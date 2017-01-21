О чём не молчат в сети...

…о парковках в Алматы.

zhest_kz:



– Здравствуйте! Еще из рубрики «неуважение пешеходов». г. Алматы, мкр. Алмагуль (возле ЦОНа). Здесь не тротуар вдоль улицы, а дворик! Наглые водители паркуют свое авто как им вздумается! Все, кто узнал: во дворе находятся ясли-сад № 82, проход к которым есть только через этот дворик, заставленный со всех сторон машинами. Сегодня забирала детей из этого садика, в коляске еще был годовалый ребенок! Тут не только коляске – пешеходу пройти невозможно! Стояла 10 минут с детьми на холоде, пытаясь пройти, пинала по колесам, чтобы сработала сигнализация. Хозяева просто отключают ее, и никакой реакции. Им уже лень оторваться от диванов! Благо есть добрые люди – помогли. Пришлось поднимать коляску, чтобы перенести ее через машины. Оставляют на лобовом стекле свой номер, решила позвонить и попросить убрать машину. Владелец белой Subaru, госномер 413 WCA02, проорал в трубку: «А ниче, что там не только моя машина стоит?» Владелец этого авто, если читаешь данный пост, умей отвечать за себя и свои поступки! Как с этим бороться? Куда еще обращаться? Нужно же, чтобы уважали и пеших людей!

makewa.ashirova:

– Ну позвонили вы, ну не вышел он… Вызовите 102! Приедут, оформят, делов-то... Не раз так уже делала, потеряю 30 минут, но их накажу... А от ваших бессмысленных жалоб в Сети ничего не изменится. Они должны знать, что за это и оформить могут.

01.solomon:

– А где парковать машины? Если нигде нет парковочных мест, а в ЦОН надо? На голове у себя?

whiscaskz:

– Люди, там огромная парковка «Магнума» через дорогу, оставил машину, прошел 200 метров – и ты в ЦОНе. Народ обленился.

***

…о том, что алматинским предпринимателям дали десять дней для установки POS-терминалов.

Зак:

– А ведь всем предпринимателям еще два года назад сказали поставить терминалы. А у нас, как всегда, все оставляют на последний момент…

Салта:

– Когда уже обяжут все магазины (особенно на первых этажах в домах) выдавать чеки? До сих пор на калькуляторах считают, причем нам не видно, что там нажимают, а, когда придешь домой, выясняется, что обсчитали на 300–500 тенге! С чеком и распечаткой списка купленных товаров такого бы не было!

Асхат:

– Таксистов бы еще обязать…

ТаРаКаН:

– А в Family-парке, аквапарке до сих пор невозможно расплатиться карточкой.

***

…о том, что на ж/д вокзалах Казахстана введут досмотр пассажиров и багажа. Начнут с 1 февраля на железнодорожных вокзалах Алматы I и Алматы II и дальше по всей стране.

Толкын:

– Безопасность на первом месте, так что я поддерживаю этот досмотр на вокзалах.

Ермек Н.:

– А что, на маленьких станциях тоже будет организован подобный досмотр? Если не будет, то вся эта затея коту под хвост. Кому надо будет что-то пронести, будут это делать на маленьких станциях.

Саулеша:

– А готовы ли наши ж/д вокзалы к такой процедуре?

Абеке:

– Думаю, что досмотр – это не обыск, поэтому бояться этого не стоит, лишь бы все было организовано нормально, а то ведь эти досмотры у нас происходят в унизительной форме, на виду у всего народа… И весь процесс должен фиксироваться на видеокамеру, чтобы можно было доказать, например, противоправность действий досмотрщика и наоборот...