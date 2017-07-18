Опасная прохлада

Жаркие дни заставили многих алматинцев искать источники прохлады

Многие нашли спасение в фонтанах и водоемах мегаполиса. При этом мало кто задумывается о том, что рискует своим здоровьем.

В прошедшие выходные дни мы проследили, как горожане проводят время у спасительной влаги.

Субботним вечером возле фонтана, расположенного возле Казахстанско-Британского университета, собрались мамочки с детьми. Пока женщины оживленно беседуют, их чада, сидя на бордюре, болтают ногами в прохладной воде. Самые смелые уже вовсю плескаются под живительными струями. Что удивительно, ни одна из родительниц не сделала своему ребенку замечание, считая, что подобное поведение в жаркую погоду вполне нормально. Мало кто из них задумывается, что фонтаны привлекают не только детей, но и домашних и уличных собак. И действительно, буквально через пару минут здесь уже резвился спаниель, хозяин которого «заботливо» спустил с поводка. Мало кто знает, что жизнь у фонтана не стихает и поздним вечером, когда сюда стягиваются городские бомжи для «водных процедур». Здесь они моются, стирают одежду.

Воскресным утром возле фонтана уже совершает пробежку спортсмен-любитель. В завершение оздоровительных процедур молодой человек ополоснул здесь же лицо и руки.

– Во-первых, фонтаны изначально не предназначены для купания. А во-вторых, они загрязнены и несут угрозу заражения для купальщиков, – в очередной раз напоминают в Департаменте охраны общественного здоровья Алматы.– Конечно, многое делается для того, чтобы фонтаны были очищены и работали в нормальном режиме. Однако нельзя забывать о внешних источниках загрязнения. В целом водоемы Алматы не предназначены для купания населения, и это может нанести серьезный вред здоровью и послужить причиной возникновения инфекционных заболеваний. С наступлением теплого периода повышается риск заболеваний острыми кишечными инфекциями, энтеровирусами, вирусным гепатитом А. Именно в это время создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей во внешней среде и их размножения в воде.

По данным лабораторного мониторинга организации за состоянием воды в открытых водоемах, который проводится с начала лета, было отобрано 114 проб, из них 13 проб, или 12%, не соответствуют требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям (лактозоположительные кишечные палочки). Несоответствующие пробы были обнаружены в Турксибском районе на озерах Пархач, Алматинском (Аэропортское), речках Малая Алматинка, Мойка Карасу, Султан Карасу, на которых не предусмотрены зоны рекреации, используемые для массового отдыха, туризма и спорта.

– Мы бы хотели еще раз обратить внимание родителей на то, что нельзя допускать детей к грязным водоемам и что нельзя пить воду из колонки, колодца, из открытых источников при купании в водоемах и бассейнах, – говорит сотрудник департамента Алмаш Ахметова.

Но, как выяснилось, вполне можно купаться на городском озере Сайран, которое сегодня облюбовали как взрослые, так и дети. Здесь санврачи отобрали 26 проб воды на наличие холерного вибриона, бактериологические, санитарно-химические и радиологические исследования. Все они, как выяснилось, вполне соответствуют требованиям санитарных правил.

В департаменте также сообщили, что сегодня свыше 20 объектов спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, отнесены к объектам высокой эпидемической значимости. В настоящее время начаты проверки бассейнов и аквапарков, работающих в летний период по трем районам города – Ауэзовскому, Медеускому и Бостандыкскому с отбором проб воды. За нарушения санитарных правил по несоблюдению дезинфекционного режима, несвоевременное проведение текущего ремонта уже вынесено постановление на штраф и предписание по бассейнам Бостандыкского района.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА