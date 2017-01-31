О чём не молчат в сети...

…об алматинском гостеприимстве.

Жанна Ахметова:

– Алматы – город улыбок! Гостеприимство – наша национальная черта. В горе и в радости гости для нас святое. Так было на протяжении многих веков, и пусть так будет всегда!

Сегодня к нам приехали гости со всего мира, и мы должны встретить их радушно, как делали наши предки.

Более того, к нам прибыли сотни студентов, молодежь, будущее мира. У каждого из них есть аккаунт в социальных сетях, и все они так или иначе «презентуют» наш город всему миру. Понимаете, какая ответственность? От нас зависит, будет ли это положительным пиаром или же антипиаром. Алматинцы, давайте, не подкачайте. Вспомните, какие мы улыбчивые и отзывчивые. Если встретите иностранных спортсменов на улице, подскажите, помогите, поддержите. Улыбнитесь!

Хватит ворчать перед гостями, пора начинать «болеть». Успехов нашим спортсменам! И пусть победит сильнейший!

***

…о зимней помощи хвостатым жителям Алматы.

Александр Шаварев:



– Парк Первого Президента РК, кормим местную живность…

Молдир Абеева:

– Александр, а мы искали, но не нашли((( Кстати, чем их кормить лучше?

Александр Шаварев:

– Надо с утра и до обеда, к вечеру они уже прячутся. А кормить лучше орехами, семечками…

***

…о том, что фасады некоторых недостроенных зданий в Алматы в преддверии Универсиады прикрыли билбордами.



Yerlan Koichimanov:

– Акимат принял отличное решение. Скрывать недостроенные объекты под баннерами – это распространенная практика в так называемых развитых странах. Если интересно, наберите в любом поисковике scaffolding banner – увидите много интересных решений!

i think:

– Согласен с вами, решение хорошее...Проблема только в том, что подобные решения принимаются, так сказать, в экстренных случаях...

Oldman:

– На мой взгляд, можно было использовать эти площади для размещения рекламы, надо акимату было рекламные билборды повесить, так можно еще и денег заработать в бюджет.

Оскар:

– Правильное решение. Кстати, эти здания в частной собственности. Почему некоторые комментаторы считают, что государство должно достраивать или делать ремонт перед Универсиадой?