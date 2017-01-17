О чём не молчат в сети...

…о проезде на Медеу и обратно.

Сакен Жусупбеков:



– Можно же увеличить количество автобусов во время закрытия катка? Не тяжело ведь? Там их вроде 10. И они не успевают. Удвоили бы на время работы катка.



«Просвещенец», ниже Медеу. Автобусы мимо едут... Если останавливаются – переполненные, невозможно уехать. Авто тоже не останавливаются…

Часть людей на остановке решили поменять тактику. Попытались сесть наоборот – на автобус до Медеу. Тоже мимо проехали два или три, но четвертый остановился. Взял замерзших людей, и теперь я уже по проспекту Достык еду вниз, на север…

***

...о том, что полиция Казахстана не рассматривает вопрос использования каких-либо других средств вместо жезлов.

Max:

– Теперь они своими руками машут. И самое главное – совершенно непонятно, какой именно машине они машут...

Madi:

– Вы поймите, люди, жезлы запретили, чтобы полицейские не злоупотребляли своими полномочиями, чтобы не было беспричинных остановок на различных «рыбных» местах.

Нурлан:

– Верните регулировщикам жезлы в ночное время!

Автолюбитель:

– В темное время суток проезжал два перекрестка, где стояли регулировщики, реально очень плохо видно, что они показывают. Им хоть бы перчатки белые выдали, что ли...

Шынбай:

– Мы привыкли кидаться из крайности в крайность. Во всеx греxаx у МВД виноватым оказался жезл. А жаль. Эти светящиеся жезлы порой спасали жизни людей. Такой случай был и со мной, когда при сильном снежном буране на трассе Акколь – Астана мы, увидев мигающий жезл, остановились. Полицейского не было видно, но с помощью жезла он предупредил нас, что впереди авария. Так жезл спас нас от столкновения. Поэтому я за то, чтобы у дорожников в рукаx было бы что-то такое, что можно увидеть при плохой погоде.

***

...о том, что в Алматы сотрудники Департамента госдоходов обнаружили подпольный цех по производству фальшивых денег. Было изъято два с половиной миллиона фальшивых тенге.

666:

– А как определить-то? Дайте нам знать, как определить, фальшивые деньги или нет.

А_нон_ИМ:

– Фальшивки всегда создаются только прямым копированием. Приметы фальшивок: неровно отрезанные края купюры, радуга красок чуть-чуть отличается, бумага, хоть и похожая на денежную, однако не «шелестит», резко теряет качество, водяной знак расплывчато-нечеткий. И последнее. При свете, падающем под углом 15–20 градусов, на лицевой стороне подлинной купюры должен появиться ее номинал (скрытый номер). Никакой аппарат не может это скопировать. А главное – всегда держите в кармане купюру-образец, с которой можно сравнить подозрительную купюру.

Надо пожизненное за фальшивые госзнаки ввести с конфискацией, и, думаю, народ перестанет копии делать – уж слишком сурово наказание будет...