Окинавское долголетие

Будем жить

«В семьдесят вы еще дитя, в восемьдесят – просто юноша, а в девяносто, когда предки приглашают вас на небо, попросите их подождать, пока вам не исполнится сто... тогда вы, возможно, подумаете об этом». Это изречение высечено на каменном столбе, стоящем неподалеку от пляжа, в маленькой деревушке Огими в северной части Окинавских островов.

Сейчас Окинава – префектура Японии, а когда-то архипелаг, состоящий из 161 острова, назывался королевством Рюкю и по праву считался «страной счастливых бессмертных». Среди населения в 1,3 млн человек проживает 400 долгожителей в возрасте 100 лет и старше, то есть 34 на каждые 100 тыс. человек. Многие из них здоровы, сохраняют активность и живут независимо. Научный мир всегда интересовался феноменом долгожительства, самое обширное исследование длиной в 25 лет провели доктора Брэдли и Крэйг Уилкокс и доктор Макото Судзуки на Окинаве. Ученые проанализировали причины долголетия окинавцев, сохранения их здоровья и бодрости в глубокой старости, включая все аспекты – от режима питания и физической активности до духовных устремлений и социальных контактов. Они опубликовали результаты своих наблюдений, и теперь все желающие могут с ними ознакомиться.



В поисках долгожителей

До сих пор бытуют три истории о сверхдолгожителях, впервые опубликованные американскими массмедиа в 70-х годах прошлого столетия. Речь идет о горах Кавказа, долине Хунза в Пакистане и деревне Вилкабамба в эквадорских Андах. К сожалению, ни одна из них не подтвердилась. Среди пожилого населения Кавказа обнаружились крепкие, здоровые люди, но до октябрьской революции 1917 года в Грузии не было централизованной системы регистрации рождений. Поэтому местные жители с удовольствием рассказывали приехавшим иностранным журналистам о своем возрасте, перешагнувшем столетний рубеж. Делать выводы на основании ярких воспоминаний стариков, увы, ненаучно. Получить юридическое подтверждение возраста жителей племени Хунза оказалось еще более проблематично, чем на Кавказе. Население полностью неграмотно, единственные данные о продолжительности жизни этих людей были записаны во время британского вторжения просто со слов самих стариков. Это не то, что хотел бы получить для обработки геронтолог. В деревне Вилкабамба очень высокий процент пожилых людей просто потому, что молодежь уезжает искать лучшей доли в города. В итоге при ближайшем рассмотрении геронтологами были развенчаны все три мифа о долгожителях. Тут мы снова возвращаемся к Окинаве, где с 1879 года все данные о рождении, браке и смерти тщательно заносятся в соответствующие книги. В каждом городе и даже в каждой деревушке есть система регистрации семей (косеки). Согласно этим сведениям средняя продолжительность жизни женщин составляет 86 лет, а мужчин – 78 лет, и это мировой рекорд! Программа жизни острова – сочетание определенного вида питания, физической нагрузки, философии и социальных отношений.

Находки и открытия на Окинаве

Убеждение, что продолжительность нашей жизни определяется набором хромосом, сейчас полностью отвергнуто. Среди жителей Окинавы не было выявлено какой-то особой генетической защиты против старения. Обследовав более 600 островитян, достигших 100-летия, и многочисленных «молодых» людей в возрасте 70, 80 и 90 лет, исследовательская группа заметила, как начинают вырисовываться определенные схемы и структуры их жизни. Стало очевидным, что образ жизни окинавцев имеет под собой разумные, научно доказуемые обоснования. У долгожителей Окинавы, как выяснилось, поразительно молодые, чистые сосуды, низкий уровень гомоцистеина и холестерина в крови по сравнению с жителями стран Запада. Эти факторы на 80% снижают возможность развития коронарной болезни и сводят к минимуму риск инсультов. Каков оптимальный общий уровень холестерина у человека? При общем содержании холестерина от 150 до 200 уже есть опасность сердечных заболеваний. А когда этот показатель достигает значений более 200, пора бить тревогу. У стариков на Окинаве он доходит в целом до 180, а в среднем составляет около 170. Как влияет на организм уменьшение потребления натриевой соли, можно проследить на опыте Японии. Утвержденное несколько десятилетий назад правительством законодательное сокращение количества натрия (соли) в таких продуктах, как соевый соус и мисо, стало одной из основных причин резкого снижения кровяного давления у японцев и, соответственно, увеличения продолжительности жизни за последние несколько лет. Это был очередной триумф режима питания в борьбе с болезнями. Также выяснилось, что островитяне практически не болеют гормонально зависимыми видами рака, такими как рак молочной железы, предстательной железы, яичников и толстой кишки. В чем же их секрет?

Питание долгожителей

Защитный фактор 1: снижение калорий. Один из важнейших факторов, способствующих продлению жизни у приматов, – низкое потребление калорий. Это проявляется в стабильности уровня сахара в крови, моложавости, нормализации веса и увеличении остроты умственного восприятия. Наша исследовательская группа обнаружила, что жители Окинавы потребляют на 40% меньше калорий, чем американцы. В докладе доктора Ричарда Вейндраха и доктора Раджиндера Сохала, ведущих исследователей в области ограничений потребления калорий, сделан вывод, что это одна из возможных причин потрясающей продолжительности жизни на Окинаве. Это не означает, что всем нам нужно впасть в анорексию. Один из способов снизить калорийность – потреблять сложные углеводы и больше клетчатки.

Защитный фактор 2: овощи и фрукты. Уже много лет Национальный институт рака в США рекомендует диету «пять в день», то есть нужно съедать не меньше пяти фруктов и овощей ежедневно. Не найдется лучшего примера, подтверждающего правильность этих рекомендаций, чем население Окинавы. Они придерживаются диеты «семь раз в день», потребляя при этом низкокалорийную пищу.

Защитный фактор 3: правильные жиры. Важно не то, сколько жиров вы потребляете, а какие виды жиров. На Окинаве наиболее широко потребляемым жиром является масло канола и оливковое масло, которое популярно в средиземноморье. Удивительно, что у жителей Окинавы, японцев и инуитов, которые потребляют рыбу по меньшей мере три раза в неделю, отмечается пониженный уровень риска заболевания раком молочной железы. Этот факт подтверждают многочисленные исследования. Женщины Окинавы потребляют в среднем три порции рыбы в неделю, это обеспечивает им в три раза больше жирных кислот в крови, чем у женщин Северной Америки. Рыба, обитающая в холодных морях, такая как лосось, тунец или скумбрия (виды, исключительно популярные на Окинаве), отличается наиболее высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (омега-3).

Защитный фактор 4: низкий гликемический индекс и пища, содержащая много клетчатки. При употреблении большого количества пищи с высоким гликемическим индексом(ГИ), содержащей легкоусвояемые углеводы и малое количество клетчатки (например, печенье, белый хлеб), организм немедленно превращает их в сахар (глюкозу) и «выстреливает» его в систему кровообращения. Инсулин забирает сахар из кровообращения и отправляет его в клетки. Если вы постоянно потребляете слишком много пищи с высоким ГИ и недостаточно клетчатки, организм вынужден производить чрезмерное количество инсулина, чтобы избавиться от лишней глюкозы. Возрастная склонность к полноте и потере мышечной ткани также играет свою роль: жир не может так эффективно извлекать глюкозу из крови, как это делают мышцы, поэтому глюкоза остается в крови дольше, вызывая чрезмерное выделение инсулина. Естественно, это может привести к сахарному диабету. Долгое время в пище островитян основным блюдом являлся сладкий картофель, в котором клетчатка уравновешивает высокое содержание углеводов.

Многие, увидев пищевую пирамиду Окинавы, задают вопрос: как я могу съесть столько порций? На самом деле большая морковка, например, считается одной порцией овощей. Кусок говядины размером с колоду карт считается порцией. В среднем порция – это объем пищи размером с ваш кулак.

Лекарственные травы и пища

В процессе наших исследований на Окинаве мы обнаружили множество лекарственных трав и лечебной пищи, которая использовалась здесь десятки лет. Есть растения и специи, преобладающие только в этом регионе, но есть и травы, доступные каждому. Мы составили их список.

Куркума. Вероятно, растение проникло на Окинаву из Индии. Оно укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, освобождает от газов, убивает паразитов и глистов, облегчает проблемы менструального цикла, рассасывает камни в желчном пузыре и способствует лечению других болезней. На Окинаве ее используют как специю для супов, курицы и рыбы, в целебных настоях (как средство лечения ран) и в чае (порошок ее добавляют к чаю улун), а также принимают в виде таблеток.

Тофу. У нас тофу можно купить в китайских или корейских магазинчиках и использовать в качестве заменителя мяса. Западная наука считает, что тофу полезен не только для пищеварения, он поддерживает организм в хорошей форме. Соя обладает мощной способностью бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и является оружием против гормонально зависимых видов рака, таких как рак молочной и предстательной желез.

Жасминовый чай. Полезные свойства жасминового чая действительно превосходят свойства зеленого или черного чаев. Содержание флавоноидов в нем приблизительно такое же, как в зеленом чае, поскольку он минимально ферментирован, но содержание лигнанов (противораковые фитоэстрогены) более высокое, что усиливает его антиокислительные свойства. В одном из экспериментов, проведенном в Университете Рюкю, было обнаружено, что жасминовый чай понижает уровень холестерина.

Морские водоросли. Боль­шинство морских водорослей являются источником множества важных питательных веществ, в том числе белка, кальция и йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы. В морских водорослях (главным образом в бурой водоросли) в больших количествах обнаружены лигнаны, защищающие организм человека от некоторых видов раковых заболеваний.

Здоровье и человеческие отношения

Духовность пронизывает все сферы жизни на Окинаве, независимо от того, выражается ли она через физические упражнения или образ жизни. В программе Окинавы обнаруживается уникальный сплав даосизма, для которого характерно истинное преклонение перед природой, и конфуцианства с его глубоким уважением к другим людям. Женщины здесь являются хранительницами духовных связей между современной жизнью и прошлым, а стариков почитают. Процесс старения отмечают целительными ритуалами. Например, на Окинаве существует чудесный обычай, именуемый «саякару»: прикасаясь к старику,вы можете разделить с этим человеком его благополучие, здоровье и долгую жизнь. «Юимару» – это понятие, которое переводится дословно как «соединяющий круг». Это практика участия и помощи другим, давно существующая на Окинаве в деревнях и до сих пор составляющая ткань окинавской культуры. Первоначально она относилась к организации совместной работы у деревенских жителей Окинавы в те времена, когда требовались усилия всей общины, например при строительстве домов, сборе урожая и т. д. Закончив работу на своих полях, семья помогала убирать урожай соседям, пока все поля не были обработаны. По сути, крестьяне оказывали друг другу услуги на взаимной основе. Юимару позволяет старикам заниматься каждому своим делом, оставаясь в сообществе себе подобных, даже если они работают уже не так быстро. История, рассказанная одним крестьянином с севера Окинавы, дает ясную картину того, как все происходит. «Одна старая женщина и ее муж много лет держали в деревне маленький семейный магазинчик. Муж умер, а женщина стала совсем старой. Запасов в ее магазине было мало, и товары уже залежались, но люди продолжали покупать у нее. Иногда они даже не ели то, что покупали. Но они заходили, чтобы поболтать с ней, что-нибудь купить, справиться о здоровье. Таким образом, она продолжала работать и жить и по-прежнему чувствовала себя частью сообщества людей». Чувство принадлежности и связи с другими людьми помогает нам оставаться здоровыми, увеличивает продолжительность жизни и заставляет нас ощущать себя более счастливыми, удовлетворенными. Само по себе это вовсе не откровение. Разница на сегодняшний день состоит в том, что теперь появилось множество научных доказательств, подтверждающих этот факт.

Ольга АКСЮТИНА