Обещанного семь лет ждут?

Приемный покой

Алматинские «афганцы» собрались на месте, где им, а также людям, прошедшим фронтами Великой Отечественной войны, была обещана гарантированная законами медицинская помощь.

– Семь лет чиновники от Минздрава кормят обещаниями ветеранов, участников афганской войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, тружеников тыла, пострадавших на Семипалатинском полигоне, а это более 800 000 казахстанцев, – прокомментировал столь необычный митинг лидер воинов-интернационалистов председатель координационного комитета ветеранских организаций Мурат Абдушкуров. – Мы до сих пор гадаем: какой суперсовременный госпиталь будет построен на месте старого корпуса? Прежний госпиталь, простоявший здесь многие годы, продолжает подвергаться разграблению и вандализму. Он расположен в живописном, престижном предгорье Заилийского Алатау. И занимает место общей площадью 11 га земли со всеми подведенными и действующими коммуникациями. Мы выражаем свое мнение, что у кого-то остаются и сейчас коммерческие интересы к этому участку, вот и доводят его до совершенной непригодности!

Ветераны локальных войн, чернобыльцы собрались вместе и выразили свое возмущение бездействием чиновничьего аппарата – уже немолодых людей, израненных, искалеченных войнами довели до возмущения проволочки и отговорки.

– А ведь мы верили и ждали, что и наши боевые заслуги, верность родине и присяге обязательно будут оценены, хотя бы возможностью медицинской реабилитации, – в сердцах пожаловался Николай Верников, прошедший через перевалы Памира, имеющий два тяжелых ранения офицер.

– Это не митинг, а совещание, – говорит Мурат Абдушкуров, – и мы проводим его, собрав многочисленный актив ветеранов и инвалидов войны, других общественных объединений, для того, чтобы выработать общее мнение и задать ряд вопросов министру здравоохранения и чиновникам из правительства. Неоднократно мы заявляли о том, что медицинская и социальная реабилитация участников войны находится на очень низком уровне. Число заболевших и умерших среди инвалидов, ветеранов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС увеличивается ежегодно. Чиновники терпеливо ждут, когда эта категория патриотов своей страны вымрет? Безразличие к здоровью ветеранов и затягивание строительства госпиталя мы считаем актом безразличия по отношению к ветеранам!

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА