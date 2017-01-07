О чём не молчат в сети...

…о том, что 57 алматинцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники.

Мира Шымкент:

– Вчера только подумала, сводки нет, значит, стали пользоваться правильно и лицензионными... Но детей жалко, пусть выздоравливают!

ЕЕЕ:

– Прямо, как сводки с фронта... а время вроде мирное.

123:

– Увы, несчастные случаи у нас на Новый год стали правилом…

Ержик:



– Вот такие натюрморты были 1 января во дворах Алматы, хоть бы убирали за собой, а вдруг там еще заряды остались, а любопытные дети… не дай бог!

***

…о том, что полиция активно взялась за автолюбителей в аэропорту Алматы. За неправильную парковку водителей начали штрафовать.

Rustam:

– Кроме алматинского, я не видел НИ ОДНОГО аэропорта в мире, откуда невозможно уехать на общественном транспорте! Автомобиль – единственный транспорт. И при этом такая смешная парковочка. Уехать – это не значит идти с чемоданом полкилометра (я измерял) пешком до остановки. Уехать – это выйти из дверей аэропорта и СРАЗУ сесть в автобус. Или троллейбус. Или электричку. Или метро.

Камиль:

– Когда рейс за рейсом прилетает или улетает, мест на парковке реально не хватает. Нужно создавать условия, а потом уже требовать порядок…

Гарик:

– Таксисты-бомбилы половину парковки занимают, возьмитесь за них…

Мао:

– Да там парковки кот наплакал, ее в разы нужно увеличивать. Или опять предложат на автобусах ездить в аэропорт и гостей встречать тоже на автобусах?

Nurzhan:

– В крытом паркинге 4-5-е этажи пустые всегда... Почему бы туда не поставить? Но нет же, мы хотим парковаться прямо у дверей в терминал. Гаишники все правильно делают! Сам туда ставлю.

***

…о временной регистрации по месту жительства. Штрафовать казахстанцев за проживание без регистрации начнут уже с 7 января.

Руслан:

– А почему бы не сделать прописку электронной, с помощью ЭЦП, и тогда платить не нужно будет эти 326,9 тенге, сумма небольшая, но в масштабах республики о-го-го!

Ербол:

– Пусть везде проверяют частные дома, там очень много живут квартирантов.

ЕрЖАН:

– Надо уже приучать жить наш народ в правовых рамках.

Станислав:

– Вообще-то сперва должны дать предупреждение, а затем штрафовать при неисполнении предписания!

Елена Ш:

Почему сразу 10 МРП, может, первый раз предупреждение или один МРП, а дальше увеличение за неисполнение?

Асыл Р.:

– Давно пора было это сделать – столько приезжих, и никто не знает, кто это и почему здесь живет. Теперь, наконец, будет учет!