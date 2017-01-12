О чём не молчат в сети...

...об алматинских участковых полиции.

Александр Цой:

– Единственная польза от нового закона о регистрации – многие впервые за 20 лет увидели своего участкового.

Светлана Поздеева:

– У нас они меняются как перчатки. Не успеешь одного запомнить, как появляется новый.

Farida Kaisar:

– Не-е, у нас участковый не дает о себе забыть! Когда украли велосипеды у моих детей, он нашел в тот же день... Да, помогли видеокамеры, установленные в подъезде! Но другой мог бы просто отмахнуться... Когда соседи паркуются неправильно или мусор не доносят до мусорки – участковый тут как тут. Поэтому у нас относительный порядок. Да и номер его телефона есть в каждой квартире!

Zarrina Blg:





Farhad Nur-kamalov:

– И соседи теперь вежливее становятся, особенно те, кто в аренде.

Меруерт Кауленова:

– По-моему, не знать своего участкового – это хорошо, значит, соседи хорошие и ограб­лений в доме не было, у всех все хорошо с законом. А сейчас эта спецоперация, надеюсь, принесет хоть какую-то пользу тем, кому не повезло с соседями или участковым, которого не дозовешься при необходимости.

***

…об отмене жезлов у дорожной полиции.

zhest_kz:

– Регулировщик без жезла. Комфортно?!

Kiljet89:

– По-моему, при отсутствии освещения на улицах такой регулировщик только создаст еще большую аварийность на перекрестке.

janka_90:

– Ничего не видно же!!! Ну зачем мы все перенимаем у других стран? Сначала дороги сделали бы, потом освещение, а дальше можно и без жезла. В других-то странах везде дороги – шик и освещение – супер…

asemamirova:

– Опасно, он рискует жизнью, а что поделать – приказ есть приказ.

ainash_kukolka:

– Жалко их...

***

…о гололеде в Алматы.

Сакен Жусупбеков:

– В одном из дворов по пр. Достык невозможно ни проехать, ни пройти. Жалко, что ли, председателям КСК выделить пару мешков песочка?