О бедном ветеринаре замолвите слово...

Дежурный по городу

Более трех тысяч горожан в прошлом году пострадали в Алматы от укусов домашних животных. В первом квартале текущего года уже сотни человек обратились за помощью.

По большей части людей покусали собаки и кошки, ведущие бродячий образ жизни. Такие данные приводит природоохранная прокуратура.

Принимаемые меры – отлов, изоляция и умерщвление бездомных кошек и собак – делят горожан на два лагеря: первые считают расходы на «слишком гуманное» обращение с животными блажью, вторые требуют не жалеть средств для создания условий в местах содержания.

Оказывается, Казахстан одна из немногих стран в мире и единственная на постсоветском пространстве, где в дело освобождения городов от бродячих животных вкладываются бюджетные средства. В основе своей строительством приемников-питомников и гостевых зон для домашних животных, содержанием их и прочим в большинстве развитых стран занимаются спонсоры-благотворители. Как, например, это делается уже более десяти лет в Турции. Там проблема бесхозных животных решена – они отлавливаются, стерилизуются и с желтой биркой на ухе отпускаются на волю, где спокойно доживают свой век. Причем замечено, что после стерилизации животные становятся менее агрессивными, не сбиваются в стаи, а следовательно уже не представляют опасности для окружающих. В таких странах общественные защитники не выступают против государственной системы – воюют с физическими лицами, допускающими жестокое обращение с животными. И нередко добиваются судебных решений, изолирующих человека, покалечившего или убившего животное, в места не столь отдаленные.

У нас другая статистика: в 2016 году специалистами Центра ветеринарии, специально созданного в 2012 году предприятия, в чьи функции входит отлов бродячих животных с алматинских улиц и подворотен, ликвидировано около 22 тысяч собак и кошек. Свыше 350 животных вернули хозяевам.

Остальных животных умерщвляли…

В этом году всего за три месяца отловлено 9205 собак и 53 кошки. Владельцы забрали назад, соответственно, 370 и 12.

– Причем отдаем мы животных совершенно безвозмездно, хотя наша работа оплачивается государством из расчета 6816 тенге на одно отловленное животное, – рассказал директор КГП на ПХВ «Центр ветеринарии города Алматы» Салават Бектемисов. – В эту сумму включено содержание предприятия (зарплата, налоги, ГСМ, корм, усыпление и пр.). На реальный отлов, содержание и усыпление одного животного уходит не более 542 тенге. Вся остальная сумма идет на расходы по изолятору. При этом на кормление собаки в течение трех дней выделяется всего 147 тенге.

…Управление сельского хозяйства города организовало пресс-тур в то место, где, по словам защитников животных, происходит сплошное издевательство над отловленными собаками и кошками. Якобы их отлавливают с помощью проволоки; не усыпляют, а душат; содержат не в клетках, а в кузовах машин; не кормят; умерщвляют совсем не так, как рассказал директор. То есть не с помощью препарата «Листерон», а так, что кровью залит двор, и т. д.

Журналисты всех этих ужасов не увидели. Готовились ветеринары к их встрече? Естественно. По-другому и быть не могло. Помыли, почистили территорию и клетки, подлили в собачьи и кошачьи блюдца водички. Выложили на столы образцы всего, что имеют для работы: петли с изолированными тросами, пистолеты и ружья, стреляющие ампулами для усыпления животных, корм для собак и кошек… Всего не перечислить, на что государство отпускает немалые с точки зрения обывателя средства.

Тем временем одни считают 118 миллионов тенге, выделенных на чипирование домашних тварей, и 114 миллионов тенге для кастрации огромными деньгами, которые лучше потратить на иные социальные проекты, другие говорят, что мировая практика подразумевает гораздо большие расходы на содержание четвероногих. Но при этом меценаты не спешат выделять на эти цели средства, не организовывают пожертвования на улучшение содержания их в существующем центре ветеринарии. Говорят, пусть государство заботится и создает нормальные условия.

Как правило, сердобольность многих горожан сводится к выставлению объедков со стола на улицу, а то и в подъезде выкармливается стая.

Между прочим, во многих европейских странах за подкармливание беспризорных животных и даже птиц на улицах городов полагается солидный штраф. Такое бездумное действие приравнивается у них к жестокому обращению с животными – чем обширнее кормовая база, тем больше бродяжки плодятся. А кто потом будет нести ответственность за приплод? У нас пока такого закона нет, а потому мы имеем то, что имеем: бродяжьих стай в городе не становится меньше, как следствие – укусы, травмы до инвалидности, а то и смертельные исходы. Подобное терпеть нельзя! И в этом мнение общественников и ветеринаров, от которых горожане ждут полной очистки города от собак и кошек, совпадает.

Разнятся они лишь в методах, приемах и способах выполнения задачи.

Представитель управления сельского хозяйства города Нурлан Карабатыров заверил журналистов, что у ведомства установлен тесный контакт по взаимодействию с членами зоозащитной организации «Добрый город». Ее члены имеют возможность в любой момент проверить деятельность ловцов, используемый ими инвентарь и прочие моменты. С ними согласовываются разрабатываемые нынче правила отлова, содержания и умерщвления животных. Более того, для работников центра активисты проводят мастер-классы по внедрению передового опыта, накопленного коллегами за рубежом.

Для всех горожан – и тех, кто «за», и тех, кто «против» – в центре с 9.00 до 17.00 диспетчер принимает заявки на отлов и жалобы на негуманные действия работников. Звоните по телефону 385-53-05.

Чиновник пообещал, что уже к концу мая будет пересмотрен в сторону увеличения срок содержания животных, для того чтобы хозяин или просто желающий забрать домой «нечаянного пленника» имел больше шансов на его спасение.

Среди хорошего – строительство нового государственного питомника в Алатауском районе на площади в один гектар. Здесь же будет гостиница для временного содержания питомцев, которых хозяева не могут взять с собой в командировку или отпуск.

Центр ветеринарии – первое подобное детище в Казахстане и на всем постсоветском пространстве – развивается, обретая все новые инструменты действия. Достаточно вспомнить время до 2012 года, когда ловить собак и кошек мог любой желающий, для чего необходимо было зарегистрировать ИП, приобрести старенькое авто и со­орудить петлю из стальной проволоки. Даже специально отведенного для захоронения места не было. Где покоятся тысячи убиенных в ту пору животных – неизвестно…

– Сейчас мы соорудили скотомогильник, – рассказал Салават Бектемисов. – Он находится далеко за городом, в степи. Может быть, со временем настанет пора и, как того требуют активисты, у нас будет и крематорий.

Думается, что, попав под строгий контроль общественников, ветеринары, к которым предъявлены достаточно серьезные претензии, пересмотрят профессиональные позиции, а горожане, радеющие за животных, разберут бездомных кошек и собак по квартирам и домам и прочипируют их. Это стало бы для их питомца документом, а следовательно и защитой. Ведь его лапы и хвост – это даже для почтальона Печкина из известного мультфильма не аргумент о состоятельности.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА

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