ОСМС: от внедрения системы выиграют все

Система обязательного социального медицинского страхования

Представители управления здравоохранения Алматы рассказали о кампании по разъяснению основных принципов системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) среди медицинских работников, работодателей и населения.

На пресс-конференции, которая состоялась 21 ноября, выступили руководитель городского управления здравоохранения Валихан Исаевич Ахметов, директор Департамента Комитета оплаты медицинских услуг Алматы Тлеухан Шилдебаевич Абилдаев.

По словам спикеров, в этом году прошла целая серия различных разъяснительных мероприятий по ОСМС. Создан городской штаб по разъяснению Плана нации «100 конкретных шагов» в сфере здравоохранения и социального развития, председателем которого является аким города Бауыржан Байбек. В состав штаба вошли руководители управлений, профсоюзных организаций и ассоциаций города, директора территориальных департаментов Министерства здравоохранения и социального развития. Члены штаба со всей убежденностью и ответственностью проводили информационно-разъяснительную работу по ОСМС среди работодателей и жителей Алматы. Созданы и рабочие группы с участием акимов районов, специалистов управления здравоохранения, медицинских организаций, которые проводили разъяснительную работу в своих районах.

В июле-августе завершился первый этап информационно-разъяснительной работы по ОСМС. В сентябре во время второго этапа членами Республиканского штаба были обучены члены регионального штаба из всех восьми районов города. При встречах с медицинской общественностью, акимами и специалистами районных акиматов и управлений города шла речь о преимуществах обязательного социального медицинского страхования, необходимости его внедрения. В октябре проведены встречи спикеров республиканского штаба в Центральной городской клинической больнице, городских клинических больницах №1 и №4.

Большое значение имела встреча с членами Общественного совета при акимате города, куда входят самые достойные и авторитетные жители города, известные общественные деятели. Они помогают донести до населения основные принципы и преимущества ОСМС, являются проводниками идеологии системы.

Параллельно продолжалось дальнейшее обучение медицинских работников. Активное участие в нем принимал Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения» и Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова. Обучение проводилось во всех медицинских организациях города, с тем чтобы врачи и средний медицинский персонал больше знали о новой системе медицинского страхования, общаясь с пациентами, могли убедительно говорить о возможностях и достоинствах ОСМС. Так, шаг за шагом у всех категорий населения нашего города сформировалось позитивное восприятие грядущих перемен.

Для повышения качества медицинских услуг и уровня удовлетворенности населения обслуживанием в организациях здравоохранения города Управление здравоохранения города Алматы организовало «Месячник качества». Кроме того, начато распространение позитивного опыта модельных медицинских организаций, достигших определенных успехов в повышении качества помощи. Все это актуально в связи с внедрением в нашей стране ОСМС.



Во время месячника волонтеры – магистранты Казахстанского медицинского университета «Высшая школа общественного здравоохранения» и Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова посетили городские медицинские организации с целью оценки организации работы, доступности и качества медицинской помощи, анкетировать пациентов на предмет удовлетворенности медицинскими услугами. Они выявляли «слабые звенья» в процессе получения медицинских услуг. По опыту городских поликлиник №5, 9 и 17 улучшается работа регистратур, совершенствуется система навигации, размещается информация для населения, устанавливаются терминалы для управления очередями, оценки качества помощи, оплаты услуг.

– 16 ноября 2015 года Президент РК подписал Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», предусматривающий внедрение в Казахстане системы медицинского страхования, разработанной с учетом передового международного опыта, основанной на солидарной ответственности государства, работодателя и каждого человека, – говорит Валихан Ахметов. – При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, – за себя.

Также государство сохраняет за собой право обеспечивать граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП): оказание медпомощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, скорая медпомощь, санитарная авиация и вакцинация.

По данным управления здравоохранения Алматы, в целях обеспечения всеобщего права на охрану здоровья до 2020 года незастрахованным гражданам в рамках ГОБМП будет предоставляться амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением.

В рамках ОСМС будут предоставляться: амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением застрахованным гражданам, стационарная медпомощь, высокотехнологические медицинские услуги, стационарозамещающие технологии, долгосрочный сестринский уход.

– Необходимость внедрения ОСМС в нашей стране обусловлена целым рядом причин и продиктована объективной необходимостью, – отметил на пресс-конференции директор Департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Алматы Тлеухан Абилдаев. – Сегодня в Казахстане наблюдаются стойкие позитивные демографические процессы. Идет рост численности не только детского населения, но и пожилых граждан. А медицинская помощь этим категориям населения является наиболее затратной. Это увеличивает расходы на основные неинфекционные заболевания, которые как раз и отмечаются у пожилых. Данная тенденция наблюдается не только в Казахстане, но и в ряде других развитых стран, где растет продолжительность жизни населения. Последние годы в здравоохранении страны повсеместно внедряются новые технологии, проводятся трансплантации органов, другие виды сложных операций, стоимость которых, а особенно послеоперационная реабилитация, очень дорогая. Используются современные лекарственные препараты, эксплуатируется дорогостоящая медицинская техника, растет ресурсоемкость наших медицинских предприятий. И это из года в год требует дополнительных затрат. За последние 10 лет финансирование сферы здравоохранения в стране возросло в 6,3 раза, но с учетом инфляции – всего лишь в 2,2 раза. В Казахстане затраты на охрану здоровья одного жителя составляют 150–170 долларов. Для сравнения: затраты в странах, где применяется обязательное медицинское страхование, составляют 3 тысячи долларов в пересчете на одного жителя, а в США – около 9 тысяч долларов.

Основным принципом ОСМС является общественная солидарность и социальная справедливость. Поэтому мы должны обеспечить равнодоступным и качественным медицинским обслуживанием всех граждан вне зависимости от их доходов. Этот принцип стоит на первом месте в системе ОСМС. Наша задача разъяснять все это широким слоям нашего населения.

В рамках плана по информационно-разъяснительной работе по внедрению обязательного социального медицинского страхования с 13 октября по 10 ноября этого года в восьми районах Алматы было проведено 43 встречи с населением, в которых приняли участие 3612 человек. В том числе 846 работников, 134 медработника, 957 сотрудников бюджетных организаций, 67 общественных организаций и профсоюзов, 213 предпринимателей, 5 самозанятых граждан, 1320 пенсионеров и безработных.

22 декабря Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования.

Согласно закону работодатели, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, начнут отчислять взносы в Фонд СМС с 1 июля 2017 года, а взносы государства за лиц из числа социально уязвимых категорий начнут перечисляться с 1 января 2018 года.

Выплаты из фонда за оказание медицинской помощи в системе ОСМС начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года.

Права физических лиц на получение медицинской помощи в системе ОСМС и выбор организации здравоохранения, предусмотренные статьями 5, 6 и 7 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», также будут реализовываться с 1 января 2018 года.

Стоит отметить, что ставка взносов государства за граждан особых категорий составит 7% от среднемесячной заработной платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% – в 2018 году, 5% – с 2019 года, 6% – в 2023 году, с 2024 года – 7%.

Общий размер ставки взносов работодателей составит 5% от дохода, при этом отчисления начинаются с 2% – в 2017 году, 3% – в 2018 году, 4% – в 2019 году и с 2020 года – 5%.

Ставка взносов самозанятых граждан (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера) составит 7% от дохода. При этом 2% – в 2017 году, 3% – в 2018 году, 5% – в 2019 году и с 2020 года – 7%.

Наемные работники начнут осуществлять отчисления с 2019 года – 1% от дохода, с 2020 года – 2%.

Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ