Отдельные недостатки

С какими проблемами «дежурный по городу» помогал справиться алматинцам

КСК отстают от графика подготовки к зиме

Задачи по подготовке жилого фонда к зиме усложняются. И об этом тепловики предупредили председателей КСК.

Вот как специалисты ТОО «АлТС» провели рабочую встречу в Жетысуском районе. Здесь был сделан акцент на важности соблюдения технических требований к системе теплоснабжения домов.

– При невыполнении всех пунктов акта разрешение на подключение к магистрали выдаваться не будет, соответственно, останетесь без тепла, – предупредил начальник сектора «Восток» Дмитрий Лебедев. – Мы намеренно идем на такие жесткие меры, так как именно нам регулярно поступают жалобы от жильцов на отсутствие тепла, а также на недостаточную температуру горячей воды.

Тепловики пояснили, что входит в процесс подготовки многоквартирного дома к осенне-зимнему периоду. Кстати, каждый из нас имеет право проверить, так ли, как это рекомендует инструкция, проведена работа. А в этот перечень входят следующие виды работ: выполнение тепловой изоляции всех трубопроводов теплоснабжения и горячей воды; проведение ревизии и ремонта всей установленной запорной, регулирующей арматуры теплоиспользующих установок; проверка технических термометров; очистка гильзы с последующей заливкой технического масла; проведение гидропневматической промывки с механической очисткой элементов систем теплопотребления по окончании отопительного сезона; проведение гидравлического испытания систем теплопотребления всех элементов на механическую прочность и гидравлическую плотность системы теплопотребления (гидравлическая опрессовка); установка опломбированных, поверенных манометров; ремонт входных дверей подъездов и подвалов, закрытие окон, чердаков и подвалов; восстановление двойного остекления окон лестничных площадок. В обязательном порядке должны быть отремонтированы помещения тепловых пунктов: побелка, покраска, обеспечение необходимого освещения и надежного запирания; проведение наладочных мероприятий.

По словам тепловиков, с этого года ужесточились требования к поверке манометров на элеваторах. Теперь эта процедура должна проводиться в обязательном порядке каждый год.

– Все управляющие жилыми многоквартирными домами должны завершить подготовку и получить акты готовности жилья к прохождению отопительного сезона до 15 сентября, – проинформировал собравшихся начальник сектора «Север» Дмитрий Волох. – Но на практике не все так просто, многие КСК отстают от графика подготовки к ОЗП.

Специалисты на месте попытались проанализировать обстановку с подготовкой к ОЗП, чтобы предметно рассказать и показать управленцам их недочеты. Но и у тех нашлись свои козыри.

Председатель КСК «Айна» Людмила Мельничук посетовала, что при сохраняющемся уровне сборов расходов на содержание жилья изыскивать средства на поддержание теплоснабжающих систем жилых домов в рабочем состоянии становится все сложнее.

– Жильцы пока не соглашаются поднимать сборы РСЖ, – посетовала Людмила Мельничук. – Согласитесь, что 25 тенге с квадратного метра жилья – это недостаточная сумма при сегодняшних ценах. Например, одна только задвижка на элеватор стоит от 15 до 30 тысяч тенге, притом что качество этой продукции оставляет желать лучшего.

Тем не менее подготовка к ОЗП и в этом, как во многих других КСК, близится к концу. До получения актов готовности в КСК «Айна» на все девять многоквартирных жилых домов осталось устранить лишь некоторые незначительные замечания тепловиков. И это – благо. Гораздо хуже дела обстоят в других кооперативах.

Идите и проверяйте подготовку к ОЗП в своих домах.

Для информации. На сегодняшний день 589 объектов в городе еще не прошли подготовку к ОЗП в полном объеме, другими словами, КСК не выполнили все требуемые мероприятия по подготовке к зиме. В ходе проверок жилого фонда тепловиками было выявлено 10 многоквартирных домов с затопленными подвалами, 94 объекта имеют замечания по системе отопления и 31 многоквартирный жилой дом имеет захламленные подвалы. Все это является помехой для проведения подготовительных работ и влияет на качество предоставляемых услуг.

Переходный период



Скажем откровенно, не всегда горожане обращаются к «дежурному по городу» с настоящими проблемами. Пример – АЗС. «…Как правило, автозаправочные станции располагаются рядом с дорогами таким образом, что подъезды к ним пересекают тротуары, – читаем в ФБ. – Идет пешеход по тротуару и вдруг неожиданно оказывается фактически на проезжей части. Нет никакого разделения между пешеходным пространством и проезжей частью. Нет никаких ограничителей, нет разметки. Пешеходы оказываются в очень опасной ситуации. Такие проблемы есть почти на всех АЗС города. Одним из решений данной проблемы могло быть нанесение разметки пешеходного перехода (зебры), установка знаков «пешеходный переход» и ограничение скорости движения автомобилей. Почему бы акимату не провести инвентаризацию пространства всех заправочных станций в городе и не нанести разметку?»

Вот такое мнение, которое, безусловно, имеет право на существование. Но…

Правоохранители пояснили «дежурному по городу», что в соответствии с Правилами дорожного движения РК (пункт 8.3 «маневрирование») «...при выезде на дорогу со второстепенной дороги водитель должен уступить транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает». Так что нанесение дорожной разметки или установка специальных знаков при въезде и выезде с АЗС правилами не предусмотрены. Достаточно лишь соблюдать требования ПДД.

А по поводу ограничения скорости движения можно сказать, что на всех АЗС она ограничена пятью километрами в час. Соответствующие знаки висят на всех АЗС в городе, территории которых определены не как проезжая часть, а как прилегающие к проезжей части.

«Насчет соблюдения ПДД – вопрос не по адресу, – прокомментировал пост Светланы пользователь Facebook Александр Мальчиков. – Акимат этим не занимается. Этим должны заниматься дорожная полиция и МПС».

И он по большому счету прав.

Пока что требования в ПДД в части нанесения зебр на въездах-выездах АЗС не существует. Но кто знает, возможно, в ближайшее время такую законодательную норму и внесут. Во всяком случае, на выезде с территории АЗС Helios, что на пересечении улиц Толе би и Каирбекова, «дежурный по городу» такую разметку обнаружил. Она была нанесена недавно, после пробивки улицы Толе би на ВОАД и полной реконструкции дорожного полотна. Надеемся, что зебра будет способствовать большей безопасности пешеходов вблизи АЗС. В любом случае нелишне еще раз напомнить водителям: как бы вы ни спешили, будьте осторожны и внимательны при заезде и выезде с АЗС, помните, что вокруг пешеходы, которые имеют приоритет перед выезжающим с прилегающей территории автотранспортом. Авто даже на скорости пять километров в час – это средство повышенной опасности.

Кафе на тротуаре



«Это маленькое кафе относится к ресторану «Альтаир» в микрорайоне № 8 и расположено прямо на тротуаре на углу улицы Мате Залки и проспекта Абая, – сообщает в Facebook Юлия Самойлова. – При его строительстве был захвачен почти весь пешеходный тротуар. К тому же прямо перед ним паркуются машины, и людям приходится прямо-таки протискиваться между авто и стеной кафе. А ведь это сооружение находится недалеко от входа на станцию метро «Москва», и людей, спешащих на работу и учебу, здесь проходит много! В зимнее и весеннее время эта дорога становится почти непреодолимой, а с крыши к тому же свисают сосульки. Просим вернуть тротуар полностью!»

«Дежурный по городу» обращается к специалистам ГАСК, Управления земельных отношений города Алматы, а также акимата Ауэзовского района. Наведите порядок!

Удобства во дворе



После проведения работ подрядчики не восстановили двор жилого дома в прежнем виде.

«Это двор нашего дома № 21а в микрорайоне № 5, – обратилась к «дежурному по городу» в Facebook Юлия Самойлова и приложила фото своего раскуроченного двора. – Все лето и осень прошлого года вокруг нашего дома меняли трубы отопления. Весь двор был раскопан, вход в подъезд перекрыт, горячей воды не было. Мы терпели полгода, понимая всю важность проводимых работ. Когда выпал снег, рабочие ТОО «Плюс-2» в спешном порядке и как попало положили асфальт на слегка забросанные землей траншеи. В результате весной этого года большая часть территории двора, включая детские площадки, просто провалилась! В один прекрасный мартовский день снова пришли рабочие и отбойными молотками сломали весь асфальт. Мы надеялись, что его вот-вот заменят, но уже середина лета, а наш двор представляет собой поле боевых действий – повсюду ямы, куски асфальта, камни.

Во время дождя невозможно зайти в подъезд – прямо перед входом огромная лужа. В темноте проходить по двору опасно для жизни и здоровья. Обращались в отдел благоустройства акимата Ауэзовского района. Они о проблеме знают, но сделать ничего не могут. Необходимо привести в порядок наш двор, а также единственную подъездную к дому дорогу, которая, кстати, была прекрасно отремонтирована буквально за год до этого. Пешеходный тротуар, находившийся выше этой дороги, также разрушен, весь в ямах, а ведь по нему дети ходят в школу. Помогите!»

«Дежурный по городу» обратился за разъяснениями в акимат Ауэзовского района. В отделе благоустройства пояснили: действительно во дворе дома № 21а микрорайона № 5 работала подрядная организация ТОО «Плюс-2». Заказчиком работ является Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Аппаратом акима Ауэзовского района в УЭиКХ города Алматы неоднократно направлялись письма-жалобы о необходимости восстановления и благоустройства на объекте «Реконструкция распределительных тепловых сетей. Участок трассы 3ЭР-ТС13 от ТК6-6 до УТ ж/д 28А, ТК6-15» в микрорайоне № 5, где указанное ведомство выступало заказчиком работ, но по сегодняшний день замечания не устранены.

Экологической полицией Ауэзовского района в отношении компании ТОО «Плюс-2» неоднократно принимались меры административного воздействия – составлялись протоколы и накладывались штрафы.

«И что с того?» – спрашиваем мы.

«Дежурный по городу» в этом случае может лишь констатировать, что ответственность за печальные последствия ремонтных работ несет заказчик, то есть Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы. Отсюда совет жильцам дома № 21а микрорайона № 5: обращайтесь с претензиями в адрес указанного управления. Увы! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА