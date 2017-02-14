Отдельные недостатки

Дежурный по городу

Судя по редакционной почте, читатели «Вечерки» продолжают активно бороться за свои права, выявлять недостатки в сфере обслуживания и предлагать конструктивные идеи для улучшения нашей повседневной жизни.

В тему наших с вами интересов любопытно было бы, уважаемые читатели, ознакомить вас с предложениями члена комиссии Городского совета ветеранов Аблимита Джаппарова. В частности, касающейся сферы обслуживания населения.

«Хотелось бы сказать несколько слов о процедуре получения справки с места жительства в ЦОНе, – пишет ветеран. – Это требует определенных затрат и времени. А нельзя ли сделать так, чтобы организация, требующая адресную справку, сама вошла в базу данных ЦОНа и взяла требуемые сведения?» Согласимся с аксакалом, ведь в век компьютерных технологий для этого необходимо лишь нажать на кнопку…

Также Аблимит Джаппаров предлагает упростить процесс замены фамилии владельца лицевого счета при дарении квартиры.

«…Казалось бы, для этого достаточно предоставить копию договора дарения и заявление, – рассуждает пенсионер. – Но, оказывается, кроме этого нужны еще справка с места жительства, копия технического паспорта на квартиру, копия удостоверения личности. Такое требование у ТОО «АлТС». Но вопрос прописки по месту жительства относится к компетенции органов полиции, а технический паспорт на квартиру является прерогативой БТИ. Дом стоит на месте, квартира – тоже, только хозяин поменялся, о чем свидетельствует договор дарения. К чему такой ворох бумаг?»

Возмущает общественника и неудобство с оплатой коммунальных услуг:

«...До сих пор практикуется сообщать по телефону поставщикам коммунальных услуг данные о показаниях счетчиков, хотя их и так потребители указывают в квитанциях».

Или вот еще: газовики предъявляют счета на оплату за природный газ по счетчику по цене 29,72986 тенге за один кубометр.

«…Если бы один тенге равнялся 35 долларам, такую цену можно было бы понять. Но что дает стотысячная доля тенге с учетом того, что пенсионер в месяц потребляет, скажем, пять-шесть кубометров? – задается вопросом ветеран. – Это очень осложняет пожилым людям подсчет размера оплаты за газ, ведь при оплате за другие услуги обходятся двумя цифрами после запятой, а дальше округляют в большую сторону. Почему же нельзя упростить и подсчет оплаты за газ?»

Вот такие, на наш взгляд, разумные предложения высказал член комиссии Городского совета ветеранов Аблимит Джаппаров.

Наше всё

– Что происходит с городским общественным транспортом? – обратилась к «дежурному по городу» алматинка Ирина. – 10 февраля около 16 часов я ехала в автобусе с бортовым номером 703 маршрута № 66, госномер 413 AR 02. Мало того что в автобусе гремела музыка и водитель с кондуктором пританцовывали, так еще все это происходило на высокой скорости, с опасными виражами и руганью водителя в адрес тех, кто, по его мнению, мешал движению автобуса. Естественно, остановки никто не объявлял, да и пассажирам было не до того – удержаться бы на месте при крутых поворотах и резких торможениях! На остановках вход и выход пассажиров осуществлялся буквально на ходу! И ведь это муниципальный маршрут! А что тогда творится на других, принадлежащих частным перевозчикам?

– В автобусах и троллейбусах почему-то перестали объявлять остановки, – вторит Ирине все тот же Аблимит Джаппаров. – Пассажиры теперь ориентируются визуально. Но что делать пожилым людям, у которых слабое зрение и которые в сумерках вообще теряют всякий ориентир?

«Дежурный по городу» направил обращение алматинки и вопрос пенсионера в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Как пройти?

«В промежутке дороги между улицами Толе би и Богенбай батыра по улице Каирбекова нет тротуара, светофоров, нет даже пешеходной дорожки, – сообщает «дежурному по городу» алматинка Лейла. – На развороте с улицы Богенбай батыра машины появляются неожиданно. Ночью улица еле освещена. Недалеко и до беды».

«Дежурный по городу» направил эту информацию администратору программ по обустройству тротуаров, а именно – в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Нам ответили, что рассматривают возможность включения в план работ на 2017 год проведение среднего ремонта дороги по улице Каирбекова на участке от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра, а также будет предусмотрена возможность обустройства тротуаров для пешеходов с учетом геометрических параметров данной улицы.

Пешеходы – люди или нет? Таким вопросом задалась алматинка Татьяна и обратилась к «дежурному по городу»:

– Предлагаю акцию: во время сильного дождя пройтись по проспекту Рыскулова, улице Емцова, по мосту на проспекте Райымбека. Я уверена, куда бы вы ни пошли, будете обрызганы с ног до головы проезжающими машинами. А по автобусной полосе на проспекте Райымбека предлагаю поставить фиксатор движения, так как контроля нет, а нарушителей полно.

Насчет прогулки во время дождя чиновники пока что молчат. Зато предложение по поводу фиксации нарушений водителей, которые передвигаются по полосе общественного транспорта по проспекту Райымбека, принято к рассмотрению в ДВД города Алматы.

– В настоящее время разрабатывается план установки фиксатора на участках дорог города, где расположены полосы для общественного транспорта. Все участки с полосами для общественного транспорта контролируются нарядами дорожно-патрульной полиции на постоянной основе и находятся на контроле у руководства МПС и ДВД города Алматы.

«Дежурный по городу» напоминает, что обо всех фактах допущения нарушений правопорядка, в том числе нарушений требований ПДД его участниками, нужно обращаться устно на телефон доверия ДВД города Алматы по телефонам: 8(727) 254-40-41, 2633636, 2633838; письменно (с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов) в ДВД города Алматы по адресу: улица Масанчи, 57а, либо МПС ДВД города по адресу: улица Байтурсынова, 185в; в электронной форме – отправив сообщение на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

В мире животных

К «дежурному по городу» обратилась алматинка Ольга:

– Мы проживаем в микрорайоне Алгабас, улица Амангельды, 14а. Наш сосед самовольно, никого не предупредив, построил свинарник на своем участке прямо возле забора, на расстоянии меньше десяти метров от нашего дома. От свинарника идет неприятный запах. Мы с соседями обращались к участковому инспектору, но он так и не решил вопрос. Тем временем свинарник разросся, появились новые хозпостройки. Свиньи дико орут, появились крысы, они портят наше имущество. Сосед разговаривать не хочет, прячется. Одним словом, он развел полную антисанитарию. Но ведь это не ферма, а город, здесь живут люди! Что нам делать?

По указанным в обращении фактам УВД Алатауского района была проведена проверка с выездом на место. Как ни странно, признаков уголовно наказуемого деяния, а также состава административного правонарушения выявлено не было. В данном инциденте правоохранители усмотрели лишь признаки гражданско-правовых отношений, которые в их компетенцию не входят. Совет – идти в суд.

«Дежурный по городу» решил разобраться в этом вопросе.

Вот что говорит по этому поводу СНиП РК «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»: «…В зоне неканализованной индивидуальной жилой застройки должны быть выдержаны санитарные разрывы от окон жилого дома до надворного туалета, очистных сооружений канализации, а также до площадки для компоста – не менее 20 метров, до сараев для скота и птицы – не менее 15 метров, других отдельно стоящих хозяйственных построек – не менее 12 метров».

В Департаменте государственного санитарно-эпидемиологического надзора города пояснили, что у нас действуют «Правила содержания животных в городе Алматы», где, в частности, говорится об ограничениях, связанных с содержанием сельскохозяйственных животных и птиц: «…В одноэтажных домах при проживании в них более одной семьи разрешается содержание животных, птиц и пчел с согласия соседей, проживающих в этом доме, при соблюдении установленных ветеринарно-санитарных правил. Животные должны содержаться в специально оборудованных закрытых помещениях, расположенных на расстоянии 20 метров от жилых домов индивидуального сектора, от территории школ, лечебных и детских учреждений, парков, зоопарка, стадионов, предприятий общественного питания, торговли, пищевой промышленности, многоквартирных домов, мест массового отдыха, оздоровительных детских лагерей, домов отдыха, санаториев, искусственных водоемов, артезианских колодцев и от берегов рек Малая Алматинка, Весновка, Большая Алматинка и их притоков».

В Правилах также указано, что владельцы животных и птиц должны ежемесячно белить известью и еженедельно дезинфицировать помещения для их содержания. Различные отходы и мусор своевременно вывозить в специально отведенные места. В целях борьбы с переносчиками различных инфекционных заболеваний в период с апреля по ноябрь места содержания домашних животных и птиц нужно обрабатывать не реже одного раза в неделю инсектицидными препаратами.

– По Закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» физические лица имеют право обращаться в государственные органы и организации с письмами, жалобами, заявлениями по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требовать их разрешения, – прокомментировал ситуацию заместитель директора городского центра ветеринарии Жылкельды Тлесбаев. – Лица, виновные в нарушении законодательства РК в области ветеринарии, несут ответственность, в частности в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях». При этом наложение штрафов либо иных взысканий не освобождает виновных лиц от возмещения причиненного ими ущерба. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный чужому имуществу животными, возмещаются в установленном законом порядке за счет хозяев животных.

Он пояснил, что в данном случае нужно обращаться в ветеринарную службу по месту жительства. Дальнейший порядок действий в разных районах Алматы отличается. Например, в Ауэзовском районе заявителем составляется жалоба-заявление на имя районного государственного ветеринарного инспектора. Ее подают в ветслужбу. После этого для проверки изложенных фактов на место нарушения санитарной обстановки приедут соответствующие специалисты. В Турксибской же районной ветслужбе для принятия мер в отношении нарушения санитарных норм потребуется сначала обратиться к участковому полицейскому, а потом уже с жалобой – в городской акимат, откуда будет дано направление для формирования комиссии из специалистов. В Алмалинском районе можно сначала связаться с ветинспектором по телефону, изложить факты. После этого заявителям будут даны уже конкретные указания.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА