Осторожно! Во дворе...

Дежурный по городу

На прошлой неделе интернет взорвала информация о нападении собаки на человека. Пожилой мужчина совершал пробежку в Центральном парке Алматы. Огромный алабай без намордника и поводка погнался за ним. На команды хозяина остановиться он не реагировал. Повалил бегущего на землю и принялся буквально терзать его. Не хозяин собаки, а другие люди оттащили животное. А хозяин с собакой благополучно скрылся.

Что делать пострадавшему, а по большому счету всем нам, ни как не защищенным от опасных домашних животных?

Содержание домашних питомцев, в основном собак, – дело для горожан не только достаточно хлопотное, но и в определенной степени опасное. Регламентируется оно специально разработанными правилами, за несоблюдение которых владельцу животных грозит штраф, – поясняет юрист Руслан Белов. А в этом случае и уголовное наказание. Все будет зависеть от тяжести травм.

Что входит в список обязанностей хозяев при выгуле домашних любимцев?

– Прежде всего это уборка за своими животными и наличие специальных паспортов, – просвещает кинолог Александр Зобнин. – Хозяин должен носить с собой паспорт и сертификат своей собаки, подтверждающие, что животное не опасно для общества и вменяемо. Такой документ можно получить, когда питомец пройдет месячный курс обучения в специальном учебном заведении. А в санитарном паспорте должны быть указаны прививки за 12 месяцев.

Длина поводка не должна превышать полутора метров, на собаку должен быть надет намордник. У владельца должен быть одноразовый пакет для уборки экскрементов за своим подопечным, так как специальных зон для выгула животных пока нет.

В нашем городе, как и в других, существуют свои правила содержания собак и кошек, которые вызывают многочисленные вопросы и нарекания горожан. Сейчас разрабатываются изменения и дополнения в существующие правила. Они будут переименованы на «Правила содержания и выгула собак и кошек в городе Алматы». При их разработке рассматривались и учитывались многочисленные предложения любителей домашних животных. Правила собираются дополнить ветеринарно-санитарными и зоогигиеническими требованиями к владельцам собак и кошек, а также прописать в них порядок содержания, контроля за животными и ответственность людей за нарушения.

Сейчас в городе действует документ, принятый маслихатом в августе 2013 года. Согласно ему выгул собак и кошек допускается только в специально отведенных местах. Как раз эта норма вызывает больше всего вопросов, поскольку таких мест в Алматы по-прежнему нет, а за нарушение правил полагается административный штраф.

Что такое выгул собак?

В акимате города дали такое определение: это пребывание животных вне помещения, на специально отведенных территориях, в сопровождении владельца собаки, которая должна быть на поводке и в наморднике. Чтобы не быть оштрафованными, не допускается нахождение собак в местах скопления людей, в общественном транспорте и в других общественных местах без поводка и намордника. Сейчас акиматами районов города совместно с Управлением архитектуры и градостроительства прорабатываются вопросы выделения мест (площадок) для выгула собак и приведения их в соответствие с ветеринарно-санитарными нормами (ограждение, вывешивание табличек, наличие скамеек, урн и так далее).

А пока что адвокат Александр Каплан считает, что в настоящее время права владельцев животных нарушены.

– Каждое физическое лицо имеет право приобретать в собственность любое имущество за некоторыми исключениями (наркотики, иное противозаконное имущество), – поясняет юрист. – К такому имуществу относятся и собаки, несмотря на то что они одушевленные существа. Согласно пункту 3 статьи 188 Гражданского кодекса РК, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, а другие лица не должны препятствовать этому. Собственник имеет право в том числе выгуливать собаку, поскольку сама их природа (за исключением, возможно, редких декоративных пород) подразумевает необходимость вывода животных на улицу. Отсутствие утвержденных акиматом города специальных мест выгула собак нарушает такое право.

Кроме того, по словам адвоката, согласно статье 11 Кодекса об административных правонарушениях, физическое лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

– Ввиду отсутствия специальных мест для выгула нет оснований для привлечения владельца животного к административной ответственности, – делает вывод Александр Каплан. – Поэтому привлекать к ответственности собственников собак за выгул питомцев в неположенном месте пока что незаконно.

По его мнению, обжаловать действия полиции в случае, если такой штраф все же наложат, можно через Специализированный межрайонный административный суд Алматы. Но пока данных о штрафах именно за выгул собак вне специальных мест обнародовано не было.

Также адвокат отметил, что необходимо законодательно пояснить понятие «выгул собак».

– Можно считать выгулом любое перемещение собаки по улице в сопровождении хозяина до тех пор, пока не будет прописано более четкого определения, – справедливо отмечает юрист. – В зависимости от этого обстоятельства разрешается вопрос со штрафом за выгул в неположенном месте. Необходимо изменить действующие правила, так как они достаточно общие и не содержат ряда норм, в частности, что считать выгулом, в каких местах можно выгуливать, как эти места должны оборудоваться и прочие моменты.

Создатель приюта для бездомных животных Наталья Сульжик также отметила, что пока не слышала о штрафах за выгул собак вне специальных мест.

– Выгуливаем, где можем, – делится Наталья. – Правила на сегодняшний день недоработаны – выгуливать собак надо на специализированных площадках, которыми владельцы собак пока не обеспечены. Поэтому зоозащитники носят с собой пакеты, убирают отходы жизнедеятельности за своими животными. Приучаем к этому и горожан – владельцев собак.

По мнению создателя приюта, специальные места для выгула можно оборудовать за счет спонсорских средств профильного бизнеса или на деньги добровольцев. Но как такие площадки должны выглядеть?

– Покрытие – однозначно бетонное, не впитывающее в себя влагу, – считает зоозащитник. – Места сбора животных должны обрабатываться химсредствами для обеспечения безопасности животных – риск появления больных собак очень велик. Для проветриваемости площадка должна быть огорожена сеткой, иметь скамейки, чтобы хозяева могли сидеть, пока их собаки гуляют. Также можно разделить площадку на несколько зон, чтобы не смешивать собак с разными характерами. Альтернативно жители могут договориться выгуливать своих питомцев в разное время.

Также эксперт отметила, что можно рассчитать площадку для выгула на несколько дворов, поскольку для владельцев будет лучше иметь одну большую площадку, чем много маленьких.

Дело за малым: изыскать места в густонаселенном мегаполисе для таких специальных площадок.

«В таком крупном и густонаселенном городе, как Алматы, неизбежно возникает и проблема перевозки животных. Как это можно сделать?» – спрашивает горожанка Аида Берк.

Отвечаем:

В приказе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» сообщается следующее: «На маршрутах регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа разрешается бесплатно перевозить мелких животных и птиц, помещенных в закрытые клетки или сумки. В такси разрешается перевозить мелких животных и птиц в корзинах, клетках или сумках со сплошным дном. Перевозка мелких животных и птиц в такси разрешена только при согласии на такую перевозку водителя и других пассажиров».

Советы по перевозке собак в салоне авто, которые дает кинолог Александр Зобнин:

– Ни в коем случае нельзя пускать собак на переднее сиденье, особенно в авто, снабженном подушками безо­пасности, – просвещает специалист. – В момент столкновения сработавшая подушка может стать причиной смерти вашего любимца.

Ни в коем случае не крепите собаку обычными ремнями безопасности или поводком – это может привести к травме вашего любимца или даже к смерти.

Котов и некрупных собак удобнее всего перевозить в переносном контейнере. Размещать его следует между передними и задними сиденьями автомобиля. Можно использовать специальный автоконтейнер, который крепится на заднем сиденье. Некоторые автомобили имеют такое приспособ­ление в комплекте. Старайтесь размещать контейнер вплотную к спинкам заднего сиденья, чтобы бокс с животным не получил опасного ускорения при ударе. И обязательно – поперек движения. Так нагрузка, с которой тело животного надавливает на стенки контейнера и спинку сиденья (напомним, при аварии любые одушевленные и неодушевленные предметы, находящиеся внутри автомобиля, тяжелеют в десятки раз), распределится равномерно и оградит четвероногого от серьезных травм.

Собака или кошка могут перево­зиться в багажном отделении, которое снабжается надежной решеткой-перегородкой. Перегородка должна быть прочно закреплена. Такая перевозка считается самой безопасной для животных. Многие автомобили заранее снабжаются подобными приспособлениями или их устанавливают дополнительно.

Что делать, если ваша машина не имеет такого багажного отделения или там находятся нужные вещи?

– Тогда приобретаем специальную шлейку, которая крепится в автомобиле наподобие ремня безопасности, – советует Александр. – Она обеспечит правильную перевозку животного. Но не забывайте: приобретая автошлейку, необходимо проверить, стоит ли на ней отметка о том, что она прошла краш-тест.

– Животное нужно приучать правильному поведению в машине с самого раннего возраста, – напоминает кинолог. – Взрослого научить будет куда сложнее. Необходимо помнить, что автомобиль – средство повышенной опасности и безопасность вашего питомца и пассажиров только в ваших руках.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА