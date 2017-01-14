О чём не молчат в сети...

...о том, что полицейские Алматы разыскивают по отснятому видео водителя внедорожника Toyota Land Cruiser с надписью «ALMAZ» вместо номеров, который создавал аварийные ситуации на дорогах города.

Мути:

– Как в Интернете покажут, сразу ищут, ищут. А когда по городу разъезжал, слабо было на штраф-стоянку отогнать?

Алекс:

– Как минимум сотню камер проехал. Можно будет при желании даже родинки на лице пересчитать....

s777:

– Мое мнение – это молодежь, которая думает, что им все дозволено, что за них папа-мама все проблемы решат, вот и ведут себя неподобающим образом! Можно гордиться хорошими поступками, а не дешевыми понтами! Ну уж если захочешь показать себя на публике?! Да не вопрос, езди с таким номером либо вообще без номеров, делай это красиво, но и плати штрафы, не надо никому мешать, подрезать и вести себя по-хамски!

***

...о том, что ограждать территории цепями во дворах Алматы запрещено.

Трактористтт:

– А как еще бороться? Если взять проспект Достык – офисники все дворы заставили своими машинами и дальше спускаются пешочком на работу. Только шлагбаум и спасает.

ГОСТ_ь:

– Насчет проспекта Достык согласна. Иной раз даже пройти невозможно. К мусорке делаешь сложные траектории. Достали эти машины.

13:

– Цепочкой огораживаются от машин, которые ставят во дворах. Во дворах должны бегать дети, а не парковаться машины…

Айгуль:

– Цепочками огораживают места для своих машин местные жители, чтобы никто не парковался на их место, которое они считают своим, для своей машины.

Нурлан:

– Уберите все блоки в районе «ВАЗа» – магазин «Чайка».

Нурбол:

– Всё правильно, убирать цепи надо! Это земля государственная, а эти оградили и себя хозяевами места считают. В микрорайонах везде такие… К бабушке раз в месяц приезжаешь, так встать негде, всё в этих растяжках, я летом психанул и обрезал там. Вышли «хозяева», начали наезжать, а я вызвал полицию, и они еще штрафы вкатили этим «хозяевам», но через пару недель снова растяжки появились…

***

…о жителях Алматы.

almaty.times:

– Алматинец Максим Давыдов сконструировал самодельный снегоболотоход. Как раз для наших дорог…

art_mart_studio:

– Золотые руки! Умная голова! Браво мастеру!