим заниматься. Но по опыту нашего района, где проводилась большая работа, можно выделить ряд причин:

– часть собственников считают, что государство должно произвести капитальный ремонт, выполнять постановление правительства от 1995 г. и только затем передать в собственность крыши, подвалы и т. д.;

– другая часть собственников не хочет платить за земельный акт и землеустроительные работы;

– отдельным жителям это просто не нужно, не видят разницы и необходимости.

Тем не менее оформить кондоминиум на каждый МЖД и получить акт на землю необходимо, это позволит определить границы ответственности за прилегающую территорию (санитарную очистку, содержание зеленых насаждений и детских площадок). В настоящее время проблема уборки и содержания мест общего пользования стоит остро в районах старой застройки, где большие площади уборки и небольшие сборы на данную статью расходов.

Жителями многоквартирных домов неоднозначно воспринимается введение обязательных сборов на капитальный ремонт. Большинством председателей КСК открыты сберегательные счета, однако не все собственники квартир оплачивают сборы на капитальный ремонт. Решением общего собрания в отдельных домах установлены взносы на данную статью расходов в размере 10–20 тенге, жители аргументируют это низками доходами. Кроме того, есть примеры, когда капитальный ремонт проводится за счет единовременных сборов. Избранная общим собранием инициативная группа проводит сбор средств и контролирует качество исполнения работ.

Собственники жилья, органы управления МЖД должны иметь возможность принимать наиболее приемлемые решения, при этом должны осознавать и ответственность за надлежащее содержание своего дома. Необходима большая разъяснительная работа. А также усиление роли жилищной инспекции, которая должна производить проверку технического состояния домов и выдавать предписания и рекомендации.

В целом необходимость внесения изменений в сфере содержания и управления МЖД назрела, считает председатель ассоциации КСК Турксибского района Бибигуль Жунуспаева.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА