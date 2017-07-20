Опасная защита

Солнцезащитные кремы могут быть опасны для здоровья

Об этом сообщили ученые-химики МГУ. Дело в том, что многие солнцезащитные кремы содержат УФ-фильтр авобензон, который преобразует солнечное излучение в тепло. Как заявляют ученые, хотя сам авобензон безо­пасен, в воде он распадается с образованием двух десятков органических соединений, принадлежащих к классам ароматических кислот и альдегидов, фенолов и ацетофенонов.



– На основании экспериментов можно сделать вывод, что в целом безопасное соединение трансформируется в воде с образованием более опасных продуктов. Хотя точных токсикологических характеристик для большинства установленных продуктов нет, известно, что ацетофеноны и фенолы, в особенности хлорированные, весьма токсичны, – говорит доктор химических наук Альберт Лебедев.

По словам исследователей, хлорирование и бромирование морской воды провоцируют разрушение авобензона на еще большее количество продуктов. Если же в воде есть соли меди, то образуется бромоформ, который может вызвать расстройства печени и почек, а также нарушение работы нервной системы.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ