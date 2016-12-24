О чём не молчат в сети...

…о том, что у общественного транспорта Алматы появился свой сайт.

Тони Ли:

– Думаю, отличная идея! Будем знать, где едет каждый автобус, к тому же оставлять свои жалобы и предложения)))

Григорий Кныш:

– Лучше бы разработали правильное время движения каждого маршрута, чтобы не было перегонок, да и культуру общения и езды бы откорректировали.

Aigul Kashkarbaeva:

– Да, будет где высказаться «красноречиво» о работе общественного транспорта!

***

…об остановочных комплексах в Алматы.

Vitaliy Dyadchev:

– Что-то мне подсказывает, что на остановке лучше не стоять. #Алматы

Alexandr Chebotkin:

– Так правильно. Как ты думаешь, зачем стеклянная стенка? Чтобы стоять по ту сторону))))

***

…о предпраздничном ажиатаже

Александр Цой:

– Слушайте, а ведь действительно в стране кризис. Сегодня зашел в один из супермаркетов Алматы и увидел вот это. Как теперь Новый год отмечать, ума не приложу.

***

...о человечности и благотворительности.

Жанна Ахметова:

– У моей сестренки есть близкая подруга. Она веселая, умная и классная! На днях у нее был день рождения. «Девочки, не заморачивайтесь с поиском подарков. Подарите деньгами, на свое усмотрение». И девочки подарили деньги, а именинница перевела все деньги в один известный благотворительный фонд, который помогает больным деткам. Моя дорогая, Diana Azimova, с прошедшим тебя! К моей любви добавилось огромное чувство уважения)). Спасибо тебе, золотая моя!

***

…о том, что согласно статистике генпрокуратуры Медеуский район признан самым криминогенным в Алматы.

Спок:

– Статистика показывает, где орудуют преступники. Несомненно, грабят и воруют в более престижном районе, а проживают на окраинах…

ГОСТ_ь:

– Медеуский район вниз тянет Зеленый базар... Весь криминал вокруг него...

Иноземцева И.:

– Главное, чтобы органы теперь сделали соответствующие выводы и усилили свою службу в криминогенных районах города! Еще бы карту раскрываемости преступлений создали, тогда сразу все встанет на свои места!