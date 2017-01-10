О чём не молчат в сети...

…о том, что в Сети опубликовали видео с избиением ребенка в стенах школы. На кадрах видно, как женщина бьет руками мальчика, сидящего на подоконнике в школьном кабинете.
eap_kz:
– Мамаша пришла на разборки с неугомонным учеником…
nataly_valeriy:
– Я думаю, это не ее сын! Срочно нужна проверка в этой школе!!!
Чикмаферо:
– Не его мать, пацана не защищаю, видно, действительно провинился, но и этой женщине не стоило распускать руки, пацану – воспитательные беседы, женщине – штраф.
Саулешка:
– Слышно же, что чья-то мамаша пришла и «наезжает» на ребенка. Что бы ни произошло, не имеет права избивать чужого ребенка, да еще так сильно, он несовершеннолетний. Пусть мамаши между собой разбираются… Не приятно смотреть…
Канат:
– Это в Алматинской области, это учительница школы, ее уже уволили с работы. Как выяснилось, до этого ученик ударил дочь учительницы.
Станислав:
– К вопросу о раздумьях запрета смартфонов в школе… Был бы запрет, такого видео никто бы и не увидел, так бы все и сошло с рук… Так нужен ли смартфон ученикам?
***
…о новогодних конфетах.
Tokzhan Zhangabulova:
– Или мне кажется, или в последнее время наши знаменитые конфеты, такие как на фото, стали ужасно невкусные: есть можно только вафельки с тонким слоем шоколада, а внутри пастообразный «пластилин», который мы выкидываем... Причем принцип внутреннего содержания у всех этих конфет один и тот же...
Лана Логинофф:
– Тебе не кажется, увы...
Алмабек Мамиев:
– Качество потеряно, не покупаю. Мед беру.
Малика Миятова:
– Тоже заметила, быстро портится стали, и вкус другой стал.
***
...о любви к родному городу.
almaty.times:
– Продолжите фразу: «Я люблю Алматы за...»
shamil_xasiyev:
– За всё.
arina396seredina:
– За красоту пейзажей, за зеленые жайляу, за добрых и искренних (пусть и не всегда, но в большинстве случаев ) людей, за вкус продуктов, которые выросли и созрели в Алматы, за пусть и странную, но любимую погоду!
m.b.d.r:
– За друзей и за горы!
marsi:
– Я люблю Алматы за то, что это мой родной город!
ajarxan:
– Здесь моя работа, здесь мои друзья!
tuyakulzhan:
– Сложно описать любовь, ты просто любишь и всё, никаких описаний и громких слов.